SBペイメントサービス株式会社（東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CISO：堀田 智宣、以下「SBPS」）は、SBPSの子会社であるアイ・ティ・リアライズ株式会社（東京都品川区、代表取締役CEO：本郷 英幸、以下「ITR」）と連携し、SBPSの決済サービスを利用する加盟店向けの付加価値サービスのラインアップに、「加盟店サポートローン」および「SBPS BizCRECO」を2026年6月5日から追加しました。 SBPSは、2つの新サービスと2025年10月から提供している「SBPS請求書カード払い」を合わせて、加盟店の資金繰り改善や事業資金の見える化による事業成長を支援します。

■提供の背景

昨今、原材料費や人件費の高騰、事業拡大に伴う先行投資、季節要因による一時的な資金需要などの事業者を取り巻く環境要因により、資金繰りの重要性が高まっています。加えて、複数の法人口座に分散した資金状況の把握、クレジットカードや請求書の支払いタイミングの調整など、日々の資金管理に課題を抱える事業者も少なくありません。 SBPSは、オンライン取引や対面取引において幅広い決済サービスを提供し、事業者の売上拡大を支援してきました。今回の新サービスを皮切りに、SBPSとITRは、決済・金融サービスの両面から事業者のさらなる成長を支援していきます。

■各サービスの概要

新サービス「加盟店サポートローン」

特長

１．SBPS加盟店向けのオファー制融資サービス SBPSの決済サービスの利用実績などに基づき、対象となる加盟店へSBPSから個別にご案内します。 ２．SBPS加盟店ならではのスピーディーかつスムーズな審査 決済サービスの売上データを活用した審査により、決算書の提出などの負担が少なく、スピーディーかつスムーズに利用を開始できます。 ３．オンライン手続き 申し込みや契約などの手続きがオンラインで完結します。 ４．返済方法を柔軟に選択可能 口座振替に加え、SBPSの決済サービスの売上金からの天引きによる返済を選択でき、返済方法を柔軟にお選びいただけます。

サービス 詳細

https://www.sbpayment.jp/service/b2b/support-loan/

提供体制

「加盟店サポートローン」において、SBPSは、貸金業者であるITRの代理店として、ITRが提供する融資サービスに関する案内および申し込みに係る取り次ぎなどを行います。また、SBPSは保証会社として、加盟店のITRに対する借入債務を保証します。 なお、貸し付けに係る契約は、加盟店と貸金業者であるITRとの間で締結いただくサービスとなります。ご契約にはITR所定の審査がございます。

新サービス「SBPS BizCRECO」

特長

１．複数の法人口座・法人クレジットカード情報を一元管理 複数の法人口座・法人クレジットカード情報を連携し、口座ごとの残高や入出金状況、クレジットカードごとの利用情報をまとめて確認できます。 ２．事業資金の見える化を実現 入出金情報や残高情報を把握することで、日々の資金管理や資金繰りの確認を効率化します。 ３．専用ソフトのインストール不要で手軽にアクセス クラウドサービスのため、インターネット環境があれば場所を選ばずどこでも利用できます。PC、タブレット、スマートフォンのマルチデバイスに対応しています。

サービス 詳細

https://www.sbpayment.jp/service/b2b/sbps-bizcreco/

提供体制

SBPSはITRの代理店であり、「SBPS BizCRECO」のご利用にあたっては、加盟店とITRとの間でご契約いただくサービスとなります。

※ITRは今後、金融機関などのパートナー事業者向けに「BizCRECO」を各社ブランドで提供できるホワイトラベルサービスとして展開する予定です。第一弾として、親会社であるSBPSから加盟店向けに「SBPS BizCRECO」として提供を開始しました。

「SBPS請求書カード払い」

特長

１．取引先が非対応でもクレジットカードでの決済が可能 売り手企業がクレジットカード決済に対応していない場合でも、買い手企業はクレジットカードによる支払いが可能です。 ２．支払期限の延長 クレジットカード決済により、実質的に最大60日の支払い猶予を確保できます。 ３．資金繰り改善 繁忙期の仕入れや突発的な支払いなど、一時的な資金ニーズに柔軟に対応できます。 ４．業務効率化 銀行振込に伴う作業を削減し、効率的な請求書処理を実現します。 ５．シンプルな利用フロー 請求情報とカード情報を入力するだけで、任意の指定日に自動振込が完了します。

サービス 詳細

https://www.sbpayment.jp/service/b2b/invoice-creditcard/

■会社概要

SBペイメントサービス株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 兼 CISO 堀田 智宣 所在地：東京都港区海岸1丁目7番1号 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 設立：2004年10月 事業内容：決済サービス、集金代行および企業の計算事務代行、アクワイアリング（カード加盟店業務）事業、イシュイング（カード発行業務）事業 URL：https://www.sbpayment.jp/

アイ・ティ・リアライズ株式会社

登録番号：東京都知事（1）第32054号 代表者：代表取締役CEO 本郷 英幸 所在地：東京都品川区東五反田1丁目6番3号 いちご東五反田ビル7階 設立：2007年11月 事業内容：金融アプリケーションサービス（CRECO/スタンペイ）、ITサービス開発支援、フィンテック事業支援、貸金事業 URL：https://www.itrealize.co.jp/