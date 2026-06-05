デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員：市川 聡、以下DIT)は、このたびソフトウェアテスト技術者認定制度「ISTQB(International Software Testing Qualifications Board)」において、2026年6月1日付で高位レベルである「Platinum Partner」に認定されたことをお知らせいたします。

本認定は、当社が品質保証人材の育成に継続的に投資し、ISTQB(R)認定資格保有者を合計60名(2026年4月15日時点)擁する体制を構築してきたことを示すものです。※

これにより、品質保証サービスにおける当社ブランドのさらなる向上を図るとともに、大規模・高品質が求められるシステム開発案件への対応力を一層強化してまいります。





※内訳(2026年4月15日時点)：

・ISTQB(R) FL(Foundation Level)認定者 ：56名

・ISTQB(R) AL-TA(Advanced Level Test Analyst)認定者：3名

・ISTQB(R) AL-TM(Advanced Level Test Manager)認定者：1名

なお、継続的な人材育成により、2026年6月時点ではISTQB認定資格保有者数は71名となっており、そのうちAdvanced Level認定資格保有者は9名(AL-TA認定者3名、AL-TM認定者6名)です。





Partner Program-platinum





■ ISTQBとは

ISTQB(International Software Testing Qualifications Board)は、ソフトウェアテスト技術者向けの国際的な資格認定制度を運営する非営利組織です。ISTQB認定資格制度(Certified Tester Scheme)は、ソフトウェアテストの知識とスキルを評価するグローバルスタンダードとして広く認知されており、2025年5月時点で130以上の国と地域において150万件以上の試験が実施されています。









■ 「Platinum Partner」認定基準について

「Platinum Partner」は、ISTQBパートナープログラムにおける高位の認定区分の一つであり、以下の要件を満たし、ソフトウェアテスト人材の育成に継続的に取り組む企業・組織に付与されます。

・Advanced Level認定資格保有者を3名以上有していること

・パートナーシップレベルポイントが30ポイント以上であること









■ Platinum Partner認定を活かした取り組み

当社は、今回のPlatinum Partner認定を契機として、品質保証人材の育成および品質保証体制のさらなる強化に取り組んでまいります。品質保証分野における豊富な知見と高度な専門人材を活かし、多様化・高度化するお客様のニーズに対応するとともに、より高い品質と安心を提供してまいります。

また、ソフトウェアテストに関する専門知識や技術力の向上を継続的に推進し、品質保証に関するノウハウの蓄積や組織全体での共有を進めることで、品質保証サービスのさらなる高度化を図ります。今回の認定を通じて得られた信頼を礎に、お客様のシステム品質向上と事業成長に貢献してまいります。









【会社概要】

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社(東証プライム3916)

業務系・組込み開発を安定基盤とする独立系IT企業で15期連続増収増益を達成。Web改ざんを瞬間検知・瞬間復旧するセキュリティ商品 WebARGUS「ウェブアルゴス」や、業務効率化を支援する業務自動化プラットフォーム商品 xoBlos「ゾブロス」といった独自商品で更なる成長を図る。

資本金 ： 4億5千3百万円(2025年6月末時点)

売上 ： 241億5千万円(2025年6月期)

設立 ： 2002年1月4日

所在地 ： 東京都中央区八丁堀4-5-4 FORECAST桜橋5F

代表 ： 代表取締役社長執行役員 市川 聡

従業員数 ： 1,630名(連結) (2025年12月末時点)

ホームページ： https://www.ditgroup.jp/









【本件に関するお問い合わせ】

デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社

TEL ： 044-222-2780(担当：QEカンパニー)

E-mail： sayama.masato@ditgroup.jp