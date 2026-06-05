半導体計測検査装置市場、先端半導体需要を追い風に2035年187億米ドル規模へ｜CAGR 6.9％ : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
半導体計測検査装置市場は、2025年に95億米ドルと評価され、2035年には187億米ドルに成長すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）は6.9％を記録すると見込まれています。この市場の拡大は、民生用電子機器、自動車システム、AIやIoT分野における半導体需要の急増によって後押しされています。製造現場では、イオンミル、C-Vシステム、干渉計、光学・撮像システム、RHEEDシステムなど多様な装置が活用され、統計的工程管理（SPC）による効率的な検査体制が構築されています。
高度化する半導体用途と検査ニーズ
AI、モバイルSoC、高性能コンピューティング（HPC）向けの先進ノード、特に7nmや5nm以下のプロセスにおける高精度な検査ニーズが、市場を牽引しています。極紫外線（EUV）リソグラフィー技術の普及に伴い、ラインエッジの粗さやマスク欠陥の検出、パターン崩壊の早期発見が不可欠となり、検査装置の技術的高度化が急務となっています。これにより、半導体メーカーは生産歩留まりと製品品質の向上に直結する計測装置への投資を加速しています。
【 無料サンプル 】
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https://www.reportocean.co.jp/request-sample/semiconductor-inspection-and-measurement-equipment-market
技術革新とプロセス最適化の推進力
次世代の計測機器は、能動的プロセス制御システムを搭載し、生産ラインの標準的構成要素となっています。抵抗プローブ、反射率計、プロファイル計などの高度な装置は、リアルタイムでプロセスの微細な変化を監視し、迅速な修正を可能にします。これにより、製造効率の最大化とコスト低減を両立させることができ、半導体業界の競争力維持に直結しています。
市場制約と課題
一方で、高度な計測装置の導入には高額な初期投資と運用コストが伴い、専門知識を持つ人材の確保も課題となっています。装置の校正や保守、継続的な研修を実施する必要があり、中小企業にとっては導入の障壁となります。さらに、最新技術への迅速な適応が求められるため、外部委託による計測サービス活用が増加していますが、ROIの確保や設備維持コストの抑制は依然として難題です。
市場機会：民生用電子機器の半導体需要
スマートフォン、コネクテッドデバイス、IoT製品の普及により、高性能半導体ウェハーの需要が拡大しています。半導体機器材料国際協会（SEMI）によると、シリコンウェーハの販売面積は2019年の118億1,000万平方インチから、2025年には176億平方インチを超えると予測されています。計測精度の向上によりエラー率が低下したことで、大量生産と高品質の両立が可能となり、市場成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● ASML Holding N.V.
● KLA Corporation
● Applied Materials, Inc.
● Onto Innovation Inc
● Hitachi High-Tech Corporation
● Thermo Fisher Scientific Inc
● Hamamatsu Photonics K.K.
● Nova Measuring Instruments Ltd.
● Lasertec Corporation
● Camtek Ltd.
● JEOL Ltd.
● Nikon Corporation
● Tokyo Electron Limited
● SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.
● Advantest Corporation
● Carl Zeiss AG
● Merck KGaA
● Toray Engineering Co., Ltd.
● Microtronic, Inc.
● Bruker Corporation
● Nordson Corporation
● Confovis GmbH
● Comet Yxlon GmbH (Comet Holding AG)
地域別分析：アジア太平洋の支配的地位
2025年において、アジア太平洋地域は収益面で市場をリードしており、台湾、韓国、中国、日本の半導体ファブの急速な拡張と政府支援による戦略的投資が背景にあります。中国市場では「中国製造2025」イニシアチブにより国内製装置の優先活用が進み、華虹半導体の大型投資プロジェクトなどが高解像度検査装置への需要をさらに加速させています。3D検査やEUVマスク解析など、先進プロセス向け計測ニーズが特に高まっています。
技術ノード別の洞察
7nmセグメントは2025年における市場収益を牽引しました。この背景には、HPCやAI、モバイルSoCなど最先端用途で求められる極めて高精度な検査能力があります。市場は、5nm、3nm、さらには2nmノードへの移行に伴い、より高度な計測装置を必要としており、歩留まり維持とプロセス精度の確保が市場成長の重要要因となっています。
セグメンテーションの概要
測定別
● リソグラフィ計測
o オーバーレイ
o 寸法測定装置
o マスク検査および計測
● ウェーハ検査
● 薄膜計測
● その他のプロセス制御システム
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
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技術ノード別
● 3 nm未満
● 3 nm
● 5 nm
● 7 nm
● 14/16 nm
● 28 nm
● 28 nm超
半導体デバイス別
● ロジックIC
● メモリIC
● アナログおよびミックスドシグナルIC
● パワーデバイス
● オプトエレクトロニクス
エンドユーザー産業別
● 民生用電子機器
● コンピューティングおよびデータセンター
● 自動車と輸送
● 産業用
● ヘルスケアとライフサイエンス
● 航空宇宙と防衛
● その他
最近の市場動向
近年、民生用電子機器向け半導体の複雑化と微細化に対応するため、各社はAI搭載の自動検査装置や高速スループット型インライン計測システムを導入しています。これにより、ウェーハのサンプリング精度とデータ分析力が飛躍的に向上し、生産効率と歩留まり改善の両立が実現しています。加えて、製造ラインのデジタル化・スマート化に伴い、クラウド連携型のデータ管理システムも急速に普及しています。
デジタルトランスフォーメーションが変える顧客行動と需要パターンの未来 : 半導体計測検査装置市場
● データ駆動型マーケティングが顧客理解を深める
DX導入企業は、ビッグデータとAIを活用して顧客の購買履歴、オンライン行動、ソーシャルデータを統合分析しています。これにより、従来のアンケートや購買統計では見えなかった「潜在ニーズ」を把握可能となり、商品開発や販売戦略の精度が飛躍的に向上しています。特にB2B領域では、半導体や精密機器などの高額商品で、購買決定に影響する要素を予測することが競争優位につながります。
● オムニチャネル戦略で需要パターンが多様化
DXの進展により、顧客はオンライン・オフラインの垣根を越えて製品やサービスを検討・購入するようになりました。企業はECサイト、直販、ディストリビューター、展示会、ウェビナーなど複数のタッチポイントを統合し、リアルタイムで需要データを把握しています。これにより、季節変動や地域別の需要、個別顧客の購買意向を細かく分析し、適切な在庫管理や営業戦略に活かすことが可能です。
● パーソナライゼーションが購買意思決定を加速
顧客は自分に最適化された情報や提案を求めています。DXを活用する企業は、AIベースのレコメンドやカスタマイズオファーを提供することで、B2B顧客の意思決定を短縮化。例えば、半導体製造装置のような高額投資商品の場合、過去の購入履歴や運用データに基づく最適構成提案が、成約率を大幅に向上させています。
● リアルタイム分析で需要変動に即応
IoTセンサーやクラウド分析により、企業はリアルタイムで市場動向や顧客ニーズの変化を把握できます。これにより、製造業や物流、精密機器市場では、突発的な需要増減に即応し、供給リスクや在庫不足を最小化可能です。デジタル化は、従来の月次レポートや年次予測に依存していた意思決定を革新し、アジャイル経営を支える基盤となっています。
● DX投資が競争優位を左右する
市場調査によると、DXへの積極投資は収益性向上や顧客満足度の向上に直結しています。半導体計測検査装置市場では、AIや自動化システムを導入する企業が市場シェアを拡大。DX未導入企業との間で、生産性、納期遵守、顧客対応スピードの差が広がりつつあり、今後10年間で競争格差がさらに顕在化すると見込まれます。
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Report Ocean株式会社について
Report Ocean株式会社は、市場調査およびコンサルティングの分野で、正確で信頼性の高い最新の調査データおよび技術コンサルティングを求める個人および企業に対して、7年以上にわたり高度な分析的研究ソリューション、カスタムコンaサルティング、深いデータ分析を提供するリーディングカンパニーです。我々は戦略および成長分析の洞察を提供し、企業の目標達成に必要なデータを提供し、将来の機会の活用を支援します。
私たちのリサーチスタディは、クライアントが優れたデータ駆動型の決定を下し、市場予測を理解し、将来の機会を活用し、私たちがパートナーとして正確で価値のある情報を提供することによって効率を最適化するのを助けます。私たちがカバーする産業は、テクノロジー、化学、製造、エネルギー、食品および飲料、自動車、ロボティクス、パッケージング、建設、鉱業、ガスなど、広範囲にわたります。
Report Oceanは、私たちのスキルをクライアントのニーズと統合し、適切な専門知識が強力な洞察を提供できると信じています。私たちの専門チームは、多国籍企業、製品メーカー、中小企業、またはスタートアップ企業を含むクライアントのビジネスニーズに最も効果的なソリューションを作成するために疲れ知らずに働いています。
メディア連絡先:
名前 : 西カント
役職 : マーケティングヘッド
TEL : 03-6899-2648 | Fax: 050-1724-0834
インサイトIQ購読：https://www.reportocean.co.jp/insightsiq
E-mail : sales@reportocean.co.jp
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351465/images/bodyimage1】
配信元企業：Ｒｅｐｏｒｔ Ｏｃｅａｎ株式会社
高度化する半導体用途と検査ニーズ
AI、モバイルSoC、高性能コンピューティング（HPC）向けの先進ノード、特に7nmや5nm以下のプロセスにおける高精度な検査ニーズが、市場を牽引しています。極紫外線（EUV）リソグラフィー技術の普及に伴い、ラインエッジの粗さやマスク欠陥の検出、パターン崩壊の早期発見が不可欠となり、検査装置の技術的高度化が急務となっています。これにより、半導体メーカーは生産歩留まりと製品品質の向上に直結する計測装置への投資を加速しています。
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技術革新とプロセス最適化の推進力
次世代の計測機器は、能動的プロセス制御システムを搭載し、生産ラインの標準的構成要素となっています。抵抗プローブ、反射率計、プロファイル計などの高度な装置は、リアルタイムでプロセスの微細な変化を監視し、迅速な修正を可能にします。これにより、製造効率の最大化とコスト低減を両立させることができ、半導体業界の競争力維持に直結しています。
市場制約と課題
一方で、高度な計測装置の導入には高額な初期投資と運用コストが伴い、専門知識を持つ人材の確保も課題となっています。装置の校正や保守、継続的な研修を実施する必要があり、中小企業にとっては導入の障壁となります。さらに、最新技術への迅速な適応が求められるため、外部委託による計測サービス活用が増加していますが、ROIの確保や設備維持コストの抑制は依然として難題です。
市場機会：民生用電子機器の半導体需要
スマートフォン、コネクテッドデバイス、IoT製品の普及により、高性能半導体ウェハーの需要が拡大しています。半導体機器材料国際協会（SEMI）によると、シリコンウェーハの販売面積は2019年の118億1,000万平方インチから、2025年には176億平方インチを超えると予測されています。計測精度の向上によりエラー率が低下したことで、大量生産と高品質の両立が可能となり、市場成長を後押ししています。
主要企業のリスト：
● ASML Holding N.V.
● KLA Corporation
● Applied Materials, Inc.
● Onto Innovation Inc
● Hitachi High-Tech Corporation
● Thermo Fisher Scientific Inc
● Hamamatsu Photonics K.K.
● Nova Measuring Instruments Ltd.
● Lasertec Corporation
● Camtek Ltd.
● JEOL Ltd.
● Nikon Corporation
● Tokyo Electron Limited
● SCREEN Semiconductor Solutions Co., Ltd.
● Advantest Corporation
● Carl Zeiss AG
● Merck KGaA
● Toray Engineering Co., Ltd.
● Microtronic, Inc.
● Bruker Corporation
● Nordson Corporation
● Confovis GmbH
● Comet Yxlon GmbH (Comet Holding AG)
地域別分析：アジア太平洋の支配的地位
2025年において、アジア太平洋地域は収益面で市場をリードしており、台湾、韓国、中国、日本の半導体ファブの急速な拡張と政府支援による戦略的投資が背景にあります。中国市場では「中国製造2025」イニシアチブにより国内製装置の優先活用が進み、華虹半導体の大型投資プロジェクトなどが高解像度検査装置への需要をさらに加速させています。3D検査やEUVマスク解析など、先進プロセス向け計測ニーズが特に高まっています。
技術ノード別の洞察
7nmセグメントは2025年における市場収益を牽引しました。この背景には、HPCやAI、モバイルSoCなど最先端用途で求められる極めて高精度な検査能力があります。市場は、5nm、3nm、さらには2nmノードへの移行に伴い、より高度な計測装置を必要としており、歩留まり維持とプロセス精度の確保が市場成長の重要要因となっています。
セグメンテーションの概要
測定別
● リソグラフィ計測
o オーバーレイ
o 寸法測定装置
o マスク検査および計測
● ウェーハ検査
● 薄膜計測
● その他のプロセス制御システム
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技術ノード別
● 3 nm未満
● 3 nm
● 5 nm
● 7 nm
● 14/16 nm
● 28 nm
● 28 nm超
半導体デバイス別
● ロジックIC
● メモリIC
● アナログおよびミックスドシグナルIC
● パワーデバイス
● オプトエレクトロニクス
エンドユーザー産業別
● 民生用電子機器
● コンピューティングおよびデータセンター
● 自動車と輸送
● 産業用
● ヘルスケアとライフサイエンス
● 航空宇宙と防衛
● その他
最近の市場動向
近年、民生用電子機器向け半導体の複雑化と微細化に対応するため、各社はAI搭載の自動検査装置や高速スループット型インライン計測システムを導入しています。これにより、ウェーハのサンプリング精度とデータ分析力が飛躍的に向上し、生産効率と歩留まり改善の両立が実現しています。加えて、製造ラインのデジタル化・スマート化に伴い、クラウド連携型のデータ管理システムも急速に普及しています。
デジタルトランスフォーメーションが変える顧客行動と需要パターンの未来 : 半導体計測検査装置市場
● データ駆動型マーケティングが顧客理解を深める
DX導入企業は、ビッグデータとAIを活用して顧客の購買履歴、オンライン行動、ソーシャルデータを統合分析しています。これにより、従来のアンケートや購買統計では見えなかった「潜在ニーズ」を把握可能となり、商品開発や販売戦略の精度が飛躍的に向上しています。特にB2B領域では、半導体や精密機器などの高額商品で、購買決定に影響する要素を予測することが競争優位につながります。
● オムニチャネル戦略で需要パターンが多様化
DXの進展により、顧客はオンライン・オフラインの垣根を越えて製品やサービスを検討・購入するようになりました。企業はECサイト、直販、ディストリビューター、展示会、ウェビナーなど複数のタッチポイントを統合し、リアルタイムで需要データを把握しています。これにより、季節変動や地域別の需要、個別顧客の購買意向を細かく分析し、適切な在庫管理や営業戦略に活かすことが可能です。
● パーソナライゼーションが購買意思決定を加速
顧客は自分に最適化された情報や提案を求めています。DXを活用する企業は、AIベースのレコメンドやカスタマイズオファーを提供することで、B2B顧客の意思決定を短縮化。例えば、半導体製造装置のような高額投資商品の場合、過去の購入履歴や運用データに基づく最適構成提案が、成約率を大幅に向上させています。
● リアルタイム分析で需要変動に即応
IoTセンサーやクラウド分析により、企業はリアルタイムで市場動向や顧客ニーズの変化を把握できます。これにより、製造業や物流、精密機器市場では、突発的な需要増減に即応し、供給リスクや在庫不足を最小化可能です。デジタル化は、従来の月次レポートや年次予測に依存していた意思決定を革新し、アジャイル経営を支える基盤となっています。
● DX投資が競争優位を左右する
市場調査によると、DXへの積極投資は収益性向上や顧客満足度の向上に直結しています。半導体計測検査装置市場では、AIや自動化システムを導入する企業が市場シェアを拡大。DX未導入企業との間で、生産性、納期遵守、顧客対応スピードの差が広がりつつあり、今後10年間で競争格差がさらに顕在化すると見込まれます。
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Report Ocean株式会社について
Report Ocean株式会社は、市場調査およびコンサルティングの分野で、正確で信頼性の高い最新の調査データおよび技術コンサルティングを求める個人および企業に対して、7年以上にわたり高度な分析的研究ソリューション、カスタムコンaサルティング、深いデータ分析を提供するリーディングカンパニーです。我々は戦略および成長分析の洞察を提供し、企業の目標達成に必要なデータを提供し、将来の機会の活用を支援します。
私たちのリサーチスタディは、クライアントが優れたデータ駆動型の決定を下し、市場予測を理解し、将来の機会を活用し、私たちがパートナーとして正確で価値のある情報を提供することによって効率を最適化するのを助けます。私たちがカバーする産業は、テクノロジー、化学、製造、エネルギー、食品および飲料、自動車、ロボティクス、パッケージング、建設、鉱業、ガスなど、広範囲にわたります。
Report Oceanは、私たちのスキルをクライアントのニーズと統合し、適切な専門知識が強力な洞察を提供できると信じています。私たちの専門チームは、多国籍企業、製品メーカー、中小企業、またはスタートアップ企業を含むクライアントのビジネスニーズに最も効果的なソリューションを作成するために疲れ知らずに働いています。
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名前 : 西カント
役職 : マーケティングヘッド
TEL : 03-6899-2648 | Fax: 050-1724-0834
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351465/images/bodyimage1】
配信元企業：Ｒｅｐｏｒｔ Ｏｃｅａｎ株式会社
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