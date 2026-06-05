譲渡企業の着手金・中間金・成功報酬0円、段ボール業界の承継を支える「段ボールM&A総合センター」を開設

株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、段ボール・包装資材業界に特化したM&A・事業承継の相談窓口「段ボールM&A総合センター」を開設しました。

対象は、段ボール製造会社、段ボールケース加工会社、包装資材販売会社、紙器・梱包資材会社、物流・EC向け梱包資材サービス会社などです。

段ボールM&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。

URL：https://danball-ma-center.jp/

■開設の背景

段ボール・包装資材業界では、原紙価格、物流コスト、人材採用、設備更新、少量多品種対応、EC需要への対応など、経営上の論点が増えています。

また、長年の法人顧客との取引、抜型・版・仕様書、短納期対応、配送網、協力会社との関係など、承継時に整理すべき実務情報も多くあります。

M&Aや事業承継を検討したいと考えても、手数料負担や情報開示への不安から、相談をためらう経営者も少なくありません。

段ボールM&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351143/images/bodyimage1】

■譲渡企業様の費用負担について

段ボールM&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・成功報酬：0円

M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。

当センターでは、売却を決める前の段階でも、事業の現状、譲れない条件、秘密保持の範囲を整理し、選択肢を確認できます。

■段ボール会社のM&Aで整理すべき論点

段ボール会社の価値は、売上や利益だけでなく、顧客別の継続取引、設備能力、短納期対応、物流体制などによって大きく左右されます。

主な確認項目は以下の通りです。

・法人顧客、食品、工業製品、通販、物流などの取引構成

・段ボールケース、紙器、緩衝材、包装資材などの取扱領域

・抜型、版、仕様書、図面、過去の受注履歴

・コルゲーター、印刷機、打抜機、製函機、結束機などの設備状況

・原紙・資材の仕入れ先、価格改定、在庫管理

・配送エリア、自社便、外注便、納品条件

・従業員説明、顧客案内、仕入れ先・協力会社への引継ぎ順序

これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。

■段ボールM&A総合センターで支援すること

段ボールM&A総合センターでは、秘密保持を前提に、会社譲渡や事業承継の検討初期から支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

・匿名性を守った初期相談

・財務、顧客基盤、設備、受注履歴、在庫、配送体制の整理

・買い手候補の探索

・面談、条件整理

・秘密保持契約後の段階的な情報開示

・契約、引継ぎ、従業員説明、顧客説明の論点整理

・PMIに関する初期整理

中小M&Aガイドラインの趣旨を踏まえ、手数料体系、立場、情報管理方針を明示し、初めてM&Aを検討する経営者にも相談しやすい窓口を目指します。

■サービス概要

名称：段ボールM&A総合センター

URL：https://danball-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、条件整理

対象：段ボール製造会社、段ボールケース加工会社、包装資材販売会社、紙器・梱包資材会社、物流・EC向け梱包資材サービス会社など

特徴：段ボール・包装資材業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、中小M&Aガイドライン遵守

株式会社M&A Doは、今後も中小企業の事業承継・会社譲渡を検討するオーナー様に寄り添い、業界特性に応じたM&A支援を提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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