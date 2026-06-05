4,300冊のビジネス知見をAIがコンシェルジュのように提案 本の要約サービスflier 「AIお悩み解決サーチ(β)」を個人会員へ提供拡大 ～要約閲覧時間が最大13.7％増、実証されたAI選書～
累計会員数132万人を突破した本の要約サービス「flier」を運営する株式会社フライヤー（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO 大賀康史）は、法人会員限定で先行提供していたAIが4,300冊のビジネス知見を解析し、ユーザーの悩みや課題に最適な一冊をマッチングする新機能「AIお悩み解決サーチ(β)」を、6月4日より個人会員への提供を開始いたしました。
（※シルバー・フリー会員の場合、推薦文閲覧にはゴールドプランへのアップグレードが必要となります）
先行して実施した本機能の検証環境（ABテスト）では、本機能を利用したユーザーの要約記事の閲覧時間が最大約13.7％増加、アウトプット（学びメモ機能）の活用が最大約21.9％増加するなど、主要なエンゲージメント指標のほぼ全てにおいて顕著な向上を記録。情報の洪水が加速するAI時代において、多忙なビジネスパーソンが個人のキャリアや日々の課題に対し、最短ルートで確かな知見（要約）へと辿り着ける「次世代の読書DX」を全ユーザーへ開放します。
(注) 本検証におけるデータ分析は、個人を特定できないよう統計的に処理された情報に基づき実施しております。当社は引き続き、プライバシー保護を遵守しつつ、データに基づいたサービス改善を通じて、ユーザーの皆様に質の高い学習体験を提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351250/images/bodyimage1】
本の要約サービス「flier」は、出版社や著者から許諾を得た書籍を専門ライターと編集者が要約し、10分で読めるコンテンツとして配信するサービス。現在、要約数は4,300冊を超え、日々膨大な知見が蓄積されています。その一方で、従来の「書籍名・著者名」による検索では、ユーザが抱える「コミュニケーションが苦手」「部下の育成に悩んでいる」という曖昧な悩みや課題に対し、適切な書籍を提示しきれないという課題がありました。
そこで「AIお悩み解決サーチ(β)」では、単なるキーワード一致を超えた「意味の横断検索」を実現。AIが「なぜこの本があなたの課題に効くのか」というパーソナライズされた推薦文を自動生成することで、書籍との出合いを劇的に最適化します。10分で読める要約を、さらに精度高く、さらに個々の課題へ届ける。ビジネスパーソンの意思決定を強力にバックアップします。
■ 「AIお悩み解決サーチ(β)」3つの革新性
「キーワード」から「文脈」へ。意味を理解する横断検索
単なる文字の一致ではなく、文章全体の意味をAIが捉える「ハイブリット検索」と「セマンティックランカー」を導入。ユーザーが入力した悩みと、要約内容を深く照らし合わせ、精度の高いマッチングを実現します。
AIが“あなた専用”の推薦文を自動生成
検索結果として書籍を表示するだけでなく、AIが「なぜこの本があなたの悩みに応えるのか」を個別に解説。推薦文をセットで提示することで、内容を深く理解する前の「選書」の手間を大幅に削減します。
※推薦文を作成する際に、書籍本文データの読み込みや利用は一切行っておりません。また、本機能の解析・生成プロセスにおいては、外部AIモデルの記憶や学習に利用されないセキュリティが担保された環境でのみデータ処理を行っています。
ビジネスの意思決定を最短10分でサポート
最適な一冊をAIが見つけ、要約を10分で読む。このサイクルにより、現場で発生した課題に対し、その日のうちに信頼できる知見に基づいたアクションを起こすことが可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351250/images/bodyimage2】
■今後の展開
本日のリリースをもちまして、AIサーチは法人・個人どちらも含めた全会員で使用可能な機能となりました。これにより、すべてのユーザーの皆様が、個々の課題にパーソナライズされた最適な書籍とスピーディに出合える環境が実現いたしました。今後は、本機能の更なる利用率の向上を目指し通常検索との統合を行なっていく方針です。また、将来的には対話機能なども加え、悩みをさらに深く掘り下げ適切な書籍をお届けできるようにアップデートを検討してまいります。
今後もフライヤーは、AI技術を積極的に取り入れ、ビジネスパーソンの「学び」を「課題解決」に直結させるプラットフォームとして、サービスの改善・拡大を続けてまいります。
本の要約サービス「flier」アプリのダウンロードはこちらから
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1022261165
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flierinc.flier
対応環境についてはこちらをご覧ください
https://www.flierinc.com/doc/devices
ビジネス書1冊の大筋を10分で理解できる、本の要約サービス「flier（フライヤー）」
要約は4,300冊超え、ビジネスパーソンの“スキマ時間”活用に一役
本の要約サービス「flier」
flierは、1冊10分で読める「本の要約サービス」です。ビジネス書の新刊や話題のベストセラー、名著の要約をウェブ、アプリで毎日公開。AIを使った音声版もあります。収録書籍数は4,300冊超、累計会員数は132万人を突破しました（2026年5月現在）。
その他、オンラインコミュニティ「flier book labo」や、全国の書店店頭でflierの要約ページをQRコードで“立ち読み”できるコラボフェアも展開中です。 ※QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。
https://www.flierinc.com/
法人版サービス「flier business」
flier businessは、企業が人材育成や福利厚生に本の要約を活用できる法人向けサービスです。2019年にflier法人版（2023年に名称変更）として提供開始。コロナ禍を境に集合研修が難しくなった法人企業を中心に、社員教育の一環として契約する企業が増え続け、累計法人導入社数1,300社を突破。
要約から得た学びや気づきをメモ・共有できる「学びメモ」、おすすめ要約を選書・プレイリスト化できる「読書プログラム」等をご利用いただけます。
https://biz.flierinc.com/
組織の“成長組織スコア”を可視化する「flier成長組織ナビ」
flier成長組織ナビは、従業員一人ひとりの成長環境を確保するための要素を独自に調査・分析し、従業員と企業を成長に導く新しい概念のサーベイです。「制度・関係性・循環・学びの姿勢・成長実感」という5つの項目から、「成長組織スコア」を構成。事業成長や人材成長と連結する本質的な要素を把握できる形で、人が育ち成長する“成長組織”への変革を支援します。
https://growthnavi.flierinc.com/
■株式会社フライヤー 会社概要
フライヤーは、「ヒラメキあふれる世界をつくる」をミッションに、変化が激しい現代において、発想力が求められるビジネスパーソンのための「知」を軸とした様々な事業を創っていきます。
＜実績＞
・日本の人事部「HRアワード2021」プロフェッショナル部門の人材開発・育成部門で最優秀賞を受賞
・「BOXIL SaaS AWARD」eラーニング部門で5季連続「Good Service」を受賞
・本を通じてあらゆる人が知や教養を深め、読書や本の文化の裾野を広げることに貢献している点を評価され「2023年度グッドデザイン賞」受賞
・「クローズアップ現代＋」「おはよう日本」「ワールドビジネスサテライト」等、紹介多数
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351250/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社フライヤー
（※シルバー・フリー会員の場合、推薦文閲覧にはゴールドプランへのアップグレードが必要となります）
先行して実施した本機能の検証環境（ABテスト）では、本機能を利用したユーザーの要約記事の閲覧時間が最大約13.7％増加、アウトプット（学びメモ機能）の活用が最大約21.9％増加するなど、主要なエンゲージメント指標のほぼ全てにおいて顕著な向上を記録。情報の洪水が加速するAI時代において、多忙なビジネスパーソンが個人のキャリアや日々の課題に対し、最短ルートで確かな知見（要約）へと辿り着ける「次世代の読書DX」を全ユーザーへ開放します。
(注) 本検証におけるデータ分析は、個人を特定できないよう統計的に処理された情報に基づき実施しております。当社は引き続き、プライバシー保護を遵守しつつ、データに基づいたサービス改善を通じて、ユーザーの皆様に質の高い学習体験を提供してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351250/images/bodyimage1】
本の要約サービス「flier」は、出版社や著者から許諾を得た書籍を専門ライターと編集者が要約し、10分で読めるコンテンツとして配信するサービス。現在、要約数は4,300冊を超え、日々膨大な知見が蓄積されています。その一方で、従来の「書籍名・著者名」による検索では、ユーザが抱える「コミュニケーションが苦手」「部下の育成に悩んでいる」という曖昧な悩みや課題に対し、適切な書籍を提示しきれないという課題がありました。
そこで「AIお悩み解決サーチ(β)」では、単なるキーワード一致を超えた「意味の横断検索」を実現。AIが「なぜこの本があなたの課題に効くのか」というパーソナライズされた推薦文を自動生成することで、書籍との出合いを劇的に最適化します。10分で読める要約を、さらに精度高く、さらに個々の課題へ届ける。ビジネスパーソンの意思決定を強力にバックアップします。
■ 「AIお悩み解決サーチ(β)」3つの革新性
「キーワード」から「文脈」へ。意味を理解する横断検索
単なる文字の一致ではなく、文章全体の意味をAIが捉える「ハイブリット検索」と「セマンティックランカー」を導入。ユーザーが入力した悩みと、要約内容を深く照らし合わせ、精度の高いマッチングを実現します。
AIが“あなた専用”の推薦文を自動生成
検索結果として書籍を表示するだけでなく、AIが「なぜこの本があなたの悩みに応えるのか」を個別に解説。推薦文をセットで提示することで、内容を深く理解する前の「選書」の手間を大幅に削減します。
※推薦文を作成する際に、書籍本文データの読み込みや利用は一切行っておりません。また、本機能の解析・生成プロセスにおいては、外部AIモデルの記憶や学習に利用されないセキュリティが担保された環境でのみデータ処理を行っています。
ビジネスの意思決定を最短10分でサポート
最適な一冊をAIが見つけ、要約を10分で読む。このサイクルにより、現場で発生した課題に対し、その日のうちに信頼できる知見に基づいたアクションを起こすことが可能になります。
■今後の展開
本日のリリースをもちまして、AIサーチは法人・個人どちらも含めた全会員で使用可能な機能となりました。これにより、すべてのユーザーの皆様が、個々の課題にパーソナライズされた最適な書籍とスピーディに出合える環境が実現いたしました。今後は、本機能の更なる利用率の向上を目指し通常検索との統合を行なっていく方針です。また、将来的には対話機能なども加え、悩みをさらに深く掘り下げ適切な書籍をお届けできるようにアップデートを検討してまいります。
今後もフライヤーは、AI技術を積極的に取り入れ、ビジネスパーソンの「学び」を「課題解決」に直結させるプラットフォームとして、サービスの改善・拡大を続けてまいります。
本の要約サービス「flier」アプリのダウンロードはこちらから
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1022261165
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flierinc.flier
対応環境についてはこちらをご覧ください
https://www.flierinc.com/doc/devices
ビジネス書1冊の大筋を10分で理解できる、本の要約サービス「flier（フライヤー）」
要約は4,300冊超え、ビジネスパーソンの“スキマ時間”活用に一役
本の要約サービス「flier」
flierは、1冊10分で読める「本の要約サービス」です。ビジネス書の新刊や話題のベストセラー、名著の要約をウェブ、アプリで毎日公開。AIを使った音声版もあります。収録書籍数は4,300冊超、累計会員数は132万人を突破しました（2026年5月現在）。
その他、オンラインコミュニティ「flier book labo」や、全国の書店店頭でflierの要約ページをQRコードで“立ち読み”できるコラボフェアも展開中です。 ※QRコードの商標はデンソーウェーブの登録商標です。
https://www.flierinc.com/
法人版サービス「flier business」
flier businessは、企業が人材育成や福利厚生に本の要約を活用できる法人向けサービスです。2019年にflier法人版（2023年に名称変更）として提供開始。コロナ禍を境に集合研修が難しくなった法人企業を中心に、社員教育の一環として契約する企業が増え続け、累計法人導入社数1,300社を突破。
要約から得た学びや気づきをメモ・共有できる「学びメモ」、おすすめ要約を選書・プレイリスト化できる「読書プログラム」等をご利用いただけます。
https://biz.flierinc.com/
組織の“成長組織スコア”を可視化する「flier成長組織ナビ」
flier成長組織ナビは、従業員一人ひとりの成長環境を確保するための要素を独自に調査・分析し、従業員と企業を成長に導く新しい概念のサーベイです。「制度・関係性・循環・学びの姿勢・成長実感」という5つの項目から、「成長組織スコア」を構成。事業成長や人材成長と連結する本質的な要素を把握できる形で、人が育ち成長する“成長組織”への変革を支援します。
https://growthnavi.flierinc.com/
■株式会社フライヤー 会社概要
フライヤーは、「ヒラメキあふれる世界をつくる」をミッションに、変化が激しい現代において、発想力が求められるビジネスパーソンのための「知」を軸とした様々な事業を創っていきます。
＜実績＞
・日本の人事部「HRアワード2021」プロフェッショナル部門の人材開発・育成部門で最優秀賞を受賞
・「BOXIL SaaS AWARD」eラーニング部門で5季連続「Good Service」を受賞
・本を通じてあらゆる人が知や教養を深め、読書や本の文化の裾野を広げることに貢献している点を評価され「2023年度グッドデザイン賞」受賞
・「クローズアップ現代＋」「おはよう日本」「ワールドビジネスサテライト」等、紹介多数
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351250/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社フライヤー
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