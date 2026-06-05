電力送配電機器市場、CAGR 5.85％で成長拡大｜2035年までに4530億9000万米ドル規模へ : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
電力送配電機器市場は、2025年に2567億米ドルからスタートし、2035年には4530億9000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.85％と見込まれています。高度な送配電設備への投資は、都市化と工業化の進行、スマート家電の普及により加速しており、住宅、商業、産業セクターでの需要増加を強力に後押ししています。今後の市場成長は、既存インフラの近代化と電力網のデジタル化による効率向上に大きく依存しています。
市場を牽引する都市化と工業化
世界的な都市化の進展に伴い、都市部での住宅やオフィス需要が急増しています。日本国内においても、スマートハウスやオフィスの普及、産業団地の拡大が市場の成長を加速させています。これにより、変圧器、スイッチギア、遮断器などの高度な送配電機器の需要が高まり、電力網全体の信頼性向上と効率化が求められています。都市化による生活様式の変化と可処分所得の増加も、電力送配電機器市場の成長を後押しする重要な要素となっています。
【 無料サンプル 】
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/electric-power-transmission-and-distribution-equipment-market
技術進化とスマートグリッドの普及
電力送配電機器市場は、スマートグリッド技術の採用により、エネルギー管理と供給の最適化が進んでいます。リアルタイム監視システム、デジタル通信、IoT対応機器の導入により、電力の損失を最小化し、効率的な送配電が可能になっています。これにより、変圧器やスイッチギアの高性能化が進み、需要家への安定供給と再生可能エネルギー統合への柔軟性を確保しています。
再生可能エネルギー統合の拡大
風力や太陽光など再生可能エネルギーの導入拡大は、市場に大きな成長機会をもたらしています。変動する電力供給に対応するため、送配電機器には高効率で耐久性のある設計が求められます。政府の脱炭素政策や企業のESG投資の加速により、クリーンエネルギーの電力網への統合が進み、スマート送配電機器への需要がさらに増加しています。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd.
● CG Power and Industrial Solutions Limited
● Eaton Corporation Plc
● General Electric Company
● Hubbell Incorporated
● Itron Inc.
● Larsen & Toubro Limited
● Mitsubishi Electric Corporation
● Schneider Electric SE
● Siemens AG
● TBEA Co., Ltd.
市場の課題と制約
一方で、電力送配電設備の設置には高い初期コストが伴い、市場成長の制約要因となっています。変圧器や遮断器の設置、施工管理、安全確保のためのリレーや絶縁体の導入など、多数の費用負担が必要です。さらに、既存送電網の更新や接続性向上には高度な技術と専門人材が不可欠であり、投資回収期間の長期化が市場の成長を部分的に抑制する可能性があります。
機器タイプ別の市場動向
変圧器は、予測期間中において市場を支配する主要セグメントと見込まれています。都市化と工業化の進展により、電圧調整と安定供給を担う変圧器の需要は高まっています。送配電網、発電所、産業用電力供給における不可欠な設備として、変圧器の設置とアップグレードは市場成長に直結しています。今後も技術革新により、より小型で高効率な変圧器の導入が進むと予想されます。
セグメンテーションの概要
市場を牽引する都市化と工業化
世界的な都市化の進展に伴い、都市部での住宅やオフィス需要が急増しています。日本国内においても、スマートハウスやオフィスの普及、産業団地の拡大が市場の成長を加速させています。これにより、変圧器、スイッチギア、遮断器などの高度な送配電機器の需要が高まり、電力網全体の信頼性向上と効率化が求められています。都市化による生活様式の変化と可処分所得の増加も、電力送配電機器市場の成長を後押しする重要な要素となっています。
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技術進化とスマートグリッドの普及
電力送配電機器市場は、スマートグリッド技術の採用により、エネルギー管理と供給の最適化が進んでいます。リアルタイム監視システム、デジタル通信、IoT対応機器の導入により、電力の損失を最小化し、効率的な送配電が可能になっています。これにより、変圧器やスイッチギアの高性能化が進み、需要家への安定供給と再生可能エネルギー統合への柔軟性を確保しています。
再生可能エネルギー統合の拡大
風力や太陽光など再生可能エネルギーの導入拡大は、市場に大きな成長機会をもたらしています。変動する電力供給に対応するため、送配電機器には高効率で耐久性のある設計が求められます。政府の脱炭素政策や企業のESG投資の加速により、クリーンエネルギーの電力網への統合が進み、スマート送配電機器への需要がさらに増加しています。
主要企業のリスト：
● ABB Ltd.
● CG Power and Industrial Solutions Limited
● Eaton Corporation Plc
● General Electric Company
● Hubbell Incorporated
● Itron Inc.
● Larsen & Toubro Limited
● Mitsubishi Electric Corporation
● Schneider Electric SE
● Siemens AG
● TBEA Co., Ltd.
市場の課題と制約
一方で、電力送配電設備の設置には高い初期コストが伴い、市場成長の制約要因となっています。変圧器や遮断器の設置、施工管理、安全確保のためのリレーや絶縁体の導入など、多数の費用負担が必要です。さらに、既存送電網の更新や接続性向上には高度な技術と専門人材が不可欠であり、投資回収期間の長期化が市場の成長を部分的に抑制する可能性があります。
機器タイプ別の市場動向
変圧器は、予測期間中において市場を支配する主要セグメントと見込まれています。都市化と工業化の進展により、電圧調整と安定供給を担う変圧器の需要は高まっています。送配電網、発電所、産業用電力供給における不可欠な設備として、変圧器の設置とアップグレードは市場成長に直結しています。今後も技術革新により、より小型で高効率な変圧器の導入が進むと予想されます。
セグメンテーションの概要