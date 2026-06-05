株式会社 Kiranah Resort（読み：キラナリゾート、本社：東京都千代田区）が運営する屋外レジャー・レストランの複合施設「キラナガーデン豊洲」は、今年で4年目、第4回目となる「キラナの大夏祭り2026」を2026年7月4日(土)・5日(日)に開催いたします。事前入場チケットおよびオプションメニューの販売は6月5日(金)0:00よりスタートいたします。

背景

当施設は、“誰とでも何度でも楽しめるリゾート”を目指し、従来のBBQ施設を超えた複合レジャーリゾートへの進化に向けて、サービス開発やイベント・コンテンツ展開に取り組んでいます。その取り組みのひとつとして、「キラナ大夏祭り2026」を過去3回開催してきました。 今年のテーマは「みんなで育む、豊洲の夏」。キラナガーデン豊洲のある豊洲を、地域のみなさまと一緒に“好きな街”へ変えていく体験イベントとして、多くの方に楽しんでもらいたいという想いが込められています。毎年恒例の盆踊りやこども神輿、屋台や縁日ブースの出店に加え、今年は豊洲エリアで活動するダンスグループのパフォーマンスを開催。さらに、豊洲・有明・晴海エリア在住の方は入場料が無料となります。 また、今年もBBQエリアの個室やレストランの個室・テラス席を、ゆっくりと寛いでいただけるプライベート空間として開放します。お席をご予約いただければ、ゆったりとした空間で夏祭りをお楽しみいただけます。普段のキラナガーデン豊洲とはひと味違う夏の雰囲気を味わえる2日間に、ぜひご来場ください。 ＜チケット購入やイベント情報は公式サイトをご確認ください＞ ・イベント特設サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com/natsu-matsuri2026/ ・Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu/

『キラナ大夏祭り2026』4つの魅力

① 夏の風物詩を1日中楽しめる豊富なコンテンツ

盆踊りやこども神輿など、1日を通して提供される全8つのコンテンツをご用意！敷地内ですべてが完結するので小さなお子様と来ても安心してお楽しみいただけます。 ※各入場チケットで11:00-21:00まで滞在可能 ※オプションに含まれる「席」「アルコール飲み放題」は1部11:00-15:00・2部17:00-21:00で利用可

② 飲食＆休憩できる座席プランも席数限定でご用意

入場券に加えてBBQまたはレストランの特別コースが付いたオプションを購入すると、より一層快適に夏祭りをお楽しみいただけます。長時間滞在される方でも、お好きなタイミングで休憩ができるおすすめのプランです。

③ 東京で話題の最旬リゾート施設が舞台

東京ベイサイドの絶好のロケーションで、東京タワー、スカイツリーなども一望できる都市型リゾート施設「キラナガーデン豊洲」にて開催。テレビやSNSなどさまざまなメディアでも話題の施設です。

④ 豊洲・有明・晴海エリア在住者は入場料無料でご招待

地域の皆様へ、日頃のご利用への感謝を込めて、当日チケットに限り無料でご入場いただけます。 ※無料となるのは入場のみです （ソフトドリンク飲み放題と抽選券は含まれません。必要に応じて当日現地でご購入ください） ※座席付きプランなどのオプションメニューを購入する場合は、事前予約が必須です （事前予約をする場合、入場チケットも有料となります）

『キラナ大夏祭り2026』イベント概要

【日時】 2026年7月4日(土)・5日(日)11:00-21:00 ※オプション（席付き）を購入する方のお席は1部11:00-15:00・2部17:00-21:00で利用可能 【料金】 ＜事前チケット＞ ・入場チケットのみプラン：2,000円/名（事前予約チケットのみ、ソフトドリンク飲み放題と抽選券付き） ・BBQ個室プラン：10,000円/名（入場チケット、冷房付き貸切個室、BBQメニュー、ソフトドリンク・アルコール飲み放題、抽選券付き） ・レストランCREA個室プラン：10,000円/名（入場チケット、冷房付き貸切個室、レストラン特別メニュー、ソフトドリンク・アルコール飲み放題、抽選券付き） ※その他、アルコール飲み放題や座席スペースのオプション、当日チケットの販売あり。詳細はイベント特設サイトをご確認ください。 ※小学生以下のお子様は無料となります。 【場所】 キラナガーデン豊洲 https://www.kiranahresort-toyosu.com/access/ 【コンテンツ】 キラナの盆踊り/こども神輿/大抽選会/キッズダンス/カラオケ大会/和太鼓演奏/キラナ縁日/FMキラナなど

＜チケット購入やイベント情報は公式サイトをご確認ください＞ ・イベント特設サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com/natsu-matsuri2026/ ・Instagram：https://www.instagram.com/kiranah_garden_toyosu/

シーズンコンセプト

当社は、2022年、東京・豊洲に「キラナガーデン豊洲」を開業。「時間（トキ）に彩りを。人生にヨロコビを。」という理念のもと、人々の想像を超えるエモーショナルな感動体験と、豊かなライフスタイルの提供を目指し、エンターテインメントリゾートの実現に挑戦しています。 2026年4月に迎える創業5期目には、これまでの「飲食レジャー施設」から「都内で最も魅力的な都市型レジャー施設」への転換をテーマに掲げ、年間100のイベントを企画。子どもだけでなく、大人も童心に帰り、ワクワクやドキドキを気軽に体験できる施設へと進化してまいります。さらに、他企業とのタイアップや価値共創にも積極的に取り組みながら、より幅広いお客様にお楽しみいただけるよう、BBQやレストランを中心とした飲食メニューの開発や、価格・プランの見直しを進めてまいります。

施設概要

施設名 ：キラナガーデン豊洲 公式サイト：https://www.kiranahresort-toyosu.com 住所 ：東京都江東区豊洲6-5-27 交通 ：新交通ゆりかもめ 市場前駅 徒歩10分ほど 施設面積 ：約7,000㎡ 席数 ：BBQ施設 700席 レストラン100席 電話番号 ：03-6910-1818