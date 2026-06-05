ABEショールーム1階「ABE galerie_TOKYO」現代アーティストYOSHIROTTEN氏作品展示開始のお知らせ
阿部興業株式会社(ABE)(新宿区：社長 阿部清光)は、ショールーム1階「ABE galerie_TOKYO（ギャルリー_東京）」において、現代アーティストYOSHIROTTEN（ヨシロットン）氏のアート作品を新たに購入・設置いたしました。
YOSHIROTTEN氏は、グラフィック、映像、立体、空間演出など多彩な領域で活動し、国内外で高い評価を受ける日本を代表するアーティストです。
■YOSHIROTTEN氏 公式サイト
https://yoshirotten.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351506/images/bodyimage1】
今回の作品導入は、建築・デザイン・アートを横断する発信拠点としてのABEギャルリーの価値向上を目的としたものであり、独自の色彩感覚と表現力を持つ作品が空間に新たな創造性をもたらしています。
■ 導入の背景
当社は、建築・インテリア・アートの融合による新たな空間価値の創造を目指しており、その取り組みの一環として本作品を導入しました。
■ 今後の展開
今後も国内外の優れたアーティストとの接点を広げ、建築・デザイン・アートを融合した文化発信を推進してまいります。
■ABE galerie_TOKYOについて
2025年9月、ABEショールーム1階に開設。
木製ドア・建具・家具とアート・デザイン・文化を融合させた新たな発信拠点として運営しています。障害者アート作品展示を通じ、多様性や共生社会への理解促進に取り組んでおります。
名 称 ABE galerie_TOKYO
場 所 東京都新宿区新宿 １-７-１０
（東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩１分）
阿部興業株式会社(ABE)は、１９４５年の創業以来、創造的木製メーカーとして一貫した歴史を刻みながら、さまざまな品質・用途の製品の企画開発に挑戦し、製作から納品、施工、メンテナンスまでワンストップでご利用いただけるよう、常に多様な取り組みを行っています。
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351506/images/bodyimage2】
配信元企業：阿部興業株式会社
YOSHIROTTEN氏は、グラフィック、映像、立体、空間演出など多彩な領域で活動し、国内外で高い評価を受ける日本を代表するアーティストです。
■YOSHIROTTEN氏 公式サイト
https://yoshirotten.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351506/images/bodyimage1】
今回の作品導入は、建築・デザイン・アートを横断する発信拠点としてのABEギャルリーの価値向上を目的としたものであり、独自の色彩感覚と表現力を持つ作品が空間に新たな創造性をもたらしています。
■ 導入の背景
当社は、建築・インテリア・アートの融合による新たな空間価値の創造を目指しており、その取り組みの一環として本作品を導入しました。
■ 今後の展開
今後も国内外の優れたアーティストとの接点を広げ、建築・デザイン・アートを融合した文化発信を推進してまいります。
■ABE galerie_TOKYOについて
2025年9月、ABEショールーム1階に開設。
木製ドア・建具・家具とアート・デザイン・文化を融合させた新たな発信拠点として運営しています。障害者アート作品展示を通じ、多様性や共生社会への理解促進に取り組んでおります。
名 称 ABE galerie_TOKYO
場 所 東京都新宿区新宿 １-７-１０
（東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前駅 徒歩１分）
そして、これからも木の特徴と利点を生かした、高品質かつ高機能な“木製ドア、木製建具、木製家具を製作し、日本に、そして世界に本物を届ける”を実現して参ります。
社長メッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351506/images/bodyimage2】
配信元企業：阿部興業株式会社
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