出張リラクゼーションサービス「ホググ」を運営する株式会社HOGUGUテクノロジーズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：花岡賢一、以下当社）は、最短30分でリラクゼーションセラピスト（以下、セラピスト）の施術が受けられる出張リラクゼーションサービス「ホググ NOW」の対応エリアを拡大。2026年6月1日より北海道・愛知県・福岡県で新たにご利用いただけるようになりました。東京23区・神奈川県（横浜市・川崎市）・大阪府（大阪市）に続く今回の展開により、より多くの方が手軽にリラクゼーションを受けられる社会の実現を目指してまいります。

■「ホググ NOW」とは？

「ホググ NOW」は、プロのセラピストが最短30分で自宅・ホテル・オフィスに駆けつける出張リラクゼーションサービスです。場所・施術メニュー・セラピストの性別を選んでボタンを1つ押すだけで、近くにいるセラピストへリクエストが一括送信され、承認された時点で即座にマッチングが成立します。出張費0円・料金一律のため、はじめての方でも迷わず使えるシンプルさが特徴です。 本サービスは、累計予約数30万件超（2026年6月2日時点）・利用者数業界2年連続No.1（※）の出張リラクゼーションサービス「ホググ」を運営する当社が、「今すぐ疲れを癒したい」「セラピストにすぐ来てほしい」というカスタマーの声に応えて2024年12月にリリースしました。

※1 2年連続利用者数No.1 調査期間：2024年1月1日～2025年12月31日 調査機関：株式会社Wedia 調査対象：個人向けの出張リラクゼーションサービスを提供している8社 （店舗登録型のサービスは除き、公開されている実績のみを調査対象とする） 調査対象範囲：日本国内

■「ホググ NOW」対応エリア

＜2026年6月追加エリア＞ - 北海道（札幌市 / 中央区） - 愛知県（名古屋市 / 中区・中村区） - 福岡県（福岡市 / 中央区・博多区） ＜既存既存の展開エリア＞ - 東京23区 - 神奈川県（横浜市・川崎市） - 大阪府（大阪市）

◼︎「ホググ」「ホググ NOW」サービス比較

◼︎「ホググ NOW」エリア料金表（北海道・愛知県・福岡県）

https://hogugu-customer-now.onelink.me/XdMx?af_xp=custom&pid=website&c=press%20release_2026_now

※iOS先行リリース

代表取締役 花岡 賢一 コメント

「ホググ NOW」のリリース以降、東京都・神奈川県・大阪府以外の地域のお客様からも、「すぐにセラピストを呼びたい」「ホググ NOW を利用したい」というご要望を数多くいただいておりました。 今回追加した北海道・愛知県・福岡県は、出張や観光で訪れる方も多く、疲れを感じたその瞬間にリラクゼーションを受けたいというニーズが高いエリアです。そうしたお客様の声にお応えし、このたびサービス提供エリアを拡大いたしました。 私たちは、リラクゼーションを特別な日のご褒美ではなく、日常的なセルフケアの選択肢としてもっと身近なものにしたいと考えています。「ホググ NOW」を通じて、必要な時に必要な場所でリラクゼーションを受けられる環境づくりを進めてまいります。 また、エリア拡大はセラピストの皆さまにとっても新たな活躍の機会につながります。今後もお客様とセラピスト双方に価値を提供しながら、全国でより利用しやすいサービスを目指してまいります。

【株式会社HOGUGUテクノロジーズ 会社概要】 代表者：代表取締役 花岡 賢一 ホームページ：https://info.hogugu.com/information/ 本社：大阪府大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル9階 事業内容：出張リラクゼーションサービス「ホググ」の企画・開発・運営 お問合せ：info@hogugu.com

https://twitter.com/https://x.com/hogugu_official/status/https://x.com/hogugu_official?ref_src=twsrc%5Etfw

https://hogugu.onelink.me/JZg3?af_web_dp=https%3A%2F%2Fhogugu.com%2F&pid=website&af_xp=custom&c=press%20release_2026YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=VUOf5xYUF1ATwitter投稿 : https://twitter.com/https://x.com/hogugu_official/status/https://x.com/hogugu_officialInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/hogugu.official?igsh=NGU2bnRwNTd1NDJl/ https://www.tiktok.com/@hogugu11 TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@hogugu11