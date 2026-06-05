ホテルマイステイズ蘇我 SONIA COFFEE&CAKE　 気軽に愛犬と楽しめるカフェに ペットフレンドリー設備を導入





ホテルマイステイズ蘇我（所在地：千葉県千葉市）は、2026年6月1日より、館内カフェ「SONIA COFFEE&CAKE」のテラス席をペット同伴可能とし、愛犬と気軽に利用できるペットフレンドリーサービスを開始いたしました。

近年、ペットを家族の一員として旅行や外出を楽しむライフスタイルが広がる中、周辺エリアではペット同伴で利用できるカフェが限られていることから、愛犬と気軽に立ち寄れるカフェ空間を提供しています。ペット向けのおやつを販売するほか、ペット用アメニティを設置し、愛犬との外出時にも利用しやすい環境を整えました。オリジナルブレンドコーヒーや人気スイーツとともに、愛犬との憩いの時間を快適にお楽しみいただけます。

■愛犬と過ごせる快適なカフェ時間を提供

「SONIA COFFEE&CAKE」では、愛犬との散歩途中や休日のカフェタイムなど、ペット同伴で気軽にご利用いただけるよう、リードフックや衛生用品、水飲み用容器などをご用意し、外出時にも愛犬と快適に過ごせる環境を整えました。また、愛犬にもやさしいペット向けのおやつも販売し、愛犬とのカフェ時間を楽しめる空間を提供しています。













■本格コーヒーや人気スイーツが味わえる「SONIA COFFEE&CAKE」

「SONIA COFFEE&CAKE」では、ホットとアイスで異なるオリジナルブレンドコーヒーをご用意しています。人気商品の「ガトーショコラ」は、濃厚なカカオの風味としっとりとした食感、軽やかな口当たりのバランスが特徴です。さらに、新作の焼き菓子「ピーナッツマドレーヌ」は、千葉県産落花生の香ばしさを活かし、やさしい甘みとしっとりとした食感に仕上げました。

■千葉の魅力を楽しめる物販コーナーも新設

千葉県産のお土産や地酒を取り揃えた物販コーナーを新設いたしました。千葉県の銘菓や特産品のほか、地ビールや地酒など、地域の魅力を感じられる商品をラインアップし、地酒の試飲サービス（100円）もご利用いただけます。観光で訪れた方はもちろん、地元のお客様にも“新しい千葉の魅力”を発見していただける場として、カフェ時間とともに地域文化を楽しめる体験を提供しています。

【SONIA COFFEE&CAKEペット同伴利用概要】

店舗名：SONIA COFFEE&CAKE

場所：ホテルマイステイズ蘇我 テラス席

開始日：2026年6月1日（月）

内容：テラス席全席をペット同伴可能とし、リードフックや衛生用品、水飲み用容器などを設置するほか、ペット向けのおやつも販売いたします。

※ペット同伴での利用はテラス席限定です。

＜ペット向けおやつ＞

■Bon-puchi（プチシリーズ） 各種600円

【SONIA COFFEE&CAKE概要】

店舗名：SONIA COFFEE&CAKE

場所：ホテルマイステイズ蘇我1F

営業時間：7:00～21:30（ケーキ販売は10:00～21:00）

メニュー（一例）:

＜ドリンク＞

■ホットコーヒー：S 390円／M 450円／L 510円

■アイスコーヒー：S 390円／M 450円／L 510円

＜焼き菓子＞

■ガトーショコラ：630円

■ピーナッツマドレーヌ：300円 ※贈答用に箱詰めもご用意しております。（4個入り1,300円／8個入り2,500円）









物販コーナー：

■地酒試飲サービス：100円





※料金は税込です。

※画像はイメージです。

【ホテルマイステイズ蘇我】

【所在地】〒260-0842 千葉県千葉市中央区南町2-7-13

【アクセス】JR 「蘇我駅」徒歩約1分

【階数】9階

【客室数】112室

【館内施設】レストラン（朝食・昼食・夕食※夕食は団体利用限定・要予約）／カフェ＆ケーキショップ「SONIA COFFEE&CAKE」

【館内設備】無料 Wi-Fi完備、ランドリースペース、喫煙スペース

【駐車場】有（宿泊者限定・要予約）

【お問い合わせ】

TEL:043-266-1511

公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-mystays-soga-chiba

【HOTEL MYSTAYS（ホテルマイステイズ）】

●ビジネスやプライベートで旅をする方に、「自分の部屋で暮らしているような」くつろぎと利便性を兼ね備えた宿泊特化型ホテル。

● 低反発枕や空気清浄機・加湿器、ナイトウェア、クレンジングや化粧水のレディースアメニティなど、くつろぎに必要な客室設備とアメニティをご用意しております。

● 宴会・会議室や健康に配慮した朝食ビュッフェなど、ホテルステイの利便性にクオリティをプラスしたサービスをご提供いたします。

● 多言語対応（日本語・英語・中国語）可能なスタッフ、ゲストリレーションズ（電話／メール／オンラインチャット）との連携により、ストレスフリーなご滞在をご提供いたします。

＜ホテルマイステイズ 所在地＞ 合計59棟（2026.6.2現在）

都道府県別棟数

北海道❽名寄、札幌アスペン、札幌駅北口、札幌すすきの、札幌中島公園、札幌中島公園別館、函館五稜郭、函館駅前／青森❶青森駅前／栃木❶宇都宮／千葉❸舞浜、新浦安コンファレンスセンター、蘇我／東京㉑東池袋、上野イースト、上野入谷口、上野稲荷町、浅草、日暮里、亀戸（2）、御茶ノ水コンファレンスセンター、立川、神田、五反田、五反田駅前、浜松町、清澄白河、浅草橋、蒲田、羽田、西新宿、飯田橋、東十条 ／神奈川❸横浜、横浜関内、厚木／山梨❶富士山 展望温泉／静岡❶清水／愛知❷名古屋栄、名古屋錦／石川❷金沢キャッスル、金沢片町／京都❶京都四条／大阪❺堺筋本町、御堂筋本町、大手前、新大阪コンファレンスセンター、心斎橋／広島❶広島 平和公園前／岡山❶岡山／愛媛❶松山／福岡❷福岡天神、福岡天神南／大分❶大分／鹿児島❷鹿児島天文館、鹿児島天文館2番館／熊本❶熊本 リバーサイド／宮崎❶宮崎

【アイコニア・ホスピタリティのわんちゃんと一緒に泊まれる全国のホテル】

アイコニア・ホスピタリティは、愛犬と一緒に宿泊できる客室やドッグラン、愛犬向けアメニティ、専用温泉やプライベートドッグラン付き客室など、愛犬との快適な滞在をサポートする宿泊施設を全国で展開しています。海や高原のリゾート、温泉ホテルまで幅広いロケーションで、愛犬も大切な家族の一員として楽しめる旅の提供を目指しています。

※施設により付帯設備は異なります。

秋田❶天然温泉 田沢湖レイクリゾート／茨城❶亀の井ホテル 筑波山／栃木❸ホテルエピナール那須、亀の井ホテル 喜連川、わんわんパラダイス プレミア 塩原／群馬❶草津温泉 大東舘／千葉❸白浜オーシャンリゾート、亀の井ホテル 鴨川、亀の井ホテル 九十九里／東京❶亀の井ホテル 青梅／山梨❷わんわんパラダイス 八ヶ岳、わんわんパラダイス プレミア 山中湖／長野❷わんわんパラダイス 蓼科、わんわんパラダイス 安曇野 ／岐阜❶わんわんパラダイス 高山／静岡❺熱川オーシャンリゾート、ホテルニューアカオ、わんわんパラダイス 伊豆高原、わんわんパラダイス プレミア 伊豆高原、わんわんパラダイス 浜名湖／愛知❷伊良湖オーシャンリゾート、亀の井ホテル 知多美浜／三重❷わんわんパラダイス 鳥羽、わんわんパラダイス 松阪／奈良❶わんわんパラダイス 奈良生駒／和歌山❶わんわんパラダイス プレミア 南紀白浜

https://iconia.co.jp/feature/hotels-pets

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日に始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp