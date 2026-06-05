夏のご挨拶に、“食べられる花束”という新提案 フルーツブーケ専門店プレジール、帰省・お中元・暑中見舞いにぴったりの夏限定フルーツギフトを提案
フルーツブーケ専門店プレジール株式会社（東京都渋谷区）は、夏の帰省やお中元、暑中見舞いの贈り物として、見た目の華やかさとフルーツの美味しさを兼ね備えた「フルーツブーケ」を提案いたします。
近年、お中元や夏の贈り物には「家族みんなで楽しめるもの」「写真映えするもの」「健康を意識したギフト」が求められる傾向にあります。
プレジールのフルーツブーケは、旬のフルーツを花束のようにアレンジした“食べられる花束”として、幅広い世代に喜ばれる夏ギフトです。
今回おすすめするのは、夏らしいメロンを贅沢にアレンジメントした『クラウン』と『クイーン』。
フレッシュなフルーツを贅沢に使用し、開けた瞬間に歓声が上がる華やかな見た目で、家族や親戚が集まる夏の団らんを彩ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351403/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351403/images/bodyimage2】
＜高級感あふれるクラウンメロンをアレンジメントした『クラウン』＞
夏限定のクラウンメロンをたっぷり使用した人気のフルーツブーケです。
色鮮やかにクラウンメロンをアレンジメントし、まるで本物の花束のような美しいデザインを実現。
暑い季節でもさっぱりと楽しめるフルーツギフトとして、お中元や帰省時の手土産におすすめです。
バラの形のチョコレートもフランスのヴァローナ社のものを厳選して使用し、大人の味わいに仕立てています。
＜オレンジ色の鮮やかな見た目と華やかな香りの『クイーン』＞
契約農家から直送で仕入れたこだわりの赤肉メロンを使用し、上品な見た目と華やかな香りが特徴のフルーツブーケです。
小さなお子様からご年配の方まで楽しめるフルーツとチョコレートのギフトで、家族が集まるお盆や夏休みのホームパーティーにもぴったり。
ケーキとは異なるヘルシーな選択肢として、健康志向の方にも支持されています。
遠方に住むご家族への感謝の気持ちや、「なかなか会えないけれど元気でいてほしい」という想いを届ける夏の贈り物としてもおすすめです。
【商品概要】
・商品名：CROWN （クラウン）
・価格（税込）：ミディアムサイズ \19,050
・内容：クラウンメロン・チョコレート
・商品名：QUEEN （クイーン）
・価格（税込）：ミディアムサイズ \14,750
・内容：赤肉メロン・チョコレート
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売期間：2026年夏（ご予約受付中～メロンの収穫終了とともに終了予定）
・販売場所：公式オンラインショップ
https://fruit-bouquets.com/
※公式オンラインショップでは上記以外のサイズ、上記以外のアレンジメントも販売しています。
＜夏ギフト市場で高まる“体験型ギフト”需要＞
物価上昇やライフスタイルの変化により、「モノ」だけでなく「家族で過ごす時間」や「思い出づくり」に価値を見出す消費者が増えています。
プレジールのフルーツブーケは、箱を開けた瞬間の驚きや笑顔、写真撮影を楽しむ時間、そして家族でフルーツを囲む団らんのひとときまで提供できる“体験型ギフト”です。
帰省の手土産、お中元、暑中見舞い、夏の誕生日祝いなど、さまざまなシーンで活用いただけます。
＜フルーツブーケ専門店プレジールについて＞
プレジールは、日本初のフルーツブーケ専門店として、旬のフルーツを花束のように美しくアレンジしたギフトを全国へお届けしています。
誕生日や記念日だけでなく、季節のご挨拶や法人ギフトなど幅広い用途で利用されており、「贈る人も贈られる人も笑顔になるギフト」をコンセプトに商品開発を行っています。
配信元企業：プレジール株式会社
近年、お中元や夏の贈り物には「家族みんなで楽しめるもの」「写真映えするもの」「健康を意識したギフト」が求められる傾向にあります。
プレジールのフルーツブーケは、旬のフルーツを花束のようにアレンジした“食べられる花束”として、幅広い世代に喜ばれる夏ギフトです。
今回おすすめするのは、夏らしいメロンを贅沢にアレンジメントした『クラウン』と『クイーン』。
フレッシュなフルーツを贅沢に使用し、開けた瞬間に歓声が上がる華やかな見た目で、家族や親戚が集まる夏の団らんを彩ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351403/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351403/images/bodyimage2】
＜高級感あふれるクラウンメロンをアレンジメントした『クラウン』＞
夏限定のクラウンメロンをたっぷり使用した人気のフルーツブーケです。
色鮮やかにクラウンメロンをアレンジメントし、まるで本物の花束のような美しいデザインを実現。
暑い季節でもさっぱりと楽しめるフルーツギフトとして、お中元や帰省時の手土産におすすめです。
バラの形のチョコレートもフランスのヴァローナ社のものを厳選して使用し、大人の味わいに仕立てています。
＜オレンジ色の鮮やかな見た目と華やかな香りの『クイーン』＞
契約農家から直送で仕入れたこだわりの赤肉メロンを使用し、上品な見た目と華やかな香りが特徴のフルーツブーケです。
小さなお子様からご年配の方まで楽しめるフルーツとチョコレートのギフトで、家族が集まるお盆や夏休みのホームパーティーにもぴったり。
ケーキとは異なるヘルシーな選択肢として、健康志向の方にも支持されています。
遠方に住むご家族への感謝の気持ちや、「なかなか会えないけれど元気でいてほしい」という想いを届ける夏の贈り物としてもおすすめです。
【商品概要】
・商品名：CROWN （クラウン）
・価格（税込）：ミディアムサイズ \19,050
・内容：クラウンメロン・チョコレート
・商品名：QUEEN （クイーン）
・価格（税込）：ミディアムサイズ \14,750
・内容：赤肉メロン・チョコレート
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売期間：2026年夏（ご予約受付中～メロンの収穫終了とともに終了予定）
・販売場所：公式オンラインショップ
https://fruit-bouquets.com/
※公式オンラインショップでは上記以外のサイズ、上記以外のアレンジメントも販売しています。
＜夏ギフト市場で高まる“体験型ギフト”需要＞
物価上昇やライフスタイルの変化により、「モノ」だけでなく「家族で過ごす時間」や「思い出づくり」に価値を見出す消費者が増えています。
プレジールのフルーツブーケは、箱を開けた瞬間の驚きや笑顔、写真撮影を楽しむ時間、そして家族でフルーツを囲む団らんのひとときまで提供できる“体験型ギフト”です。
帰省の手土産、お中元、暑中見舞い、夏の誕生日祝いなど、さまざまなシーンで活用いただけます。
＜フルーツブーケ専門店プレジールについて＞
プレジールは、日本初のフルーツブーケ専門店として、旬のフルーツを花束のように美しくアレンジしたギフトを全国へお届けしています。
誕生日や記念日だけでなく、季節のご挨拶や法人ギフトなど幅広い用途で利用されており、「贈る人も贈られる人も笑顔になるギフト」をコンセプトに商品開発を行っています。
配信元企業：プレジール株式会社
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