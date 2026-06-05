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YATSUDOKI「さくらんぼスイーツ」、全国のYATSUDOKIにて期間限定販売
みずみずしい旬のさくらんぼを使用した、限定スイーツ
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国161店舗（6月5日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、その時期においしいさくらんぼを産地直送し、新鮮なまま店内で仕立てた「さくらんぼスイーツ」を、6月5日（金）から期間限定、数量限定で販売いたします。
※とれたての農産物を使用しておりますので、販売期間は天候によって変更する場合がございます。
■さくらんぼと苺のショートケーキ
艶やかに輝くさくらんぼが主役のショートケーキです。契約農家のうみたて卵を使用したふんわり食感のスポンジで、口どけの良い北海道産純生クリームと、爽やかな酸味の苺果肉入りジャム、洋酒に漬け込んださくらんぼ果肉入りゼリーをサンドしました。甘酸っぱいさくらんぼとまろやかなクリームが絶妙なバランスで調和した、この季節だけの特別な一品です。
価格：2,900円（税込3,132円）／ サイズ：直径11cm
販売期間：6月5日（金）〜6月下旬頃まで
※洋酒使用、お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
※トッピングの配置は、実際の商品と異なる場合がございます。
■さくらんぼのタルト
ほろ苦いココアアーモンドスポンジと、洋酒に漬け込んださくらんぼを合わせた、甘酸っぱく濃厚な味わいのタルトに、北海道産純生クリームとさくらんぼをトッピングしました。ココアアーモンドスポンジのコクとさくらんぼの甘酸っぱさに、洋酒のほのかな香りが重なる、さくらんぼの魅力を存分に楽しめるタルトです。
価格：580円（税込626円）
販売期間：6月5日（金）〜6月下旬頃まで
※洋酒使用、お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
※トッピングの配置は、実際の商品と異なる場合がございます。
■「YATSUDOKI」ブランドとは
「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級店のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国161店舗（6月5日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数：1,800名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国161店舗（6月5日時点）
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国161店舗（6月5日時点）展開する菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、国内に18店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」にて、その時期においしいさくらんぼを産地直送し、新鮮なまま店内で仕立てた「さくらんぼスイーツ」を、6月5日（金）から期間限定、数量限定で販売いたします。
■さくらんぼと苺のショートケーキ
艶やかに輝くさくらんぼが主役のショートケーキです。契約農家のうみたて卵を使用したふんわり食感のスポンジで、口どけの良い北海道産純生クリームと、爽やかな酸味の苺果肉入りジャム、洋酒に漬け込んださくらんぼ果肉入りゼリーをサンドしました。甘酸っぱいさくらんぼとまろやかなクリームが絶妙なバランスで調和した、この季節だけの特別な一品です。
価格：2,900円（税込3,132円）／ サイズ：直径11cm
販売期間：6月5日（金）〜6月下旬頃まで
※洋酒使用、お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
※トッピングの配置は、実際の商品と異なる場合がございます。
■さくらんぼのタルト
ほろ苦いココアアーモンドスポンジと、洋酒に漬け込んださくらんぼを合わせた、甘酸っぱく濃厚な味わいのタルトに、北海道産純生クリームとさくらんぼをトッピングしました。ココアアーモンドスポンジのコクとさくらんぼの甘酸っぱさに、洋酒のほのかな香りが重なる、さくらんぼの魅力を存分に楽しめるタルトです。
価格：580円（税込626円）
販売期間：6月5日（金）〜6月下旬頃まで
※洋酒使用、お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
※トッピングの配置は、実際の商品と異なる場合がございます。
■「YATSUDOKI」ブランドとは
「YATSUDOKI」とは、シャトレーゼのプレミアムブランドです。ブランド名の「YATSUDOKI」は、山梨県と長野県にまたがる八ヶ岳や、末広がりの「八」と、午後3時の「おやつ時」にちなんで名づけられました。八ヶ岳の自然と上品な素材をイメージした高級店のある店舗では、八ヶ岳高原の厳選した卵や牛乳を使用し、店舗で仕上げる専門店品質にこだわった「YATSUDOKI」オリジナルのケーキや焼き菓子を中心とした約150種類の商品を販売いたします。
■株式会社シャトレーゼとは
1954年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいものを、お値打ち価格で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓子、和菓子、アイスクリーム、パンなど400種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイズ店を含む直売店を、国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国161店舗（6月5日時点）で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売する独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
会社概要
会社名：株式会社シャトレーゼ
代表者：代表取締役社長 古屋勇治
従業員数：1,800名
事業内容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
事業所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町3440-1
店舗数：国内895店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヶ国161店舗（6月5日時点）
創業：1954年（昭和29年）12月20日
URL：https://www.chateraise.co.jp/