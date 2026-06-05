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回転も着脱も、グリップだけで。新生児から使えるチャイルドシート 『THE S R129 エッグショック ロッタ ZH』 2026年6月26日(金)よりアカチャンホンポで発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、従来品で別々だった回転・着脱操作レバーを同じグリップに集約した、新生児から使えるチャイルドシート『THE S R129 エッグショック ロッタ ZH (ザ・エス アール129 エッグショック ロッタ ゼットエイチ）』を、2026年6月26日より、全国のアカチャンホンポ、およびアカチャンホンポ オンラインショップで発売します。
本製品は、ベビーカー「THE S Go (ザ・エス・ゴー)」の車体に連結させて使う「トラベルシステム」対応品です(※1)。
【背景】練習しても感じる緊張に、もっとやさしい操作性を。
当社調べでは、産後退院される方のうち76.2%が自家用車を使用しています(※2)。また退院時にチャイルドシートを使用された方のうち、73.1%が事前にチャイルドシートに赤ちゃんを乗せるための準備やシミュレーション(練習)を行うものの、80.9%が実際に初めて赤ちゃんを乗せる際に「緊張した」と、回答しています(※3)。
回転は「片手」、着脱は「両手」とマルチグリップの握り方を変えるだけで2つの動作が使い分けられます。
また、専用のアタッチメントを使用すると、ベビーカー『THE S Go (ザ・エス・ゴー) 』の車体にチャイルドシートが取り付けられる「トラベルシステム」に対応(※1)。車内で眠った赤ちゃんを起こさずシームレスにベビーカースタイルへ切り替えられるため、赤ちゃんがよく眠る時期に車移動が多いご家庭におすすめです。新たに、遮光率・UVカット率99.9%対応生地を幌に搭載(※4)。車内はもちろんベビーカーと連結させて使用する際も、赤ちゃんを包み込んで日差しから守ります。
(※1) トラベルシステム使用期間:体重9kg未満まで
(※2) 2026年3月 コンビ調べ(n=900)
(※3) 2026年3月 コンビ調べ(n=635)
(※4) コンビ調べ(メッシュ部を除く)。
【製品概要】
回すも、外すも、これひとつ。コンビだけ(※5)の「マルチグリップ」
従来品では、それぞれ別の専用レバーを設けていた「回転」と「着脱(セパレート)」操作を、1つに集約しました。
回転は「片手」、着脱は「両手」と、マルチグリップの握り方を変えるだけで2つの動作がスムーズに使い分けられます。
開発にあたってモニター検証を重ね、自然と握りやすいグリップの操作力を実現しました。
(※5)国内販売の新生児から使用できるセパレートタイプチャイルドシート(ベビーシートを除く)において、シートの回転と着脱を側面の操作部(グリップ)のみで行える構造。(2026年3月時点 コンビ調べ)
大きな幌で日差しから守る「サンブロックシェード」
赤ちゃんを包み込み、日差しの「眩しさ」と「暑さ」から守ります。
(※6)コンビ調べ(メッシュ部を除く)。
<「ロッタ」モデルに搭載> ３Dメッシュ生地の肩ベルトカバー
肌に触れやすい部分にメッシュ生地を採用、シートカバーも洗えます。
(※7)洗濯方法は、取扱説明書をご確認ください。
<「ロッタ」モデルに搭載> 吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」採用
インナークッションの頭部と側面部に吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」を採用。サラサラの心地よさを目指しました。
(※8)THE S Lotta ZFシリーズとの生地性能比較(クッション頭部及び両側面に採用)。
シームレスな移動で赤ちゃんの寝顔を守る「トラベルシステム」(※9)
ベビーカー車体にチャイルドシートを連結させて使う「トラベルシステム」に対応しています。眠った赤ちゃんを乗せたまま、車とベビーカー間をシームレスに移動できるため、赤ちゃんがこまめによく眠る時期などセットで使うと利便性が広がります。
(※9)赤ちゃんを乗せた持ち運び・トラベルシステムとして使用できる期間:体重9kg未満まで
【製品詳細】
https://digitalpr.jp/table_img/2002/136179/136179_web_1.png
さらに詳しい製品の詳細はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/carseat/thes/g/g119923/
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@jp.combi-group.com
関連リンク
製品ページ
https://www.combi.co.jp/store/carseat/thes/g/g119923/
【背景】練習しても感じる緊張に、もっとやさしい操作性を。
当社調べでは、産後退院される方のうち76.2%が自家用車を使用しています(※2)。また退院時にチャイルドシートを使用された方のうち、73.1%が事前にチャイルドシートに赤ちゃんを乗せるための準備やシミュレーション(練習)を行うものの、80.9%が実際に初めて赤ちゃんを乗せる際に「緊張した」と、回答しています(※3)。
そこで、初めてチャイルドシートを操作するママ・パパでも迷いにくい操作性を実現すべく、従来品で別々の専用レバーを設けていた「回転」と「着脱(セパレート)」操作を、「マルチグリップ」に集約しました。
回転は「片手」、着脱は「両手」とマルチグリップの握り方を変えるだけで2つの動作が使い分けられます。
また、専用のアタッチメントを使用すると、ベビーカー『THE S Go (ザ・エス・ゴー) 』の車体にチャイルドシートが取り付けられる「トラベルシステム」に対応(※1)。車内で眠った赤ちゃんを起こさずシームレスにベビーカースタイルへ切り替えられるため、赤ちゃんがよく眠る時期に車移動が多いご家庭におすすめです。新たに、遮光率・UVカット率99.9%対応生地を幌に搭載(※4)。車内はもちろんベビーカーと連結させて使用する際も、赤ちゃんを包み込んで日差しから守ります。
(※1) トラベルシステム使用期間:体重9kg未満まで
(※2) 2026年3月 コンビ調べ(n=900)
(※3) 2026年3月 コンビ調べ(n=635)
(※4) コンビ調べ(メッシュ部を除く)。
【製品概要】
従来品では、それぞれ別の専用レバーを設けていた「回転」と「着脱(セパレート)」操作を、1つに集約しました。
回転は「片手」、着脱は「両手」と、マルチグリップの握り方を変えるだけで2つの動作がスムーズに使い分けられます。
開発にあたってモニター検証を重ね、自然と握りやすいグリップの操作力を実現しました。
(※5)国内販売の新生児から使用できるセパレートタイプチャイルドシート(ベビーシートを除く)において、シートの回転と着脱を側面の操作部(グリップ)のみで行える構造。(2026年3月時点 コンビ調べ)
赤ちゃんを包み込み、日差しの「眩しさ」と「暑さ」から守ります。
(※6)コンビ調べ(メッシュ部を除く)。
<「ロッタ」モデルに搭載> ３Dメッシュ生地の肩ベルトカバー
肌に触れやすい部分にメッシュ生地を採用、シートカバーも洗えます。
(※7)洗濯方法は、取扱説明書をご確認ください。
<「ロッタ」モデルに搭載> 吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」採用
インナークッションの頭部と側面部に吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」を採用。サラサラの心地よさを目指しました。
(※8)THE S Lotta ZFシリーズとの生地性能比較(クッション頭部及び両側面に採用)。
シームレスな移動で赤ちゃんの寝顔を守る「トラベルシステム」(※9)
ベビーカー車体にチャイルドシートを連結させて使う「トラベルシステム」に対応しています。眠った赤ちゃんを乗せたまま、車とベビーカー間をシームレスに移動できるため、赤ちゃんがこまめによく眠る時期などセットで使うと利便性が広がります。
(※9)赤ちゃんを乗せた持ち運び・トラベルシステムとして使用できる期間:体重9kg未満まで
【製品詳細】
https://digitalpr.jp/table_img/2002/136179/136179_web_1.png
さらに詳しい製品の詳細はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/carseat/thes/g/g119923/
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@jp.combi-group.com
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