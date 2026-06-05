HOYA株式会社（本社：東京都新宿区）のメガネレンズ事業を担うHOYAビジョンケアカンパニーは、調光レンズの美しさを追求するコーティング＜SUN Pro＞について、従来の濃色系「センシティ」シリーズに加え、淡くやわらかな発色が特長の「サンテックミスティ」にも対応を拡大し、2026年6月5日より提供を開始いたします。これにより、HOYAの調光レンズはシーンやスタイルに応じて選べる、より豊かなカラーバリエーションへと進化します。（よみ：サンプロ）

■HOYAビジョンケアカンパニーHP https://www.vc.hoya.co.jp/

広がる“選ぶ楽しさ”

これまでSUN Proは、濃いサングラスカラーが美しく映える「センシティ 2」「センシティ ダーク」に対応し、ドライブやアウトドアなど強い光の中で活躍する調光レンズとしてご好評をいただいてきました。

今回、新たに対応する「サンテックミスティ」は、自然でやわらかな色づきが特長の調光レンズ。「まぶしさ対策で色のついたメガネがいいけれど色が濃いのには抵抗がある」という方におすすめの調光カラーです。

色を美しく見せるための技術

SUN Proは、レンズの反射色をホワイト系に抑えることで、カラー本来の美しさを引き出すコーティングです。

従来のグリーン系反射とは異なり、

・濃色では深みとクリアさを際立たせ

・淡色では繊細なニュアンスを損なわない

と、カラーごとの魅力を最大限に引き出します。さらに、レンズ裏面の反射を抑え、映り込みを低減することで、見た目の美しさと快適な視界を両立しています。

美しさとアイケアの両立

HOYAの調光レンズは、発色時だけでなくクリアな状態でも紫外線をほぼ100％カット。

加えてレンズ裏面から反射して眼に入る紫外線も低減していますので、全方位で眼を紫外線から守ります。

見た目の美しさだけでなく、日常におけるアイケアとしての価値も兼ね備えています。

▼ 濃色も淡色も美しく。SUN Proと従来レンズの比較動画

https://youtu.be/oersr54s1Kg

SUN Proコートのレンズ構造

紫外線や光に反応して発色する「調光層コート」に加え、表面と裏面にそれぞれの機能を持ったSUN Proコートを付加しています





SUN Pro対応レンズ

SUN Proコートは「センシティ 2」と「センシティ ダーク」「サンテックミスティ」に追加することができます。





▼カラーの美しさとUV対策を追求する調光レンズ＜SUN Pro＞の詳細はこちら

https://www.vc.hoya.co.jp/products/sunpro/

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▽対応開始：2026年6月5日より

▽対象調光レンズ：センシティ２（紫外線調光）、センシティ ダーク（可視光調光）

サンテックミスティ＜NEW＞（淡い色の紫外線調光）

▽価格：オープン価格（各眼鏡店にてご確認ください）

▽取扱：全国HOYAメガネレンズ取扱店 https://www.vc.hoya.co.jp/store_search/

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【メッセージ】

HOYAは、1941年東京・保谷（ほうや）町（現在：西東京市）にて「東洋光学硝子製造所」として創業、1962年メガネレンズの製造を開始しました。1967年日本で初めて（※）『境目のない遠近両用メガネレンズ』を発売、2003年には両面複合累進設計メガネレンズ[ＢＯＯＭ]を開発するなど、より優れた製品の提供を追求してまいりました。 ※HOYA調べ

お一人おひとりに合ったメガネレンズをご提供するため、ひいては全てのお客様に最適なメガネを手にしていただくために、私たちHOYAはこれからも進化し続けてまいります。

「We care about your eyes.～いつもあなたの眼のために」

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

HOYAビジョンケアグループお客様相談室 電話：0120-22-4080