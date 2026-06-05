アイケア製品の企画・開発・販売を行う株式会社エリカ オプチカル(所在地：福井県坂井市、代表取締役社長：北 弘一)は、アイケア・スキンケアもできるアイウェアブランド「SOLAIZ(ソライズ)」の新型、度入りレンズ対応のフリップアップ式サングラス(SLF-1001 OUTDOOR)を2026年6月5日(金)にリリースいたしました。





SLF-1001 OUTDOOR





【SLF-1001 OUTDOOR(偏光レンズ/度入りレンズ対応)】

●特徴 - 1：1本で2WAYスタイル

フリップアップ式により、煩わしいサングラスの着脱が不要。スマホ操作時や運転中のトンネル走行時、樹林帯などの暗い場所に入る時など、必要な時にフレームを軽く上げるだけで瞬時に視界を切替えられ、かけ外しのストレスから解放されます。

また、度入りレンズにも対応し、これまで度を入れられないという理由で諦めていた方にもお届けできます。

※度入りレンズは眼鏡店にて別途購入が必要です。





1本で2WAYスタイル





●特徴 - 2：写真撮影時にも視界の邪魔をしない、180度フルオープン

180度まで大きく跳ね上がる設計により、フレームが視界の端に入り込まず、広い視界を確保します。また、カメラのファインダーを覗き込む際にも干渉せず、本製品を着用したまま視界を気にせず撮影ができます。





180度フルオープン

着用イメージ





●特徴 - 3：機能もデザインも譲らない

SOLAIZが誇るアイ＆スキンケアの機能と軽い掛け心地は継承し、パリジャンモデルの洗練されたデザインで登場。フリップアップにありがちな「野暮ったさ」を払拭した、機能もファッションも妥協しないデザイン。男女問わず掛けやすいサングラスです。





着用イメージ(2)





●特徴 - 4：度入りレンズ対応

フレームと付属のレンズ加工ツールを眼鏡店へお持ちいただくことで、内側に度入りレンズを入れることが可能です。

※度入りレンズは眼鏡店にて別途購入が必要です。





度入りレンズ装着イメージ





●特徴 - 5：偏光レンズで景色をクリアに

乱反射光を抑え、景色を鮮明にする「偏光レンズ」を採用。

水面のギラツキや眩しさを抑えるので、クリアな景色を楽しめます。





偏光レンズ 比較





【SOLAIZの特徴】

●特徴 - 1：高性能で高品質レンズ

レンズは独自で開発した日本製の超高機能レンズを採用。紫外線だけでなくHEVもカットし、さらにシワやたるみの原因になると言われている近赤外線も大幅にカットするレンズ素材。限りなく目に優しく、高いカット率を実現した超高機能レンズです。





日本の超高機能レンズ





●特徴 - 2：弾力のあるテンプル

医療用メガネメーカーが医療分野で培ったノウハウを活かし、弾力のあるテンプルで頭を優しく包み込む設計を実現。長時間着用しても痛くならない、ずれない、軽いかけ心地で頭にフィットするサングラスです。





弾力のあるテンプル





●特徴 - 3：ドクターもおすすめ

アイケアもできてスキンケアもできるSOLAIZは、ドクターもおすすめの1本です。





眼科専門医からのコメント

皮膚科専門医からのコメント





【製品情報】

製品名 ： SLF-1001 OUTDOOR

カラー ： 4色

販売価格 ： 税込24,200円

購入方法 ： 公式ブランドサイトで販売

URL ： https://solaiz-erica.com

Instagram： https://instagram.com/solaiz.erica.shop









【会社概要】

商号 ： 株式会社エリカ オプチカル

代表者 ： 代表取締役社長 北 弘一

所在地 ： 〒910-0313 福井県坂井市丸岡町内田15-9-1

事業内容： あらゆる外敵から目を守るアイケア製品の企画・開発・販売

URL ： https://www.ericaop.com/