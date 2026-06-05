株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開する「SHIPS」は、 様々なセレブリティを迎える新連載『OWN STANDRAD（オウン スタンダード）』を展開しています。第二回目は俳優の板谷由夏氏が登場します。 『OWN STANDARD』は、各界で活躍するセレブリティたちが持つ“自分自身の基準＝OWN STANDARD”にフォーカスする連載企画です。ファッションにとどまらず、ライフスタイルや価値観、その人らしさを形づくる背景や哲学に迫ります。 第二回では、モデルとしてキャリアをスタートし、俳優として数々の作品に出演するほか、ニュースキャスターやブランドディレクションなど幅広い分野で活躍する板谷由夏氏が登場。変化を恐れず挑戦を続けながら、「進化」し続ける理由や自身の価値観について語っていただきました。 6月5日（金）より、全国のSHIPS取扱店舗にてポスターサイズ（B1）のフリーペーパーを数量限定で配布するとともに、SHIPS 公式サイトではWEBコンテンツを公開いたします。なお、本企画はフリーペーパーおよびWEBコンテンツともに隔月で展開を予定しています。 出演者のインサイトに迫る読み応えのあるインタビューに加え、仕様やビジュアルにもこだわり、読み物としてだけでなく、思わず持ち帰りたくなるような仕上がりとなっています。 ぜひ店頭にてご覧ください。

スペシャルコンテンツ『OWN STANDARD』

https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_own_standard_20260605.aspx

OWN STANDARD Vol.2 2026 May Issue YUKA ITAYA

Vest / SHIPS \14,300 Skirt / SHIPS \24,200 Necklace / INDIAN JEWELRY \11,550、\18,700、\16,500

Jacket / SHIPS \30,800 Mini dress / JANE SMITH \48,400 Pants / SHIPS \17,600 Choker / GABRIEL A AR TIGAS \85,800 Photography_Naoki Tsuruta Editing & Text_Masanobu Sugatsuke (Gutenberg Orchestra) Hair_Yuta Kitamura Make-up_Nao Yoshida

株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。 SHIPS 公式サイト https://www.shipsltd.co.jp