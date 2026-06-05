キッチン家電・生活家電の企画・販売を行うアルファックス・コイズミ株式会社(所在地：埼玉県草加市、代表取締役社長：猿丸 邦彦)は、新商品「moku.(読み：モク) ダブルマルチファン」を発売しました。

発売を記念し、ダブルマルチファン(または3連マルチファン)が抽選で2名様に当たる「モニターキャンペーン」を2026年6月30日まで開催中です。





商品ページ： https://item.rakuten.co.jp/coconial/mlf2002w/





moku. ダブルマルチファン





■開発背景

近年、猛暑や電気代高騰、室内干しのニーズの増加により、空気循環や湿度対策まで担う多機能ファンの需要が拡大しています。アルファックス・コイズミ株式会社はロングセラー商品「3連マルチファン」を長年販売してきましたが、「もっと風が強いと嬉しい…」「広いスペースで使いたい」というユーザーの意見を取り入れ、風速を約40％アップさせた本製品を開発しました。









■商品の特徴

＊ファンごとに、風向き、風量を設定

上下のファンそれぞれで風向きと風量を個別に設定できるので、立っている人、座っている人、ペットなど、それぞれに心地よい風を届けます。ファンは下向き-30°から裏側の210°まで調節できるため、部屋の中心に置けばダブルマルチファンの裏側にいる人にも送風が可能です。





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＊新発想！2つの羽根を重ねて風量大幅アップ

1つのファンに羽根を2つ内蔵した新発想のダブルファン。従来品(品番：MLF-3302)と比べて風速は40％アップし、27m先まで届く圧倒的な風量を実現しました。





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＊高性能BLDCモーター

少ない電力で効率よく回転するBLDCモーターを搭載。省エネはもちろん、音が静かで細かい風量調節ができるので、就寝時や空気循環など長時間の使用にもおすすめです。





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＊イルミネーション機能

優しく足元を照らすイルミネーション機能は、昼光色/電球色の調色と、各色3段階+消灯の調光が可能です。ベース部分の木目がアクセントになり、インテリアとしても調和するデザインです。





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＊オールシーズン使えて収納いらず

送風、換気、冷暖房と併用した空気循環、部屋干しサポートなど、様々なシーンで活躍するので、年間を通して活用できます。





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■マルチファン モニターキャンペーンについて

Instagram公式アカウント ＠coconial_life にて、ダブルマルチファン(品番：MLF-2002／W)または3連マルチファン(品番：MLF-3302)が抽選で2名様に当たるキャンペーンを実施中です。 ＠coconial_life をフォローし、キャンペーン投稿にいいねとコメントすると応募ができます。詳細は、リンク先の公式アカウントをご確認ください。

( https://www.instagram.com/coconial_life/ )









■商品概要

商品名 ： moku.(読み：モク) ダブルマルチファン

品番 ： MLF-2002／W

参考価格： 19,800円(税込)

サイズ ： 約28(幅)×26(奥行)×85(高さ)cm

重量 ： 約3.8kg

消費電力： 34W

カラー ： ホワイト

販売場所： COCONIAL楽天市場店

URL ： https://item.rakuten.co.jp/coconial/mlf2002w/









■会社概要

商号 ： アルファックス・コイズミ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 猿丸 邦彦

所在地 ： 〒340-0034 埼玉県草加市氷川町2179-17

設立 ： 2007年10月

事業内容： 家電製品、家庭日用品、医療用具、家具製品の企画・製造・販売

資本金 ： 3,000万円

URL ： https://co.alphax.jp/









【商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

アルファックス・コイズミ株式会社 お客様相談窓口

TEL ： 0120-115-224

お問い合わせフォーム： https://www.alphax.jp/?page_id=8