譲渡企業の着手金・中間金・成功報酬0円、米卸・米流通業の事業承継を支える「米卸M&A総合センター」を開設
譲渡企業の着手金・中間金・成功報酬0円、米卸・米流通業の事業承継を支える「米卸M&A総合センター」を開設
株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、米卸・米流通業の中小企業に向けたM&A・事業承継の相談窓口「米卸M&A総合センター」を開設しました。
対象は、米卸、精米、業務用配送、学校給食、外食・小売向け流通、産地仕入れ、倉庫保管、米穀店承継など、米流通に関わる会社です。
米卸M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。
URL：https://komeoroshi-ma-center.jp/
■開設の背景
米卸・米流通業界では、後継者不在、従業員の高齢化、配送人材の確保、米価変動、仕入先との関係維持、学校給食や外食・小売向け取引の継続など、事業承継に関する課題が多様化しています。
また、米卸会社のM&Aでは、売上や利益だけでなく、産地仕入れ、取引先口座、配送ルート、精米設備、倉庫設備、在庫管理、品質管理、温湿度管理、主要顧客との契約、地域内での信用など、買い手が確認するポイントが多岐にわたります。
米卸会社の譲渡では、価格だけでなく、従業員の雇用継続、仕入先・取引先への説明、在庫や配送網の引き継ぎ、屋号や地域顧客との関係、金融機関対応まで整理する必要があります。
米卸M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351268/images/bodyimage1】
■譲渡企業様の費用負担について
米卸M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。
・着手金：0円
・中間金：0円
・月額報酬：0円
・成功報酬：0円
M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。
当センターでは、売却を決めていない段階でも、事業の現状、守りたい条件、社名や財務情報を伏せる範囲を整理し、選択肢を確認できます。
■米卸・米流通業のM&Aで整理すべき論点
米卸・米流通業の中小企業M&Aでは、「いくらで売れるか」だけでなく、「誰に事業を引き継ぐか」「従業員、仕入先、取引先、金融機関、地域顧客との関係をどのように守るか」が重要になります。
主な確認項目は以下の通りです。
・米卸、精米、業務用配送、学校給食、外食・小売向け流通、産地仕入れ、倉庫保管、米穀店承継などの対応領域
・産地仕入れ、仕入先、契約条件、価格改定、米価変動への対応
・取引先口座、学校給食、外食、小売、業務用販売、地域顧客との関係
・配送ルート、車両、配送人材、倉庫、精米設備、温湿度管理、品質管理体制
・在庫、仕入債務、売掛金、粗利、月次PL、主要取引先の整理
・従業員、配送担当者、精米担当者、キーマン、雇用継続、従業員説明の時期
・屋号、地域内の評判、長年の顧客基盤、紹介ルートの見える化
・社名非公開の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方
・法務、税務、労務、食品表示、倉庫・車両・契約関係など外部専門家による確認が必要な論点
これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。
株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、米卸・米流通業の中小企業に向けたM&A・事業承継の相談窓口「米卸M&A総合センター」を開設しました。
対象は、米卸、精米、業務用配送、学校給食、外食・小売向け流通、産地仕入れ、倉庫保管、米穀店承継など、米流通に関わる会社です。
米卸M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。
URL：https://komeoroshi-ma-center.jp/
■開設の背景
米卸・米流通業界では、後継者不在、従業員の高齢化、配送人材の確保、米価変動、仕入先との関係維持、学校給食や外食・小売向け取引の継続など、事業承継に関する課題が多様化しています。
また、米卸会社のM&Aでは、売上や利益だけでなく、産地仕入れ、取引先口座、配送ルート、精米設備、倉庫設備、在庫管理、品質管理、温湿度管理、主要顧客との契約、地域内での信用など、買い手が確認するポイントが多岐にわたります。
米卸会社の譲渡では、価格だけでなく、従業員の雇用継続、仕入先・取引先への説明、在庫や配送網の引き継ぎ、屋号や地域顧客との関係、金融機関対応まで整理する必要があります。
米卸M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351268/images/bodyimage1】
■譲渡企業様の費用負担について
米卸M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。
・着手金：0円
・中間金：0円
・月額報酬：0円
・成功報酬：0円
M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。
当センターでは、売却を決めていない段階でも、事業の現状、守りたい条件、社名や財務情報を伏せる範囲を整理し、選択肢を確認できます。
■米卸・米流通業のM&Aで整理すべき論点
米卸・米流通業の中小企業M&Aでは、「いくらで売れるか」だけでなく、「誰に事業を引き継ぐか」「従業員、仕入先、取引先、金融機関、地域顧客との関係をどのように守るか」が重要になります。
主な確認項目は以下の通りです。
・米卸、精米、業務用配送、学校給食、外食・小売向け流通、産地仕入れ、倉庫保管、米穀店承継などの対応領域
・産地仕入れ、仕入先、契約条件、価格改定、米価変動への対応
・取引先口座、学校給食、外食、小売、業務用販売、地域顧客との関係
・配送ルート、車両、配送人材、倉庫、精米設備、温湿度管理、品質管理体制
・在庫、仕入債務、売掛金、粗利、月次PL、主要取引先の整理
・従業員、配送担当者、精米担当者、キーマン、雇用継続、従業員説明の時期
・屋号、地域内の評判、長年の顧客基盤、紹介ルートの見える化
・社名非公開の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方
・法務、税務、労務、食品表示、倉庫・車両・契約関係など外部専門家による確認が必要な論点
これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。