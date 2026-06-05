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freee、SaaS・デバイス一元管理ツール「freee IT管理」で、SaaS管理ツールとして国内で初めてカスタムSCIM連携機能
〜 あらゆるSCIM対応SaaSとの連携が可能になり、アカウントの同期・発行・変更・削除の自動化を推進 〜
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、SaaS・デバイス一元管理ツール「freee IT管理」において、従業員の社員番号やメールアドレスといったID情報の自動連携を可能にする国際標準規格「SCIM（System for Cross-domain Identity Management）」とのカスタムSCIM連携機能の国内のSaaS管理ツールで初めて（※1）提供を開始しました。
（※1）日本国内における「SaaS管理プラットフォーム（デバイスおよびSaaSアカウントの一元管理を提供するツール）」カテゴリを対象とした自社調査（2026年6月時点）
■SaaSの急増に伴うアカウント管理の限界と、セキュリティリスクの増加
企業のDX推進や業務効率化に伴い、社内で利用されるSaaSプロダクトの数は年々増加しています。特に昨今はAIツールの導入が急速に進んでおり、「freee IT管理」でも各種AIツールへの対応を進めています。SaaSアカウントやAIアカウントの一元管理ツールの需要が高まっている一方で、管理ツール側がすべてのSaaSプロダクトのAPIに個別対応することは難しく、「業種特化型のSaaSプロダクトや海外製SaaSプロダクトが連携できず、結局手作業でアカウント管理を行わなければならない」という課題が残されていました。
従業員の入社・異動・退社時に発生するアカウントの発行・変更・削除が手作業のままであることは、情報システム部門の大きな業務負担となります。また、退職者のアカウント削除漏れは、機密情報の漏洩や不正アクセスといった重大なセキュリティリスクに直結します。これは、管理者の目が届かないまま退職者のアカウントが残ってしまう「シャドーアカウント」として、企業の大きな課題となっています。さらに、使われていないアカウントに料金を払い続けるといった、コスト面での無駄も引き起こします。
「freee IT管理」は、これらの課題を解消すべく、国内のSaaS管理ツールで初めて新たにカスタムSCIM連携機能の提供を開始しました。これにより、「freee IT管理」が標準対応していないプロダクトであっても、SCIM APIを解放しているプロダクトであれば、アカウントの同期・発行・変更・削除の自動化が可能になります。SaaSのアカウント管理を自動化することで、手作業による業務負荷やセキュリティリスクを大幅に低減し、強固なITガバナンス環境の構築を支援します。
■カスタムSCIM連携機能の特徴
1. アカウント管理の自動化とセキュリティ向上
カスタムSCIM連携機能の実装により、SCIM APIが公開されているSaaSプロダクトであれば、「freee IT管理」が標準未対応のプロダクトであっても、ユーザーの方がご自身でカスタムアプリケーションの設定を行うことで連携が可能となります。これにより、対象SaaSにおけるアカウントの同期・発行・変更・削除にいたる一連の管理プロセスの自動化が実現いたします。
2. 柔軟なデータマッピングによる個別運用の最適化
従業員情報のどの項目をSaaS側に同期するかは、自社の運用やセキュリティポリシーに合わせて自由自在にマッピング設定が可能です。「特定のツールからは必要な情報のみを取り込む」など、法人ごとのニーズに合わせた緻密なカスタマイズにより、自社に最適なデータ連携環境を構築できます。
■「freee IT管理」について
情報システム部、コーポレートIT部、総務部向けに、SaaS/デバイスを一元管理するツールです。 入退社および異動時に伴うアカウント発行・削除の自動化（プロビジョニング）に加え、デバイス台帳管理、シャドーIT検知までを網羅。それらの大元になる人事データの統合を行うことも可能です。
情報システム部は企業の基盤を管理する重要な業務を担う一方で、日々の業務や、突発的な業務で多忙なため、新しい提案を行いにくい環境下にあります。
「freee IT管理」では人がやる必要のない作業を自動化し、情報システム担当が本来取り組みたい業務を遂行できる環境を提供します。
「freee IT管理」：https://www.freee.co.jp/it-management/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、SaaS・デバイス一元管理ツール「freee IT管理」において、従業員の社員番号やメールアドレスといったID情報の自動連携を可能にする国際標準規格「SCIM（System for Cross-domain Identity Management）」とのカスタムSCIM連携機能の国内のSaaS管理ツールで初めて（※1）提供を開始しました。
■SaaSの急増に伴うアカウント管理の限界と、セキュリティリスクの増加
企業のDX推進や業務効率化に伴い、社内で利用されるSaaSプロダクトの数は年々増加しています。特に昨今はAIツールの導入が急速に進んでおり、「freee IT管理」でも各種AIツールへの対応を進めています。SaaSアカウントやAIアカウントの一元管理ツールの需要が高まっている一方で、管理ツール側がすべてのSaaSプロダクトのAPIに個別対応することは難しく、「業種特化型のSaaSプロダクトや海外製SaaSプロダクトが連携できず、結局手作業でアカウント管理を行わなければならない」という課題が残されていました。
従業員の入社・異動・退社時に発生するアカウントの発行・変更・削除が手作業のままであることは、情報システム部門の大きな業務負担となります。また、退職者のアカウント削除漏れは、機密情報の漏洩や不正アクセスといった重大なセキュリティリスクに直結します。これは、管理者の目が届かないまま退職者のアカウントが残ってしまう「シャドーアカウント」として、企業の大きな課題となっています。さらに、使われていないアカウントに料金を払い続けるといった、コスト面での無駄も引き起こします。
「freee IT管理」は、これらの課題を解消すべく、国内のSaaS管理ツールで初めて新たにカスタムSCIM連携機能の提供を開始しました。これにより、「freee IT管理」が標準対応していないプロダクトであっても、SCIM APIを解放しているプロダクトであれば、アカウントの同期・発行・変更・削除の自動化が可能になります。SaaSのアカウント管理を自動化することで、手作業による業務負荷やセキュリティリスクを大幅に低減し、強固なITガバナンス環境の構築を支援します。
■カスタムSCIM連携機能の特徴
1. アカウント管理の自動化とセキュリティ向上
カスタムSCIM連携機能の実装により、SCIM APIが公開されているSaaSプロダクトであれば、「freee IT管理」が標準未対応のプロダクトであっても、ユーザーの方がご自身でカスタムアプリケーションの設定を行うことで連携が可能となります。これにより、対象SaaSにおけるアカウントの同期・発行・変更・削除にいたる一連の管理プロセスの自動化が実現いたします。
2. 柔軟なデータマッピングによる個別運用の最適化
従業員情報のどの項目をSaaS側に同期するかは、自社の運用やセキュリティポリシーに合わせて自由自在にマッピング設定が可能です。「特定のツールからは必要な情報のみを取り込む」など、法人ごとのニーズに合わせた緻密なカスタマイズにより、自社に最適なデータ連携環境を構築できます。
■「freee IT管理」について
情報システム部、コーポレートIT部、総務部向けに、SaaS/デバイスを一元管理するツールです。 入退社および異動時に伴うアカウント発行・削除の自動化（プロビジョニング）に加え、デバイス台帳管理、シャドーIT検知までを網羅。それらの大元になる人事データの統合を行うことも可能です。
情報システム部は企業の基盤を管理する重要な業務を担う一方で、日々の業務や、突発的な業務で多忙なため、新しい提案を行いにくい環境下にあります。
「freee IT管理」では人がやる必要のない作業を自動化し、情報システム担当が本来取り組みたい業務を遂行できる環境を提供します。
「freee IT管理」：https://www.freee.co.jp/it-management/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報（PR）神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/