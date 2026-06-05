小規模ゲームを優遇するオンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD 2026 SUMMER」がエントリー受付を開始！締め切りは2026年7月5日
株式会社SQOOL（東京都港区・代表取締役：加藤賢治）が運営するオンラインゲームアワード「SHIBA GAME AWARD」実行委員会は、「SHIBA GAME AWARD 2026 SUMMER」のエントリー受付を2026年6月4日（木）に開始しました。
エントリーの締め切りは日本時間2026年の7月5日です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351480/images/bodyimage1】
「SHIBA GAME AWARD」は、ゲームメディア「SQOOL.NETゲーム研究室」編集部がゲームクリエイターを応援することを目的に「SQOOL GAME AWARD」として2019年に発足し、現在は「SHIBA GAME AWARD」と改名して実施しているオンラインゲームアワードです。
エントリーを受け付けた各タイトルは「SHIBA GAME AWARD」に掲載される他、YouTubeチャンネルでの紹介や、SteamのタイトルについてはSteamイベントページへの掲載も予定されています。
大賞及び各賞は8月下旬に発表される予定で、大賞受賞タイトルにはSQOOL.NET編集部からのマーケティングサポートなどが提供され、前回2025WINTER大賞の「Robot Hospice」は中国語繁体字へのローカライズサポートなどが実施されました。
エントリー受付ページは「SHIBA GAME AWARD」公式サイト内に設置されている専用フォームから受け付けています。
https://shibagameaward.com/form_2026s.php
オンライン配信やSteamイベントページの公開日、大賞及び各賞の発表スケジュールは後日発表予定です。
SHIBA GAME AWARD公式サイト
https://shibagameaward.com/
その他関連サイト
SQOOL.NETゲーム研究室：https://sqool.net/
株式会社SQOOL：https://sqool.co.jp/
配信元企業：株式会社SQOOL
エントリーの締め切りは日本時間2026年の7月5日です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351480/images/bodyimage1】
「SHIBA GAME AWARD」は、ゲームメディア「SQOOL.NETゲーム研究室」編集部がゲームクリエイターを応援することを目的に「SQOOL GAME AWARD」として2019年に発足し、現在は「SHIBA GAME AWARD」と改名して実施しているオンラインゲームアワードです。
エントリーを受け付けた各タイトルは「SHIBA GAME AWARD」に掲載される他、YouTubeチャンネルでの紹介や、SteamのタイトルについてはSteamイベントページへの掲載も予定されています。
大賞及び各賞は8月下旬に発表される予定で、大賞受賞タイトルにはSQOOL.NET編集部からのマーケティングサポートなどが提供され、前回2025WINTER大賞の「Robot Hospice」は中国語繁体字へのローカライズサポートなどが実施されました。
エントリー受付ページは「SHIBA GAME AWARD」公式サイト内に設置されている専用フォームから受け付けています。
https://shibagameaward.com/form_2026s.php
オンライン配信やSteamイベントページの公開日、大賞及び各賞の発表スケジュールは後日発表予定です。
SHIBA GAME AWARD公式サイト
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株式会社SQOOL：https://sqool.co.jp/
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