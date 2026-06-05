株式会社サイカ(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：平尾 喜昭、以下 サイカ)は、2026年6月9日に開催される「Climbers X 2026」に、『イシューからはじめよ』(英治出版、2010)の著者であり、慶應義塾大学 環境情報学部教授、LINEヤフー株式会社 シニアストラテジストを務める安宅 和人氏と登壇し、「AIは私たちを”希望の時代”に導くか？データ×AIがもたらす、意思決定の進化」と題したセッションを行います。





※プレスリリースは当社Webサイトでも公開しています。

https://xica.net/action/climbers-x-2026/





Climbers X 2026





■「Climbers X 2026」について

Climbers(クライマーズ)は、BX(ビジネストランスフォーメーション)を仕掛ける変革者が集う日本最大級のオンラインカンファレンスです。様々な壁を乗り越えてきた各界のトップランナーによる、人生の特別講義を提供します。Climber(= 挑戦者)は、何を目指し、何を糧にいくつもの壁に挑戦し続けることができたのか。単なるビジネスの成功事例やTipsではなく、彼らを突き動かすマインドや感情を探り、進み続ける力を本質から思考します。





サイカは、データドリブン・マーケティングのさらなる普及・発展に寄与するため、本カンファレンスに協賛・登壇いたします。

https://eight-event.8card.net/lp/climbers/2026/









■サイカが登壇するセッションについて

生成AIの急速な進化に伴い、あらゆる「答え」が瞬時に手に入る時代。しかしビジネスの現場においては、どれほどAIの出力が高速であり、データが精緻であっても、出発点となる「問い(イシュー)」が不適切であれば、誤った方向へ加速するというリスクを孕んでいます。データやAIが社会に浸透する時代だからこそ、人間が確固たる目的意識を持ち、「何を問うべきか」を見極める力が厳しく問われています。





本セッションでは、不朽の名著『イシューからはじめよ』の著者であり、多角的な視点から日本の未来を構想し続ける安宅 和人氏をお迎えし、AI時代における「問いを立てる力」に焦点を当てたディスカッションを展開。AIを単なる「効率化の道具」に留めず、人間の可能性を最大化させる「武器」として使い倒すための思考アプローチ、そして、不確実な時代を生き抜くビジネスパーソンへ向けた「人生の特別講義」を、ぜひご期待ください。









■セッション概要

・日時 ：2026年6月9日(火) 17:20-17:55

・会場 ：東京ビッグサイト 南1・2ホール

・テーマ：AIは私たちを“希望の時代”に導くか？データ×AIがもたらす、意思決定の進化





〈登壇者〉

● 安宅 和人氏

慶應義塾大学 環境情報学部教授、LINEヤフー株式会社 シニアストラテジスト

データサイエンティスト協会 設立理事・スキル定義委員長。一般社団法人 残すに値する未来 代表理事。マッキンゼーにて商品・事業開発、ブランド再生などに携わった後、2008年よりヤフーに参画。2012年から10年間CSO(最高戦略責任者)を務め、2022年より現職。2016年より慶應義塾大学SFC(湘南藤沢キャンパス)で教育・研究活動を開始し、2018年秋より現職。イェール大学脳神経科学Ph.D.。著書に『「風の谷」という希望』(英治出版、2025)、『シン・ニホン』(NewsPicksパブリッシング、2020)、『イシューからはじめよ』(英治出版、2010)ほか。





● 平尾 喜昭

株式会社サイカ 代表取締役社長CEO

慶應義塾大学総合政策学部卒業。父親が勤める会社の倒産を原体験として、大学在学中に出会った統計分析から経営支援の可能性を見出し、2012年に株式会社サイカを設立。エンタープライズ企業を中心にこれまで300社以上を支援し、”ビジネスの成長スパイラルをつくるデータサイエンスファーム”として、再現性の高いビジネス成長に貢献してきた。著書に『狙って売上を伸ばすデータ分析の思考法 勝ち続けるための「データ×感性」6ステップ』(クロスメディア・パブリッシング)。

https://xica.net/









■会社情報





コーポレートロゴ





株式会社サイカは、「才能開花に満ちた公正な世界をつくる」をパーパスに掲げるデータサイエンスファームです。国内外を代表するデータサイエンティストや研究者、戦略コンサルタントによる「人財の知能」を最大の強みとし、科学的なアプローチを通じて企業の持続的な成長を支援するプロフェッショナル集団です。





社名 ： 株式会社サイカ(XICA CO., LTD.)

代表者 ： 代表取締役社長CEO 平尾 喜昭

所在地 ： 東京都港区六本木3丁目1-1 六本木ティーキューブ14F

設立 ： 2012年

URL ： https://xica.net/company/

Facebook： https://www.facebook.com/XICA.japan/

LinkedIn： https://jp.linkedin.com/company/xica-co

X ： https://x.com/xica_official









■サービス情報(AI Decision Engine「XICA」)





サービスロゴ





企業の意思決定を組織知に変え、勝ち続ける経営のための「AI意思決定エンジン」を実装します。高精度なデータサイエンスを駆使して、複雑なビジネスメカニズムを解き明かし、「データの意味化」から「組織知の資産化」までを一気通貫で支援。独自AI基盤「XICA＊AI Platform」を掛け合わせた高い応用力で、資産性と再現性をもった「勝ち続ける組織」への構造化を実現する経営インフラを提供します。





ブランド名 ： XICA(サイカ)

URL ： https://xica.net/

提供サービス概要： 意思決定支援システム、次世代経営OS、

データサイエンスに基づく戦略コンサルティングの提供

主要実績 ： 国内を代表する消費財・食品・リテール・通信・金融など、

大手ナショナルクライアントにおけるデータサイエンスに

基づく意思決定支援の実績多数





※サイカおよびXICAの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社サイカの登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名についても、各社の商標または登録商標です。