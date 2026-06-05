4,300冊のビジネス知見をAIがコンシェルジュのように提案 本の要約サービスflier 「AIお悩み解決サーチ(β)」を個人会員へ提供拡大 ～要約閲覧時間が最大13.7％増、実証されたAI選書～

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