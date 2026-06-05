回転も着脱も、グリップだけで。新生児から使えるチャイルドシート 『THE S R129 エッグショック ロッタ ZH』 2026年6月26日(金)よりアカチャンホンポで発売









(※8)THE S Lotta ZFシリーズとの生地性能比較(クッション頭部及び両側面に採用)。 (※8)THE S Lotta ZFシリーズとの生地性能比較(クッション頭部及び両側面に採用)。















(※7)洗濯方法は、取扱説明書をご確認ください。<「ロッタ」モデルに搭載> 吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」採用インナークッションの頭部と側面部に吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」を採用。サラサラの心地よさを目指しました。シームレスな移動で赤ちゃんの寝顔を守る「トラベルシステム」(※9)ベビーカー車体にチャイルドシートを連結させて使う「トラベルシステム」に対応しています。眠った赤ちゃんを乗せたまま、車とベビーカー間をシームレスに移動できるため、赤ちゃんがこまめによく眠る時期などセットで使うと利便性が広がります。(※9)赤ちゃんを乗せた持ち運び・トラベルシステムとして使用できる期間:体重9kg未満まで【製品詳細】