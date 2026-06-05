2026年6月5日

アイ・ティ・リアライズ株式会社(東京都品川区、代表取締役CEO:本郷 英幸、以下「ITR」)は、複数の法人口座をAPIで連携し、口座残高や入出金情報、資金繰りを一元的に把握できる資金管理サービス「BizCRECO」の提供を2026年6月5日より開始しました。

「BizCRECO」は、法人口座を対象とした新サービスです。金融機関やB2Bプラットフォーム事業者などに対してホワイトラベルで提供することで、各事業者が自社ブランドの付加価値サービスとして、法人顧客向けに資金管理機能を展開できるよう支援します。

なお、「BizCRECO」の提供第一弾として、ITRの親会社であるSBペイメントサービス株式会社(以下「SBPS」)が、同社の決済代行サービスを利用する加盟店様向けに「SBPS BizCRECO」として提供を開始します。

■提供の背景

事業者を取り巻く環境は、原材料費や人件費の高騰、事業拡大に伴う先行投資、季節要因による一時的な資金需要などにより、日々の資金管理や資金繰りの重要性が高まっています。

一方で、複数の金融機関に法人口座を保有する事業者にとって、口座ごとの残高や入出金状況を個別に確認することは負担となっており、リアルタイムな資金状況の把握や資金繰り管理に課題を抱えるケースも少なくありません。

ITRは、金融アプリケーションサービスやフィンテック事業支援で培ってきた知見を生かし、法人顧客の資金管理を支援する新サービスとして「BizCRECO」の提供を開始します。

■「BizCRECO」の特徴

1.複数の法人口座を一元管理

複数の法人口座・法人クレジットカードを連携し、口座ごとの残高や入出金状況、クレジットカードごとの利用情報をまとめて確認できます。

2.事業資金の見える化を実現

分散した資金情報を可視化することで、日々の資金管理や資金繰り状況の把握を支援します。

3.資金管理業務の効率化

複数の金融機関のインターネットバンキングに個別にログインして確認する手間を削減し、資金管理業務の効率化に貢献します。

4.法人顧客向けサービスとして展開可能

金融機関やB2Bプラットフォーム事業者などが、法人顧客向けの付加価値サービスとして提供できます。

5.ホワイトラベル提供に対応

各事業者のブランドやサービスに合わせた形で提供できるため、既存サービスとの連携や顧客接点の強化に活用できます。

■提供第一弾について

「BizCRECO」の提供第一弾として、ITRの親会社であるSBPSが、同社の決済代行サービスを利用する加盟店様向けに「SBPS BizCRECO」として提供を開始します。

SBPSは、オンライン取引や対面取引において幅広い決済サービスを提供しており、加盟店様の売上拡大を支援してきました。「SBPS BizCRECO」を通じて、加盟店様の事業資金の見える化を支援し、日々の資金管理や資金繰りの効率化に貢献します。

■今後について

ITRは、「BizCRECO」を金融機関やB2Bプラットフォーム事業者などへホワイトラベル提供し、各事業者による法人顧客向けサービスの拡充を支援していきます。

今後も、金融アプリケーションサービスやフィンテック事業支援で培った知見を生かし、法人の資金管理や業務効率化に資するサービスを提供することで、事業者の持続的な成長に貢献していきます。

■お問い合わせについて

アイ・ティ・リアライズ株式会社 コーポレート部 pr@itrealize.co.jp

■会社概要

アイ・ティ・リアライズ株式会社

代表者:代表取締役CEO 本郷 英幸 所在地:東京都品川区東五反田１丁目６番３号 いちご東五反田ビル７階 設立:2007年11月 事業内容:フィンテックサービス (CRECO/BizCRECO)、融資サービス (貸金業法に基づく貸金業) URL:https://www.itrealize.co.jp/