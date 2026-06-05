加藤貿易株式会社(所在地：東京都中央区、代表取締役：加藤 克也)は、50代以上の足元に寄り添うブランド「ラクラク歩行(ウォーク)」より、一般医療機器の弾性ストッキングシリーズ「締メディカル」の新色「ベージュ」を2026年6月4日より発売いたしました。





締メディカル 新色：ベージュ3タイプ





今回の新色は、うきはの宝株式会社(所在地：福岡県うきは市、代表取締役：大熊 充)が運営する「ばあちゃん新聞」「ばあちゃん喫茶」との取り組みを通じて寄せられた声をきっかけに生まれました。





うきはの宝株式会社は、75歳以上のばあちゃんたちが働く会社として、働くことを通じて「生きがい」と「収入」を創り、健康寿命を伸ばしていくことを目指している企業です。当社は、生き生きとはたらくばあちゃんたちの姿と、同社が掲げる「健康寿命」への考え方に深く共感し、「ラクラク歩行」として何か一緒にできないかと考えたことから、スポンサーとして取り組みを開始しました。





今回発売した新色ベージュは、「明るい色があると嬉しい」「服に合わせやすい色がほしい」といった実際の利用者の声をもとに開発したカラーです。オープントゥ、ふくらはぎ、つま先ありの3タイプで展開し、日常の装いに自然になじむ着圧アイテムとして提案いたします。









■ばあちゃんたちの声を、商品づくりに反映





締メディカルベージュ開発背景





当社では、うきはの宝様との取り組みの一環として、ラクラク歩行の商品をばあちゃんたちに実際に着用いただき、インタビューを実施してまいりました。





一定期間使い続けていただくことで、日常生活の中で感じた着用感や使いやすさ、色味への希望など、普段のアンケートだけでは見えにくいリアルな声を届けていただいています。また、インタビュー時に撮影した動画や写真などの素材も提供いただき、ラクラク歩行のPRや商品ページのコンテンツに活用しています。





今回のベージュ追加は、インタビュー内の「今後改善してほしい点はありますか？」という質問に対し、「明るい色があると嬉しい」

「服に合わせやすい色がほしい」といった声を多数いただいたことがきっかけです。希望カラーとしてはベージュやラベンダーなどの声があり、その中でも日常の服装に取り入れやすく、肌になじみやすいカラーとして、まずベージュを新たに展開することとなりました。





商品ページにも、うきはの宝様のばあちゃんたちの写真を使用させていただき、実際に着用する世代の雰囲気や暮らしに寄り添った見せ方を行っています。









■明るい服にも合わせやすく、外出時にも自然になじむカラー





締メディカル カラー比較





新色ベージュは、黒などの濃色に比べて印象がやわらかく、明るい色の服装にも合わせやすいカラーです。スカートやパンツスタイル、室内着から外出着まで、日々の装いに自然になじむ色味を目指しました。





「足元のケアは続けたいけれど、見た目も大切にしたい」「外出時にも目立ちにくいものを選びたい」という方に向けて、機能性だけでなく、毎日手に取りたくなる使いやすさにも配慮しています。





利用者の声から生まれた今回の新色は、ラクラク歩行が大切にしている「実際に使う方の暮らしに寄り添う商品づくり」を形にしたものです。









■暮らしになじむ着圧設計で、毎日の足元を心地よくサポート

「締メディカル」は、ラクラク歩行ブランドが展開する一般医療機器の弾性ストッキングシリーズです。足首からふくらはぎにかけて段階的に圧力をかける設計により、日常生活の中で足元をすっきりと整えたい方をサポートします。





長時間の立ち仕事や座り仕事、家事、外出など、足元に負担を感じやすい場面でも取り入れやすいよう、着用感と使いやすさに配慮しました。毎日続けやすいことを大切に、締め付け感だけに頼らず、暮らしになじむフットケアアイテムを目指しています。





今回、新色ベージュを展開するのは「オープントゥ」「ふくらはぎ」「つま先あり」の3タイプです。足先を開放したい方にはオープントゥタイプ、ふくらはぎを中心にケアしたい方にはふくらはぎタイプ、靴下のように足先まで覆って着用したい方にはつま先ありタイプと、好みや使用シーンに合わせて選べます。









■選べる3タイプで、足元の悩みや好みに対応

●オープントゥタイプ

つま先部分が開いた仕様で、足先の開放感を大切にしたい方に適しています。季節を問わず取り入れやすく、つま先まわりの締め付け感が気になる方にも選びやすいタイプです。





●ふくらはぎタイプ

ふくらはぎを中心にサポートするひざ下丈のタイプです。着脱しやすく、日常使いしやすい仕様で、ご自宅での使用や外出時など、毎日の足元ケアに取り入れやすい商品です。





●つま先ありタイプ

つま先まで覆う仕様で、靴下のような感覚で着用しやすいタイプです。足先まで一体感のある着用感を求める方に向けて展開しています。





※本商品は一般医療機器です。

※疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。

※使用感には個人差があります。

※体調に不安がある場合や、着用中に異常を感じた場合は、使用を中止し、医師または専門家にご相談ください。









■「ラクラク歩行」が目指す、前向きに歩き続ける毎日

「ラクラク歩行」は、50代以上の足元の悩みや歩行への不安に寄り添い、毎日を前向きに過ごすための商品づくりを行うブランドです。





年齢を重ねても、自分らしく外へ出かけること、誰かと会うこと、働くこと、好きな服を着ること。その一つひとつを足元から支えたいという思いのもと、当社は今後も、実際に使う方の声を丁寧に受け止めながら、商品開発と情報発信を続けてまいります。





うきはの宝様との取り組みを通じて生まれた今回の新色ベージュは、単なるカラー追加ではなく、使う方の声から育った商品改善の一歩です。当社はこれからも、健康寿命や生きがいのある暮らしに寄り添うパートナーとして、ラクラク歩行ブランドを展開してまいります。









■販売情報

商品名 ：ラクラク歩行 締メディカル

分類 ：一般医療機器／弾性ストッキング

新色 ：ベージュ

展開タイプ ：オープントゥ、ふくらはぎ、つま先あり

サイズ ：S、M、L、LL

商品区分 ：通年商品

発売日 ：2026年6月4日

販売チャネル：モノプロ公式オンラインショップ、楽天市場店、Amazon店、

Yahoo!ショッピング店ほか









◆うきはの宝株式会社との取り組みについて

うきはの宝株式会社は、75歳以上のばあちゃんたちが働く会社として2019年に設立されました。ばあちゃんたちが働くことで「生きがい」と「収入」を創り、経済活動を通じて健康寿命を伸ばしていくことを目指しています。





同社が発行・運営する「ばあちゃん新聞」は、ばあちゃんたちが主役の月刊紙です。全国のばあちゃんたちの知恵、料理レシピ、ファッションなどを掲載し、地域と世代を超えて元気と温もりを届けています。





また、「ばあちゃん喫茶」は、75歳以上のばあちゃんたちが働く喫茶店です。地域のばあちゃんたちによる手料理と、あたたかな交流が楽しめる場として展開されています。





当社は、うきはの宝様の取り組みに共感し、ラクラク歩行商品のモニターやインタビューを通じて、実際の利用者の声を商品づくりやPRに反映しています。今回の新色ベージュも、その取り組みの中で寄せられた声をきっかけに誕生しました。









■うきはの宝株式会社 概要

会社名： うきはの宝株式会社

代表者： 代表取締役 大熊 充

所在地： 〒839-1415 福岡県うきは市浮羽町妹川4333-1

URL ： https://ukihanotakara.com/









★ラクラク歩行(ウォーク)について

「ラクラク歩行(ウォーク)」は、年齢を重ねても自分らしく歩き続けたい方に寄り添う、加藤貿易株式会社のフットケアブランドです。

足元の不安や日常の歩きづらさに着目し、靴下、サポーター、着圧アイテムなど、毎日の暮らしに取り入れやすい商品を展開しています。





ブランド名には、「歩くことをもっとラクに、毎日をもっと前向きに」という思いを込めています。外出や買い物、仕事、家事、地域での交流など、日々の何気ない一歩を支えることで、年齢を重ねた方の健やかで活動的な暮らしに寄り添ってまいります。





今回の「締メディカル」新色ベージュも、実際に商品を使う方の声をもとに生まれた、ラクラク歩行らしい商品改善の一つです。





ラクラク歩行 ロゴ





★加藤貿易株式会社 オリジナルブランド「モノプロ(MonoPro)」について

加藤貿易株式会社は、「まだ誰も気づいていない“ほしいもの”を見つけ、暮らしに寄り添うかたちで届ける」ことを企業理念としています。当社が大切にしているのは、単なる商品の販売にとどまらず、モノを通じて「誰かの暮らしを少し良くすること」、そして「その価値をお客様と共に育てていくこと」です。

昨年、当社は従来の「モノプロダクション事業」を進化させ、新ブランド「モノプロ(MonoPro)」を立ち上げました。モノプロが見つめるのは、日常の中で気づかれにくいけれど確かに存在する“ほしい”という気持ちです。私たちはその小さな声を丁寧にすくい取り、毎日の暮らしを快適にするモノとして形にしてお届けします。









★モノプロ 公式サイト

https://monopro.life/





モノプロ(MonoPro) ロゴ





■会社概要

会社名 ： 加藤貿易株式会社

代表者 ： 代表取締役 加藤 克也

所在地 ： 東京都中央区新川1-3-21 BIZ SMART茅場町211

設立 ： 2009年6月

事業内容： クリエーションブランド(自社ブランド)および

キュレーションブランド(パートナーブランド)の企画・製造・販売

URL ： https://katotrade.com





加藤貿易株式会社 ロゴ