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氷が6日間溶けきらない。重量わずか2.3kg。アルペンアウトドアーズ「軽量真空断熱6面クーラー30」6月19日(金)発売
アウトドア・スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野敦之）は、プライベートブランド「Alpen Outdoors」より、最高レベルの保冷性能と軽量性を両立した「軽量真空断熱6面クーラー30」を6月19日(金)から販売開始いたします。
■6面真空断熱で19,990円（税込）。「保冷力」「軽さ」とコストパフォーマンスの両立を実現
アルペンアウトドアーズは、夏場のキャンプをより快適に楽しむための選択肢として、ハードクーラーを凌駕する保冷性能を追求しながら、女性でも手軽に扱える軽量設計と、手に入れやすい価格帯を両立した製品を開発いたしました。
■氷を6日間キープする「6面真空断熱」構造
クーラーボックスの全6面に真空断熱パネルを採用。外部からの熱を徹底的に遮断することで、試験では氷が溶けきるまでに約149.5時間（6日間）という驚異的な記録を達成しました。外気温35℃という過酷な条件下でも72時間氷を維持できるため、連泊のキャンプでも最後まで冷たさを逃しません。
※容量に対して40%の氷を入れ、テスト環境温度「30℃：9時間」「20℃：15時間」の繰り返しで149.5時間後に氷の消滅を確認
■「軽量」を実現した真空パネルによる効率化
従来の高性能ハードクーラーは、保冷力を高めるために断熱材を厚くする必要があり、その分大きく重くなるのが常識でした。
本製品は、極めて薄く、かつ断熱効率に優れた「真空断熱パネル」を全6面に配置することで、壁面の厚みを抑えながら圧倒的な保冷力を確保。これにより、保冷性能を犠牲にすることなく、重量わずか2.3kgという軽量設計を実現しました。
■車への積み込みもスムーズな実用設計
サイドにハンドルを装備しているため、持ち運びはもちろん、重くなりがちな積み込み時も車のトランクから引き出しやすい設計となっています。キャンプサイトへの移動から撤収まで、ユーザーのストレスを軽減します。
＜商品詳細＞
発売日：2026年6月19日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始
商品名：軽量真空断熱6面クーラー30
価格 ：19,990円（税込）
重量 ：2.3kg
容量 ：30L
材質 ：ポリエステル、ナイロン、ポリエチレン、PEVA、ガラス繊維（真空断熱パネル）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7635090406-0001
■販売店情報
・アルペンアウトドアーズ（エッセンシャルストア含む。キャンプ用品取扱店のみ）
・アルペンマウンテンズ練馬関町店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=0000&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10%2c13&rsprf=
・スポーツデポ・アルペン（一部店舗のみ）
・Alpen Online
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?bid=1766&udns=1&set=&sort=1
■Alpen Outdoorsとは
「Alpen Outdoors」ブランドは、当社が運営するアウトドアショップ「Alpen Outdoors」において、お客様と日々向き合う中で見つけた潜在的なニーズを形にするために生まれたプライベートブランドです。細部までとことんこだわり抜き、お客様の“こういうのが欲しかった”を叶えるアウトドアアイテムをお届けします。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
■6面真空断熱で19,990円（税込）。「保冷力」「軽さ」とコストパフォーマンスの両立を実現
■氷を6日間キープする「6面真空断熱」構造
クーラーボックスの全6面に真空断熱パネルを採用。外部からの熱を徹底的に遮断することで、試験では氷が溶けきるまでに約149.5時間（6日間）という驚異的な記録を達成しました。外気温35℃という過酷な条件下でも72時間氷を維持できるため、連泊のキャンプでも最後まで冷たさを逃しません。
※容量に対して40%の氷を入れ、テスト環境温度「30℃：9時間」「20℃：15時間」の繰り返しで149.5時間後に氷の消滅を確認
■「軽量」を実現した真空パネルによる効率化
従来の高性能ハードクーラーは、保冷力を高めるために断熱材を厚くする必要があり、その分大きく重くなるのが常識でした。
本製品は、極めて薄く、かつ断熱効率に優れた「真空断熱パネル」を全6面に配置することで、壁面の厚みを抑えながら圧倒的な保冷力を確保。これにより、保冷性能を犠牲にすることなく、重量わずか2.3kgという軽量設計を実現しました。
■車への積み込みもスムーズな実用設計
サイドにハンドルを装備しているため、持ち運びはもちろん、重くなりがちな積み込み時も車のトランクから引き出しやすい設計となっています。キャンプサイトへの移動から撤収まで、ユーザーのストレスを軽減します。
＜商品詳細＞
発売日：2026年6月19日(金) ※公式オンラインストアはAM10:00販売開始
商品名：軽量真空断熱6面クーラー30
価格 ：19,990円（税込）
重量 ：2.3kg
容量 ：30L
材質 ：ポリエステル、ナイロン、ポリエチレン、PEVA、ガラス繊維（真空断熱パネル）
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=7635090406-0001
■販売店情報
・アルペンアウトドアーズ（エッセンシャルストア含む。キャンプ用品取扱店のみ）
・アルペンマウンテンズ練馬関町店
https://store.alpen-group.jp/Form/RealShop/ShopList.aspx?bid=0000&areaid=&rswrd=&rsst=4%2c7%2c8%2c10%2c13&rsprf=
・スポーツデポ・アルペン（一部店舗のみ）
・Alpen Online
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?bid=1766&udns=1&set=&sort=1
■Alpen Outdoorsとは
「Alpen Outdoors」ブランドは、当社が運営するアウトドアショップ「Alpen Outdoors」において、お客様と日々向き合う中で見つけた潜在的なニーズを形にするために生まれたプライベートブランドです。細部までとことんこだわり抜き、お客様の“こういうのが欲しかった”を叶えるアウトドアアイテムをお届けします。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/