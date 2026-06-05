記憶に残る、心に残る、歴史に残る　JLPGAツアー『EARTH MONDAMIN CUP 2026』を開催











『EARTH MONDAMIN CUP』は今年で15回目を迎えます。節目の15回目を迎える本大会より、大会名称を『アース・モンダミンカップ』から『EARTH MONDAMIN CUP』に変更するとともに、大会のさらなる発展とグローバル化の推進を目的とし、賞金総額を前年から1億円増額。日本女子ゴルフツアー最高額の総額4億円・優勝賞金7,200万円で実施します。これは、選手がより高いモチベーションで挑める最高峰の環境を整え、国内外からトッププレーヤーが集う「世界基準のフィールド」を構築したいという、私たちの強い決意の表れです。本大会はかねてよりグローバル化を推進しており、昨年大会ではタイ・中国・韓国から3名のトッププレーヤーを招聘しました。今後はアジアを中心とした海外からの招聘選手枠をさらに拡大。世界中の才能が集うフィールドを構築することで、日本の女子ゴルフの魅力を世界へ発信し、「記憶に残る、心に残る、歴史に残る」大会にしていきます。本大会は、公開練習日を含む全日程で飲食無料（アルコール類を除く）とし、キッズエリアや託児所を完備した家族で楽しめる環境を整えています。また、ダイヤモンドボックス、ロープ内プライベート観戦ツアーなど、多くの方に観戦を楽しんでいただくために、様々なチケットやサービスを展開しています。【チケットについて】5月15日（金）より、お客様の観戦スタイルに合わせた様々なチケットを販売しています。ご購入や詳細については、大会HPのチケット情報をご確認ください。大会公式HPチケット情報：https://earth-mondahmin-cup.com/spectator/【大会概要】・大会名：EARTH MONDAMIN CUP・主 催：アース製薬株式会社・公 認：一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）・会 場：カメリアヒルズカントリークラブ（千葉県袖ケ浦市大竹265）・日 程：6月25日（木）大会第１日 （予選ラウンド）6月26日（金）大会第２日 （予選ラウンド）6月27日（土）大会第３日 （決勝ラウンド）6月28日（日）大会最終日 （決勝ラウンド）※6月23日（火）、24日（水）の公開練習日もご入場いただけます・賞 金：【賞金総額】４億円 【優勝賞金】7,200万円【放送について（※1）】・BS10（BS放送） ：https://www.bs10.jp/・ゴルフネットワーク（CS放送）：https://www.golfnetwork.co.jp/・U-NEXT（有料配信）：https://video.unext.jp/・ゴルフネットワークプラス（有料配信）：https://tv.golfnetwork.co.jp/【ご来場特典（※2）】6月25日（木）〜28日（日）にご来場の皆さまには、『アイスノン 冷んやりタオル』（白元アース株式会社）と、大会オリジナルレトルトカレー（アルバカレー様とのコラボレーション品）をプレゼントします。※1：視聴方法、放送・配信時間は各社異なります。※2：数に限りがあります。