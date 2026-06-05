コンビ『THE S R129 エッグショック ロッタ ZH』 6月26日（金）よりアカチャンホンポで販売開始

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、コンビ株式会社（本社：東京都台東区）の新生児から使えるチャイルドシート『THE S R129 エッグショック ロッタ ZH（ザ・エス アール129 エッグショック ロッタ ゼットエイチ）』を2026年6月26日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）にて販売いたします。

本製品は、ベビーカー「THE S Go（ザ・エス・ゴー）」に連結させて使う「トラベルシステム」対応品です（※1）。

（※1） トラベルシステム使用期間：体重9kg未満まで

【背景】練習しても感じる緊張に、もっとやさしい操作性を。

コンビ株式会社の調査によると、産後の退院時に自家用車を使用する方は76.2%にのぼります（※2）。また退院時にチャイルドシートを使用された方のうち、73.1%が事前にチャイルドシートに赤ちゃんを乗せるための準備やシミュレーション（練習）を行うものの、80.9%が実際に初めて赤ちゃんを乗せる際に「緊張した」と回答されています（※3）。

そこで、初めてチャイルドシートを操作するママ・パパでも迷いにくい操作性を実現すべく、従来品では別々の専用レバーを設けていた「回転」と「着脱（セパレート）」操作を、「マルチグリップ」1つに集約。回転は「片手」、着脱は「両手」とマルチグリップの握り方を変えるだけで2つの動作が使い分けられます。

また、専用のアタッチメントを使用することで、チャイルドシートをベビーカー『THE S Go （ザ・エス・ゴー）』に取り付けることができる「トラベルシステム」に対応（※1）。シームレスにベビーカースタイルへ切り替えられるため、赤ちゃんがよく眠る時期に車移動が多いご家庭におすすめです。

新たに、遮光率・UVカット率99.9%対応生地を幌に搭載（※4）。車内はもちろんベビーカーと連結させて使用する際も、日差しを遮り、赤ちゃんを包み込んで日差しから守ります。

（※1） トラベルシステム使用期間：体重9kg未満まで

（※2） 2026年3月 コンビ調べ（n=900）

（※3） 2026年3月 コンビ調べ（n=635）

（※4） コンビ調べ（メッシュ部を除く）

商品概要

■ 【NEW】回すも、外すも、これひとつ。コンビだけ（※5）の「マルチグリップ」

従来品では、それぞれ別の専用レバーを設けていた「回転」と「着脱（セパレート）」操作を、1つに集約しました。

回転は「片手」、着脱は「両手」と、マルチグリップの握り方を変えるだけで2つの動作がスムーズに使い分けられます。開発にあたってモニター検証を重ね、自然と握りやすいグリップによる操作性を実現しました。

（※5） 国内販売の新生児から使用できるセパレートタイプチャイルドシート（ベビーシートを除く）において、シートの回転と着脱を側面の操作部（グリップ）のみで行える構造（2026年3月時点 コンビ調べ）

■【NEW】大きな幌で日差しから守る「サンブロックサンシェード」

赤ちゃんを包み込む大型の幌は、日差しの「眩しさ」と「暑さ」から守ります。

フタ付きのメッシュウィンドウを搭載しており、赤ちゃんの様子を確認することができます。

（※6） コンビ調べ（メッシュ部を除く）

■【「ロッタ」モデルに搭載】３Dメッシュ生地の肩ベルトカバー





肌に触れやすい部分にメッシュ生地を採用、シートカバーも洗えます。

（※7） 洗濯方法は、取扱説明書をご確認ください。

■【「ロッタ」モデルに搭載】吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」採用

インナークッションの頭部と側面部に吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」を採用。サラサラの心地よさを目指しました。

（※8） THE S Lotta ZFシリーズとの生地性能比較（クッション頭部及び両側面に採用）

■シームレスな移動で赤ちゃんの寝顔を守る「トラベルシステム」（※9）





ベビーカーにチャイルドシートを連結させて使う「トラベルシステム」に対応しています。眠った赤ちゃんを乗せたまま、車とベビーカー間をシームレスに移動できるため、赤ちゃんがこまめに眠る時期などセットで使うと利便性が広がります。

（※9） 赤ちゃんを乗せた持ち運び・トラベルシステムとして使用できる期間：体重9kg未満まで

ラインアップ

※6/15（月）12：00～6/23（火）9：59の期間中、オンラインショップはメンテナンスのため、ご利用できません。（ご利用開始時間は前後する可能性がございます。）

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp