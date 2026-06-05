建物総合サービスを展開するROY株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役：大石 竜次、以下「ROY」)は、2026年5月13日付で、株式会社いしまさコーポレーション(本社：東京都八王子市、代表取締役：石政 忠男、以下「いしまさコーポレーション」)の全株式を取得し、同社をROYグループに迎え入れました。

本件により、いしまさコーポレーションが培ってきた多様な建築施工実績と、有資格者を中心とした専門体制がROYグループに加わります。これにより、建築分野における対応力と施工体制を一層強化してまいります。

ROYは今後、新築・改修工事への対応力を高めるとともに、新築マンション領域への取り組み強化も見据えた事業基盤の強化を進めてまいります。





【画像1】集合写真





■株式取得の背景

ROYはこれまで、住宅や施設に関する修繕、リフォーム、設備工事、建物診断など、建物に関する総合的なサービスを展開してまいりました。建物に関するさまざまな課題に対し、自社一貫体制による迅速かつ柔軟な対応を強みとして、事業を推進しています。

一方、建築業界を取り巻く環境は、建物の老朽化、資材価格の変動、人材不足などを背景に、大きく変化しています。こうした中で、安定した供給力と高品質な施工体制の確保は、企業の持続的な成長に向けた重要な経営課題となっています。





【画像2】握手を交わす大石代表(写真右)と石政代表(写真左)





■いしまさコーポレーションの強み

いしまさコーポレーションは、東京都八王子市を拠点に、住宅・ビル・マンション・店舗・事務所・工場・保育施設など、幅広い建築物の新築工事、改修工事、リフォーム工事を手がけてきた建築会社です。長年にわたり地域に根ざした施工を積み重ね、木造・鉄骨造・RC造など多様な構造の建物に対応してきた実績を有しています。

また、同社には建築施工管理技士をはじめとする有資格者が多数在籍しており、設計、施工管理、現場対応までを担う専門性の高い体制を構築しています。豊富な現場経験と技術力を備えた人材がROYグループに加わることで、対応可能な工事規模や案件の幅をさらに広げ、施工品質、安全性、管理体制の向上を図ってまいります。









■今後の展開

今回の株式取得は、ROYが今後、建築分野への取り組みを一段と強化していくうえでの重要な一手です。とりわけ、新築マンション領域への取り組み強化を見据える中で、いしまさコーポレーションが有する新築工事・改修工事のノウハウ、施工管理体制、専門人材は、ROYグループの競争力強化に大きく寄与するものと考えています。

今後は、いしまさコーポレーションが持つ施工力と、ROYがこれまで培ってきた建物総合サービスを掛け合わせることで、戸建住宅から集合住宅、事業用建物まで、幅広いニーズに対して一貫性のある提案、施工、アフター対応を実現してまいります。単なる事業領域の拡大にとどまらず、建築に関する課題解決力を高めることで、お客様により安心して任せていただける体制の構築を目指します。









■本件M&Aにおける支援について

なお、本件M&Aは、株式会社群馬銀行のご紹介により成約に至りました。特に、群馬銀行川崎支店および群馬銀行八王子支店の皆様には、両社の事業内容や強みへの深い理解に基づく丁寧なご支援をいただきました。地域に根ざした企業同士の成長を支える金融機関として、多大なるご尽力を賜りましたことに、心より感謝申し上げます。

ROYは今後も、いしまさコーポレーションがこれまで培ってきた歴史、技術、人材、そしてお客様・取引先の皆様との信頼関係を大切にしながら、グループとしての総合力を高めてまいります。修繕・リフォームに加え、新築、大規模改修、マンション領域まで対応範囲を広げ、建物に関する幅広い課題解決を担う企業グループとして、さらなる成長を目指してまいります。









■株式会社いしまさコーポレーションについて

株式会社いしまさコーポレーションは、東京都八王子市を拠点に、住宅・マンション・ビル・店舗・事務所・工場などの新築工事、改修工事、リフォーム工事を手がける建築会社です。多様な建築物に対応してきた施工実績と、有資格者を中心とした専門体制を強みに、地域に根ざした建築サービスを提供しています。





〇会社概要

本社所在地： 東京都八王子市尾崎町336

代表者 ： 石政 忠男

設立 ： 2005年11月11日

公式サイト： http://www.ishimasa-corp.jp/









■ROY株式会社について

ROY株式会社は、建物に関する総合サービスを展開する企業です。住宅・施設の修繕、リフォーム、設備工事、建物診断などを通じて、お客様の暮らしや事業環境を支えてまいりました。今後は建築分野への取り組みをさらに強化し、新築マンション領域を含む幅広い建築ニーズに対応できる体制を整えてまいります。





〇会社概要

本社所在地： 神奈川県川崎市高津区坂戸3-16-1

代表者 ： 代表取締役 大石 竜次

設立 ： 2009年1月23日

公式サイト： https://roy-g.com/