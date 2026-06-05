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プレスリリース

株式会社アイコン、次世代AIワークスペース「Genspark」日本法人と協力し、「ピア・ラーニング」で人間力を再定義するAI研修のGenspark特化版を提供開始

～ツール操作の一方通行な座学を脱却し、仕事と暮らしの「人生時間」を豊かにする全く新しい学びのカタチ。11月には定着支援インフラ「ICON AI DESK」もリリース～

株式会社アイコン（本社：北海道札幌市、代表取締役：瀬川 照生、以下「アイコン」）は、高度な自律型AIワークスペースを展開しグローバルで急速にシェアを拡大している「Genspark（ジェンスパーク）」の日本法人の協力のもと、日本市場におけるエンタープライズ定着化に向けた協力を開始いたしました。

これに伴い、現在提供中の『人間力』を高める実務直結型AIリスキリング研修において、新たに「Genspark特化型」パッケージの先行提供を本日より開始いたします。

また、導入企業の継続的なAI運用・定着を強固にサポートする外部AI推進室サブスクリプション「ICON AI DESK」を2026年11月に正式リリースすることを発表し、本日より事前案内を開始いたします。

■ 協力の背景と「全く新しい学び」の必要性

現在、多くの企業がAIの導入を進めていますが、その大半が「講師からの一方通行の座学」や「ツールとしてのAI操作のマスター」にとどまっており、現場への真の定着（組織変革）には至っていません。その根本的な原因は、AIを単なる業務効率化の道具として扱い、それを使いこなすための「人間力（創造性、共感力、課題設定力）」の育成が欠如している点にあります。

アイコンは、AI時代において真に求められるのは、テクノロジーの知識だけでなく、AIを通じて人間力そのものを高め、参加者が相互に教え合えるインタラクティブな環境（ピア・ラーニング）であると確信しています。これまで多数の企業に提供しご好評いただいているこの独自の研修メソッドと、Gensparkの最先端AI技術を掛け合わせ、創造性溢れる「ハピネスの高いワクワク組織」を実現すべく、今回の協力に至りました。

■ 提供サービスの概要と特徴

1. 人間力を再定義する「Genspark特化型AIリスキリング研修」【本日より受付開始】

従来の「業務スキルの習得」を目的とした研修とは一線を画し、仕事と暮らしの「人生時間」を豊かにすることを目的とした全く新しいプログラムのGenspark専用パッケージです。

参加者同士が自発的に教え合い、刺激し合える独自のコミュニティ設計（ピア・ラーニング）を採用。また、本プログラムの構築には、人的資本経営のプロフェッショナルでもあるIFAS認定コンサルタントの元Googleメンバーが参画しています。

さらに、特別講師として元スクウェア・エニックス米国代表の岡田 大士郎 氏が一部カリキュラムに直接登壇し、グローバル組織で培われた本質的な人間力を学ぶ最高峰の体験を提供します。

人材開発支援助成金等のスキームを活用することで、導入企業は実質負担25%（最大75%オフ）での受講が可能となります。

2. 外部AI推進室サブスクリプション「ICON AI DESK」【2026年11月リリース予定】

研修による初期導入に留まらず、企業の「持続的なAI活用」をインフラとして支える定着支援サブスクリプションサービス。アイコンが誇る運用ナレッジを集約し、導入企業のAI推進室として機能する月額制のサポート環境を提供します。組織の「脳」としてナレッジが蓄積されるため、中長期的な競争優位性を構築します。

「人生時間」を豊かにする圧倒的なアイデア・リソースの提供：研修を起点としたAI実装のアイデアや、組織変革のための具体的な青写真を提供し、AI社会をエンジョイできる人材を育成します。

【特別講師・推薦の言葉：元スクウェア・エニックス米国代表 岡田 大士郎 氏】

「これからはスキルだけではなく、AIを通じて『人間力』を高めていく時代です。私は今回、アイコン社の志に深く共感し、ただ推薦するだけでなく、自ら講師の一人として受講生の皆様に直接メッセージを届けるパートを担当させていただくことになりました。人と人が相互に学び合うピア・ラーニングを通じて、働く人々の人生時間そのものを豊かにするこのプログラムは、これからの日本企業に最も必要な変革の着火剤になると確信しています。」

推薦動画 https://youtu.be/d-EAY_9CGjo

■ 会社概要







【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アイコン 営業推進室 広報担当

電話:050-1722-0951

https://www.ai-reskilling-japan.com/#9