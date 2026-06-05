2026年6月5日

アイ・ティ・リアライズ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:本郷 英幸、以下「ITR」)は、SBペイメントサービス株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CSIO:堀田 智宣、以下「SBPS」)の決済代行サービスをご利用の加盟店様が

対象の融資サービス｢加盟店サポートローン」を2026年6月5日より提供開始しました。

本サービスは、SBPSの決済代行サービスの利用実績等に基づき、SBPSから対象加盟店様へ個別にご案内するオファー制の融資サービスです。オファーを受けた加盟店様は、事業運営や成長投資に必要な資金として、案内された条件に基づいてITRから融資を受けることができます。

加盟店サポートローンサービスの特徴

1. SBPS加盟店様向けのオファー制融資サービス

SBPSの決済代行サービスの利用実績等に基づき、対象となる加盟店様へSBPSから個別にご案内します。

2. SBPS加盟店様ならではのスピーディーかつスムーズな審査

決済代行サービスの売上データを活用した審査により、決算書の提出などの負担が少なく、スピーディーかつスムーズに利用を開始できます。

3. オンライン手続き

申込みや契約などの手続きがオンラインで完結します。

4. 返済方法を柔軟に選択可能

口座振替に加え、SBPSの決済代行サービスの売上金からの天引きによる返済を選択でき、返済方法を柔軟にお選びいただけます。

サービス詳細(SBPSウェブサイト):https://www.sbpayment.jp/service/b2b/support-loan/

本サービスの提供体制について

「加盟店サポートローン」において、SBPSは、貸金業者であるITRの代理店として、ITRが提供する融資サービスに関する案内および申し込みに係る取次ぎなどを行います。また、SBPSは保証会社として、加盟店の当社に対する借入債務を保証します。なお、貸し付けに係る契約は、加盟店と貸金業者であるITRとの間で締結いただくサービスとなります。ご契約にはITR所定の審査がございます。

アイ・ティ・リアライズ株式会社(貸金業者)

登録番号:東京都知事(1)第32054号 代表者:代表取締役CEO 本郷 英幸 所在地:東京都品川区東五反田１丁目６番３号 いちご東五反田ビル７階 設立:2007年11月 事業内容：フィンテックサービス(CRECO/BizCRECO )、融資サービス(貸金業法に基づく貸金業) URL:https://www.itrealize.co.jp/

SBペイメントサービス株式会社(貸金代理業者・保証会社)

代表者:代表取締役 社長執行役員 兼 CSIO:堀田 智宜 所在地:東京都港区海岸１丁目７番１号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 設立:2004年10月 事業内容：決済サービス、集金代行および企業の計算事務代行、アクワイアリング（カード加盟店業務）事業、イシュイング（カード発行業務）事業 URL:https://www.sbpayment.jp/

ITRは、金融アプリケーションサービスやフィンテック事業支援で培った知見を生かし、加盟店様の資金ニーズに対応するサービスの提供に取り組んでいます。

今回の新サービスを皮切りに、SBPSとITRは、決済・金融サービスの両面から事業者のさらなる成長を支援していきます。