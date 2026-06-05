阪神タイガース×尼崎市 「エ虎フェス」の開催について（市政110周年記念事業

尼崎市では、阪神タイガースが「日鉄鋼板SGLスタジアム 尼崎」で開催するウエスタン・リーグ公式戦に合わせ、阪神タイガースと尼崎市による共同開催イベント「エ虎フェス」を次のとおり開催します。

エコについて体験し、学び、楽しむ２日間ですので、この機会にぜひゼロカーボンベースボールパークにご来場ください。

１ 日時

６月６日(土) 10:00～15:00 ※対オリックス戦試合開始時間13:00

６月７日(日) 10:00～15:00 ※対オリックス戦試合開始時間13:00

２ 場所

ゼロカーボンベースボールパーク多目的広場 他（尼崎市杭瀬南新町３丁目３）

※駐車場はありません。公共交通機関等でお越しください。

３ 内容

⑴ 環境について学べる展示や体験ブース

パネル展示や体験ブース、ペットボトルキャップの回収、日産自動車のラッピングカー（電気自動車）展示、キッチンカー出店 等

⑵ エ虎クイズラリー（中学生以下限定）

ゼロカーボンベースボールパーク内各所に「エ虎クイズ」を設置

全問正解した方にはタイガースグッズを、惜しくも全問正解できなかった方には参加賞をプレゼント

※入場券や参加料は不要、１人各日１回参加可能（各日先着1,000名）

※エ虎クイズラリーは、多目的広場内に設置している窓口で受付

⑶ エコあま君・コラッキーとのグリーティング

球団創設90周年の節目に阪神タイガースに入団し、「ゼロカーボンベースボールパーク」を本拠地として活動する「コラッキー」と、クリーンセンター第２工場に在住で、あまがさきエコクラブのマスコットキャラクター「エコあま君」が球場内外でエ虎フェスを盛り上げます。

⑷ 近隣の子供たち参加による「コラッキーダンスタイム」

６月７日（日）の試合開始前（12：30頃）に、ゼロカーボンベースボールパーク近隣の園児たちがコラッキーと一緒にスタジアム内で岡崎体育さん作詞作曲のマスコットソング「V!V!Victory」を踊ってSGLスタジアムを盛り上げます。

４ その他

⑴ ６月５日(金)～７日(日)対オリックス戦 は「兵庫日産自動車株式会社」の冠協賛試合です。

⑵ 出店の詳細は、市HP・ゼロカーボンベースボールパークHPでお知らせしています。

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/hozen/1030389/1040876.html