譲渡企業の着手金・中間金・成功報酬0円、電気工事業の事業承継を支える「電気工事M&A総合センター」を開設
譲渡企業の着手金・中間金・成功報酬0円、電気工事業の事業承継を支える「電気工事M&A総合センター」を開設
株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、電気工事業の中小企業に向けたM&A・事業承継の相談窓口「電気工事M&A総合センター」を開設しました。
対象は、後継者不在、人材確保、取引先承継、設備投資、資格者の継続、協力会社との関係維持などに課題を持つ電気工事会社です。
電気工事M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。
URL：https://denkikouji-ma.jp/
■開設の背景
電気工事業界では、後継者不在、技術者の高齢化、電気工事士や施工管理技士の採用難、協力会社の確保、工事単価や材料費の変動など、事業承継に関する課題が多様化しています。
また、電気工事会社のM&Aでは、売上や利益だけでなく、建設業許可、登録電気工事業者、資格者、工事経歴、元請・下請の取引構造、協力会社、施工品質、安全管理、地域内での信用など、買い手が確認するポイントが多岐にわたります。
電気工事会社の譲渡では、価格だけでなく、従業員の雇用継続、資格者の継続、取引先への説明、施工中案件の引き継ぎ、協力会社との関係、金融機関対応まで整理する必要があります。
電気工事M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351262/images/bodyimage1】
■譲渡企業様の費用負担について
電気工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。
・着手金：0円
・中間金：0円
・月額報酬：0円
・成功報酬：0円
M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。
当センターでは、売却を決めていない段階でも、事業の現状、守りたい条件、社名や財務情報を伏せる範囲を整理し、選択肢を確認できます。
■電気工事業のM&Aで整理すべき論点
電気工事業の中小企業M&Aでは、「いくらで売れるか」だけでなく、「誰に事業を引き継ぐか」「従業員、資格者、取引先、協力会社、金融機関との関係をどのように守るか」が重要になります。
主な確認項目は以下の通りです。
・建設業許可、登録電気工事業者、電気工事士、施工管理技士、専任技術者などの確認
・元請、下請、公共工事、民間工事、保守契約、協力会社との取引構造
・工事経歴、施工実績、受注残、進行中案件、瑕疵やクレーム対応の状況
・売上、利益、借入、役員報酬、月次PL、主要取引先の整理
・従業員、資格者、職長、現場代理人、キーマン、雇用継続、従業員説明の時期
・工具、車両、倉庫、事務所、資材、リース契約、保険、安全管理体制
・社長個人の営業力、技術、人材、顧客基盤、地域内の評判の見える化
・社名非公開の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方
・法務、税務、労務、許認可、建設業関連手続きなど外部専門家による確認が必要な論点
これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。
■電気工事M&A総合センターで支援すること
株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、電気工事業の中小企業に向けたM&A・事業承継の相談窓口「電気工事M&A総合センター」を開設しました。
対象は、後継者不在、人材確保、取引先承継、設備投資、資格者の継続、協力会社との関係維持などに課題を持つ電気工事会社です。
電気工事M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。
URL：https://denkikouji-ma.jp/
■開設の背景
電気工事業界では、後継者不在、技術者の高齢化、電気工事士や施工管理技士の採用難、協力会社の確保、工事単価や材料費の変動など、事業承継に関する課題が多様化しています。
また、電気工事会社のM&Aでは、売上や利益だけでなく、建設業許可、登録電気工事業者、資格者、工事経歴、元請・下請の取引構造、協力会社、施工品質、安全管理、地域内での信用など、買い手が確認するポイントが多岐にわたります。
電気工事会社の譲渡では、価格だけでなく、従業員の雇用継続、資格者の継続、取引先への説明、施工中案件の引き継ぎ、協力会社との関係、金融機関対応まで整理する必要があります。
電気工事M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351262/images/bodyimage1】
■譲渡企業様の費用負担について
電気工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。
・着手金：0円
・中間金：0円
・月額報酬：0円
・成功報酬：0円
M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。
当センターでは、売却を決めていない段階でも、事業の現状、守りたい条件、社名や財務情報を伏せる範囲を整理し、選択肢を確認できます。
■電気工事業のM&Aで整理すべき論点
電気工事業の中小企業M&Aでは、「いくらで売れるか」だけでなく、「誰に事業を引き継ぐか」「従業員、資格者、取引先、協力会社、金融機関との関係をどのように守るか」が重要になります。
主な確認項目は以下の通りです。
・建設業許可、登録電気工事業者、電気工事士、施工管理技士、専任技術者などの確認
・元請、下請、公共工事、民間工事、保守契約、協力会社との取引構造
・工事経歴、施工実績、受注残、進行中案件、瑕疵やクレーム対応の状況
・売上、利益、借入、役員報酬、月次PL、主要取引先の整理
・従業員、資格者、職長、現場代理人、キーマン、雇用継続、従業員説明の時期
・工具、車両、倉庫、事務所、資材、リース契約、保険、安全管理体制
・社長個人の営業力、技術、人材、顧客基盤、地域内の評判の見える化
・社名非公開の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方
・法務、税務、労務、許認可、建設業関連手続きなど外部専門家による確認が必要な論点
これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。
■電気工事M&A総合センターで支援すること