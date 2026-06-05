6月10日(水)から6月12日(金)に千葉県千葉市の幕張メッセで開催されるインターネット技術の総合イベント「Interop Tokyo 2026」(実行委員長：慶應義塾大学 村井 純教授)の開幕に先立ち、恒例企画である「Best of Show Award」各部門のファイナリスト製品が決定しましたので、お知らせします。





Best of Show Awardは、出展企業各社からエントリーされた、前年のInterop Tokyo最終日の翌日から、本年の会期終了日までに発売、または発表される新製品/サービスが対象です。審査は、業界主要メディア各社や調査機関、学術界の識者によって編成される審査委員会が行い、カテゴリーごとにグランプリを始めとする各賞を決定します。





今年は250を超える新製品/サービスがエントリーされ、5月29日(金)に行われたファイナリスト審査会にて、計25部門のファイナリスト94製品/サービスが選ばれました。





今年はAIを冠した製品が多数エントリーし、AI前提社会における新たなセキュリティ対策製品が注目を集めました。加えて、国内外でデータセンター需要が高まる中、その基盤を支えるフラッシュメモリー・SSDや次世代ネットワーク対応製品なども注目され、まさにIT全体の変革を映し出すような構図となりました。





ファイナリストに選ばれた製品は、開幕前日の6月9日(火)に行われる本審査にて、審査員が展示ブースで各社の担当者から実機を見ながらの説明を受け、審査を行います。そして、会期初日となる6月10日(水)の午前中に各部門の受賞製品/サービスを決定し、同日午後、発表と各受賞企業ブースでの表彰式を行う予定です。









【ファイナリスト製品一覧はこちら】

https://f2ff.jp/2026/interop/award/finalist/





なお、会期中は展示会場内セミナー会場にて、審査委員が登壇し、当アワードの審査を通じて得た情報から、今年注目すべき製品/サービスを紹介するセッションも行います。









■Interop Tokyo 2026 Best of Show Award カテゴリ(順不同)

●セキュリティ

・For AI

・アセスメント

・エンタープライズ

・ハイパフォーマンス

・脅威インテリジェンス





●データセンター

・ファシリティ関連製品 / サービス





●ネットワークインフラ

・AIインフラ

・SMB

・エンタープライズ

・キャリア / ISP





●エンタープライズ＆クラウド

・エンタープライズ(アプライアンス)

・エンタープライズ(サービス)

・クラウドサービス





●モバイルコンピューティング

・5G / 6G

・Wi-Fi





●イノベーションテクノロジー

・アカデミックチャレンジ(大学研究等)

・スペースチャレンジ(宇宙産業)





IoT / エッジコンピューティング

サーバー＆ストレージ

マネジメント＆モニタリング

テスティング

産業ネットワーク

デジタルメディア

ガジェット

パーソナルメディア＆デバイス

ファシリティ(ラック、ケーブル、電源装置等)

APN(All Photonics Network)

ニューウェーブ









■Interop Tokyo 2026 開催概要

会期 ： 2026年6月10日(水)～12日(金)

会場 ： 幕張メッセ(国際展示場ホール3-8/国際会議場)

主催 ： Interop Tokyo 実行委員会

運営 ： 一般財団法人インターネット協会、

株式会社ナノオプト・メディア

後援 ： 関連省庁、関連団体

特別協力 ： WIDEプロジェクト

予定来場者数 ： 150,000人(同時開催展含む)

参加企業・団体数： 約500社・団体(同時開催展含む)※2026年6月3日現在

公式サイト ： https://www.interop.jp









■同時開催イベント

デジタルサイネージ ジャパン 2026

AI Native EXPO 2026

画像認識 AI Expo 2026