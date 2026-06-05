大阪 SNS 運用代行会社をお探しの経営者へ--株式会社キングプロテアの「バズる」ショート動画運用が大阪対応を本格始動
～～～累計動画制作1,500本超・現在運用26アカウントのZ世代クリエイターチームが、大阪の店舗ビジネスに届ける一気通貫SNS集客～～～
大阪 SNS 運用代行会社を探している店舗オーナー・中小企業経営者に向けて、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月30日より、大阪エリアへのSNS運用代行サービスの本格提供を発表しました。累計1,500本超の動画制作実績と、現在26アカウントを同時運用する札幌発のZ世代クリエイターチームが、TikTok・Instagramを起点とした「バズる→売上になる」ショート動画集客を丸ごと担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350882/images/bodyimage1】
大阪 SNS 運用代行会社に今こそ注目が集まる理由--市場背景と企業が直面する「伝わらない」課題
大阪 SNS 運用代行会社への需要が急速に高まっています。その背景には、国内のショート動画市場の急拡大があります。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は80%を超え、特にTikTok・Instagramリールなどのショート動画は10～40代の幅広い層に日常的に消費されるコンテンツになっています。飲食・美容・小売・クリニックなど店舗ビジネスが集積する大阪において、SNS発信は「やれたらいいもの」から「やらなければ機会を失うもの」へと変化しています。
しかし、現実はどうでしょうか。キングプロテアがこれまで対応してきた相談案件の中で最も多い声のひとつが「自社でやってみたけど伸びない、続かない」です。店舗スタッフが投稿を担当しても、企画・撮影・編集・分析・改善というPDCAを回す余裕がなく、結局フォロワーが増えないまま放置されてしまうケースが後を絶ちません。さらに「インフルエンサーに1回単発でお願いしたが、費用対効果が合わなかった」という経験を持つ経営者も少なくありません。単発施策ではなく、継続的なSNS運用こそが中長期的な集客基盤を作るのです。
こうした課題を解決するために、株式会社キングプロテアは「企画から投稿・分析まで丸投げできる」SNS運用代行を提供しています。TikTokネイティブのZ世代クリエイターが、アルゴリズムの変化を肌感覚でキャッチしながら、月10本以上のショート動画を継続制作・投稿します。大阪エリアの店舗・企業に対しても同じ品質・同じプロセスで提供できる体制を整えました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350882/images/bodyimage2】
大阪 SNS 運用代行の選び方--失敗しないための5つのチェックポイント
大阪でSNS運用代行会社を選ぶ際、どのような基準で比較すればよいのでしょうか。キングプロテアが相談を受ける中で見えてきた「失敗する会社選びのパターン」をもとに、重要なチェックポイントを整理します。
(1) 動画制作の内製体制があるか
外注の動画制作会社に丸投げしている代行会社の場合、修正対応が遅く、トレンドへの反応スピードも落ちます。キングプロテアは企画・台本・撮影・編集を内製のクリエイターチームで完結させているため、週単位での微修正も柔軟に対応できます。
(2) 業種別の実績データを持っているか
「SNS全般」「マーケティング全般」を謳う会社より、飲食・美容・クリニック・整体など自社と同業種の運用実績があるかを確認してください。キングプロテアは現在26アカウントを並走運用しており、業種別の勝ちパターンを実戦データとして蓄積しています。
(3) 動画本数・運用頻度が明確か
月に何本の動画を制作・投稿するのか、フィード投稿はどのくらい行うのかが曖昧なまま契約すると、期待と実態がずれます。キングプロテアのスタンダードプランはショート動画月10本以上＋フィード月4本を標準提供しています。
(4) SNS運用だけでなく「売上への導線」まで設計できるか
バズっても予約・来店・問い合わせにつながらなければ意味がありません。「動画→SNSプロフィール→公式LINE→予約・購買」という一気通貫の導線設計ができるかどうかが、成果の差を生みます。
(5) 定期的な分析レポートと改善提案があるか
運用を任せたまま放置されるのが最悪のパターンです。月次の分析レポートと改善提案を定例で提供しているかを確認してください。キングプロテアでは毎月のインサイト分析と次月施策の提案をセットで行います。
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大阪 SNS 運用代行サービスの全詳細--プラン・費用・実績を一挙公開
大阪エリアに提供するキングプロテアのSNS運用代行サービスは、以下の3プランを軸に展開します。
キャストプラン：88,000円/月
月4本の動画投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援が含まれます。個人のキャスト・インフルエンサーや小規模店舗に適したエントリープランです。
店舗SNS運用プラン：177,000円/月
ショート動画月8本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援に加え、Meta広告配信・運用まで含まれます。1店舗～複数店舗を持つ飲食・美容・クリニック・整体などの事業者に最適です。
法人SNS運用プラン：198,000円/月
ショート動画月10本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用をすべて含む最上位プランです。複数店舗経営者・中小企業の法人向けに特に人気のプランです。
実際の成果事例として、手結整体院様では公式LINEの活用と組み合わせた運用により、支援開始から1ヶ月目に前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）を実現しました。また宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAにより、広告費を変えずにCPAを8～12万円から2万円に改善し、売上5倍を達成しています。TikTok動画の再生実績では、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生など、複数の大型バズ案件を創出しています。
大阪エリアのクライアントに対しては、オンラインでの定例MTG・リモートディレクション・オフラインでの撮影同行を組み合わせた柔軟な支援体制を敷きます。SNS運用に必要なコンテンツ素材（テキスト・画像・動画）はすべてキングプロテア側で制作・管理するため、クライアント側の作業負担は最小限です。
大阪 SNS 運用代行でよくある質問--費用・契約・始め方まで徹底解説
Q1：大阪在住でも契約・運用できますか？
はい、対応可能です。キングプロテアは札幌本拠地ですが、これまでも渋谷文化村レディースクリニック様（東京）など全国のクライアントを遠隔で支援してきた実績があります。大阪エリアの方も、まずはオンライン無料相談からご連絡ください。撮影が必要な場合は、出張対応または現地クリエイターとの連携について個別にご相談します。
Q2：最低契約期間はどのくらいですか？
SNS運用は短期で成果が出る施策ではありません。アカウントの伸び始めは平均3～6ヶ月かかるケースが多いため、最低6ヶ月の継続を推奨しています。1～2ヶ月で「効果がなかった」と判断するのは、SNS運用の特性上、早期に過ぎる判断です。
Q3：すでに自社でSNSを運用していますが、途中から引き継いでもらえますか？
引き継ぎ対応をしています。既存アカウントの分析を行い、改善すべきポイントを整理した上で、現状の運用資産を活かしながらリスタートします。ゼロからの立ち上げより、既存アカウントの引き継ぎの方がスムーズに成果が出るケースもあります。
Q4：飲食・美容・クリニック以外の業種でも対応できますか？
はい。現在のポートフォリオには、チョコレートブランド・製薬系・クリニック・整体院・宿泊事業・コスメなど多様な業種が含まれます。BtoC比率が高い店舗型ビジネスであれば、ほとんどの業種で対応実績があります。まずは無料相談で業種・目標・現状を共有ください。
Q5：費用はどのくらいかかりますか？
プランは88,000円/月～198,000円/月の3段階で提供しています。Meta広告を組み合わせる場合は広告費が別途必要ですが、広告運用手数料はプランに含まれています。詳細は無料相談時にご案内しています。
代表者コメント
「支援してきたクライアントの多くが、最初に口にする言葉は『SNSやらないとと思ってるんですけど、何から始めたらいいかわからなくて』です。その言葉の裏には、やりたい気持ちはあるのに、時間もリソースもなくて手が止まっている現実があります。僕自身、創業初期に何十社もの現場を見てきて、その『止まっている感覚』が一番もったいないと感じてきました。
だからこそキングプロテアは、丸投げにこだわります。企画から台本・撮影・編集・投稿・分析・改善まで、クライアントがやることは『現場の熱量を見せてくれること』だけでいい。そこに集中できる環境を作ることが、僕たちの仕事だと思っています。大阪 SNS 運用代行として新たにエリアを広げるにあたっても、この姿勢は変えません。クリエイターチームの品質・スピード・熱量を、大阪のクライアントにそのまま届けます。
大阪の店舗ビジネスには、まだSNSで伝えきれていない『本物の魅力』がたくさんある。その魅力を動画にして、バズらせて、売上に変えるサイクルを一緒に作っていきたいと思っています。大阪 SNS 運用代行の新定番として、株式会社キングプロテアをぜひ選んでいただけたら嬉しいです。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に大阪エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目標としています。大阪に特化した業種別ケーススタディの公開、大阪エリアの経営者向け無料勉強会・交流イベントの開催も計画中です。
また、SNS運用代行に加え、岸本代表が2026年5月より屋号「AX Japan」で展開するAI研修・AIコンサルティング事業との連携も視野に入れています。「動画×SNS×AI」の三軸で、大阪の中小企業・店舗ビジネスのデジタルマーケティングを一気通貫で支援できる体制の構築を目指します。
大阪エリアでのSNS運用代行に関するご相談・ご取材は、下記のお問い合わせ窓口までお気軽にご連絡ください。初回は無料相談として対応いたします。
サービス概要
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善の一気通貫代行
・プラン: キャストプラン88,000円/月 ／ 店舗SNS運用プラン177,000円/月 ／ 法人SNS運用プラン198,000円/月
・対応エリア: 全国対応（大阪エリア本格提供開始）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話: 090-3898-9276
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策
配信元企業：株式会社キングプロテア
大阪 SNS 運用代行会社を探している店舗オーナー・中小企業経営者に向けて、株式会社キングプロテア（代表取締役CEO：岸本一翔）は2026年5月30日より、大阪エリアへのSNS運用代行サービスの本格提供を発表しました。累計1,500本超の動画制作実績と、現在26アカウントを同時運用する札幌発のZ世代クリエイターチームが、TikTok・Instagramを起点とした「バズる→売上になる」ショート動画集客を丸ごと担います。
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大阪 SNS 運用代行会社に今こそ注目が集まる理由--市場背景と企業が直面する「伝わらない」課題
大阪 SNS 運用代行会社への需要が急速に高まっています。その背景には、国内のショート動画市場の急拡大があります。総務省「令和6年版 情報通信白書」によれば、国内のSNS利用率は80%を超え、特にTikTok・Instagramリールなどのショート動画は10～40代の幅広い層に日常的に消費されるコンテンツになっています。飲食・美容・小売・クリニックなど店舗ビジネスが集積する大阪において、SNS発信は「やれたらいいもの」から「やらなければ機会を失うもの」へと変化しています。
しかし、現実はどうでしょうか。キングプロテアがこれまで対応してきた相談案件の中で最も多い声のひとつが「自社でやってみたけど伸びない、続かない」です。店舗スタッフが投稿を担当しても、企画・撮影・編集・分析・改善というPDCAを回す余裕がなく、結局フォロワーが増えないまま放置されてしまうケースが後を絶ちません。さらに「インフルエンサーに1回単発でお願いしたが、費用対効果が合わなかった」という経験を持つ経営者も少なくありません。単発施策ではなく、継続的なSNS運用こそが中長期的な集客基盤を作るのです。
こうした課題を解決するために、株式会社キングプロテアは「企画から投稿・分析まで丸投げできる」SNS運用代行を提供しています。TikTokネイティブのZ世代クリエイターが、アルゴリズムの変化を肌感覚でキャッチしながら、月10本以上のショート動画を継続制作・投稿します。大阪エリアの店舗・企業に対しても同じ品質・同じプロセスで提供できる体制を整えました。
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大阪 SNS 運用代行の選び方--失敗しないための5つのチェックポイント
大阪でSNS運用代行会社を選ぶ際、どのような基準で比較すればよいのでしょうか。キングプロテアが相談を受ける中で見えてきた「失敗する会社選びのパターン」をもとに、重要なチェックポイントを整理します。
(1) 動画制作の内製体制があるか
外注の動画制作会社に丸投げしている代行会社の場合、修正対応が遅く、トレンドへの反応スピードも落ちます。キングプロテアは企画・台本・撮影・編集を内製のクリエイターチームで完結させているため、週単位での微修正も柔軟に対応できます。
(2) 業種別の実績データを持っているか
「SNS全般」「マーケティング全般」を謳う会社より、飲食・美容・クリニック・整体など自社と同業種の運用実績があるかを確認してください。キングプロテアは現在26アカウントを並走運用しており、業種別の勝ちパターンを実戦データとして蓄積しています。
(3) 動画本数・運用頻度が明確か
月に何本の動画を制作・投稿するのか、フィード投稿はどのくらい行うのかが曖昧なまま契約すると、期待と実態がずれます。キングプロテアのスタンダードプランはショート動画月10本以上＋フィード月4本を標準提供しています。
(4) SNS運用だけでなく「売上への導線」まで設計できるか
バズっても予約・来店・問い合わせにつながらなければ意味がありません。「動画→SNSプロフィール→公式LINE→予約・購買」という一気通貫の導線設計ができるかどうかが、成果の差を生みます。
(5) 定期的な分析レポートと改善提案があるか
運用を任せたまま放置されるのが最悪のパターンです。月次の分析レポートと改善提案を定例で提供しているかを確認してください。キングプロテアでは毎月のインサイト分析と次月施策の提案をセットで行います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350882/images/bodyimage3】
大阪 SNS 運用代行サービスの全詳細--プラン・費用・実績を一挙公開
大阪エリアに提供するキングプロテアのSNS運用代行サービスは、以下の3プランを軸に展開します。
キャストプラン：88,000円/月
月4本の動画投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援が含まれます。個人のキャスト・インフルエンサーや小規模店舗に適したエントリープランです。
店舗SNS運用プラン：177,000円/月
ショート動画月8本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援に加え、Meta広告配信・運用まで含まれます。1店舗～複数店舗を持つ飲食・美容・クリニック・整体などの事業者に最適です。
法人SNS運用プラン：198,000円/月
ショート動画月10本投稿、企画・撮影・編集、レポート・分析、アカウント設計、TikTokライブ支援、Meta広告配信・運用をすべて含む最上位プランです。複数店舗経営者・中小企業の法人向けに特に人気のプランです。
実際の成果事例として、手結整体院様では公式LINEの活用と組み合わせた運用により、支援開始から1ヶ月目に前年比166%の売上UP（月商75万円→125万円）を実現しました。また宿泊事業会社様ではMeta広告のターゲティング・クリエイティブPDCAにより、広告費を変えずにCPAを8～12万円から2万円に改善し、売上5倍を達成しています。TikTok動画の再生実績では、株式会社エンクル様（SOIL CHOCOLATE）で384,000再生、株式会社CAICA様で328,000再生など、複数の大型バズ案件を創出しています。
大阪エリアのクライアントに対しては、オンラインでの定例MTG・リモートディレクション・オフラインでの撮影同行を組み合わせた柔軟な支援体制を敷きます。SNS運用に必要なコンテンツ素材（テキスト・画像・動画）はすべてキングプロテア側で制作・管理するため、クライアント側の作業負担は最小限です。
大阪 SNS 運用代行でよくある質問--費用・契約・始め方まで徹底解説
Q1：大阪在住でも契約・運用できますか？
はい、対応可能です。キングプロテアは札幌本拠地ですが、これまでも渋谷文化村レディースクリニック様（東京）など全国のクライアントを遠隔で支援してきた実績があります。大阪エリアの方も、まずはオンライン無料相談からご連絡ください。撮影が必要な場合は、出張対応または現地クリエイターとの連携について個別にご相談します。
Q2：最低契約期間はどのくらいですか？
SNS運用は短期で成果が出る施策ではありません。アカウントの伸び始めは平均3～6ヶ月かかるケースが多いため、最低6ヶ月の継続を推奨しています。1～2ヶ月で「効果がなかった」と判断するのは、SNS運用の特性上、早期に過ぎる判断です。
Q3：すでに自社でSNSを運用していますが、途中から引き継いでもらえますか？
引き継ぎ対応をしています。既存アカウントの分析を行い、改善すべきポイントを整理した上で、現状の運用資産を活かしながらリスタートします。ゼロからの立ち上げより、既存アカウントの引き継ぎの方がスムーズに成果が出るケースもあります。
Q4：飲食・美容・クリニック以外の業種でも対応できますか？
はい。現在のポートフォリオには、チョコレートブランド・製薬系・クリニック・整体院・宿泊事業・コスメなど多様な業種が含まれます。BtoC比率が高い店舗型ビジネスであれば、ほとんどの業種で対応実績があります。まずは無料相談で業種・目標・現状を共有ください。
Q5：費用はどのくらいかかりますか？
プランは88,000円/月～198,000円/月の3段階で提供しています。Meta広告を組み合わせる場合は広告費が別途必要ですが、広告運用手数料はプランに含まれています。詳細は無料相談時にご案内しています。
代表者コメント
「支援してきたクライアントの多くが、最初に口にする言葉は『SNSやらないとと思ってるんですけど、何から始めたらいいかわからなくて』です。その言葉の裏には、やりたい気持ちはあるのに、時間もリソースもなくて手が止まっている現実があります。僕自身、創業初期に何十社もの現場を見てきて、その『止まっている感覚』が一番もったいないと感じてきました。
だからこそキングプロテアは、丸投げにこだわります。企画から台本・撮影・編集・投稿・分析・改善まで、クライアントがやることは『現場の熱量を見せてくれること』だけでいい。そこに集中できる環境を作ることが、僕たちの仕事だと思っています。大阪 SNS 運用代行として新たにエリアを広げるにあたっても、この姿勢は変えません。クリエイターチームの品質・スピード・熱量を、大阪のクライアントにそのまま届けます。
大阪の店舗ビジネスには、まだSNSで伝えきれていない『本物の魅力』がたくさんある。その魅力を動画にして、バズらせて、売上に変えるサイクルを一緒に作っていきたいと思っています。大阪 SNS 運用代行の新定番として、株式会社キングプロテアをぜひ選んでいただけたら嬉しいです。」
--株式会社キングプロテア 代表取締役CEO 岸本一翔
今後の展望
株式会社キングプロテアは、2026年内に大阪エリアでの運用アカウント数を（具体的な目標数値をクライアントから受領後に挿入）まで拡大することを目標としています。大阪に特化した業種別ケーススタディの公開、大阪エリアの経営者向け無料勉強会・交流イベントの開催も計画中です。
また、SNS運用代行に加え、岸本代表が2026年5月より屋号「AX Japan」で展開するAI研修・AIコンサルティング事業との連携も視野に入れています。「動画×SNS×AI」の三軸で、大阪の中小企業・店舗ビジネスのデジタルマーケティングを一気通貫で支援できる体制の構築を目指します。
大阪エリアでのSNS運用代行に関するご相談・ご取材は、下記のお問い合わせ窓口までお気軽にご連絡ください。初回は無料相談として対応いたします。
・サービス名: SNS運用代行（TikTok・Instagram・YouTubeショート）
・提供内容: 企画・台本・撮影・編集・投稿・分析・改善の一気通貫代行
・プラン: キャストプラン88,000円/月 ／ 店舗SNS運用プラン177,000円/月 ／ 法人SNS運用プラン198,000円/月
・対応エリア: 全国対応（大阪エリア本格提供開始）
・URL: https://kingprotea.jp
・お問い合わせ: https://kingprotea.jp/contact/
・電話: 090-3898-9276（平日9:00～18:00）
・メール: info@kingprotea.jp
会社概要
・会社名: 株式会社キングプロテア（King Protea Inc.）
・代表者: 代表取締役CEO 岸本一翔（Kazuma Kishimoto）
・電話: 090-3898-9276
・メール: info@kingprotea.jp
・URL: https://kingprotea.jp
・事業内容: SNS運用代行（TikTok／Instagram／YouTubeショート 他）、動画制作、Meta広告運用、公式LINE構築、MEO・SEO対策
配信元企業：株式会社キングプロテア
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