AIで制作したミュージックビデオを、カラオケで全国店舗配信。カラオケ配信サービス「あいカラ」提供開始─第一弾は「保険営業マンが歌う自分PRソング」。 MV制作 38万円～／カラオケ配信 4.8万円～
報道関係者各位
株式会社海馬（本社：東京都港区麻布十番、代表取締役：北村勝利）は、生成AIを活用したオリジナル楽曲・ミュージックビデオ（MV）を制作し、全国にカラオケ配信する新サービス「あいカラ」の提供を開始しました。本サービスは、オリジナル楽曲や映像を配信できるJOYSOUNDのサービス「うたスキミュージックポスト」を活用するもので、第一弾は、現役保険営業マンが自身を紹介・PRするための楽曲・MV制作・カラオケ配信プロジェクトです。
■ 開発背景：「うたう」という、最強のPRメディア
生成AIの進化により、楽曲・映像制作のコストとハードルは劇的に下がりました。一方で、「作って、SNSにアップして終わり」では、リーチも記憶定着も限定的です。
カラオケは、年間延べ数千万人が利用する日本独自の生活インフラ。「歌う」という能動的な体験は、家族・友人・取引先と共有される、極めて強力なメディアでもあります。
株式会社海馬は 「AIの力を、AIが生み出す価値を、社会にひろく届ける」 を企業ミッションとして、AIアニメ事業（実用アニメ／実話アニメ）を展開してきました。「あいカラ」は、その第三の柱として、AI × 音楽 × カラオケという全く新しいPR・記念化のかたちを提案するものです。
■ サービス概要
「あいカラ」は、生成AIによるオリジナル楽曲制作(作詞・作曲)・ミュージックビデオ制作と、JOYSOUNDのサービス「うたスキミュージックポスト」を活用したカラオケ配信の手続きまでを、ワンストップで提供するサービスです。
＜内容＞
・サービス名 あいカラ（AI Karaoke）
・提供企業 株式会社海馬
・配信プラットフォーム 「うたスキミュージックポスト」
・配信店舗のご案内
JOYSOUND対象機種を導入している全国のカラオケ店舗・飲食店・ホテル等で配信可能です。
・対象機種：
JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX、JOYSOUND 響II、JOYSOUND f1
・対象
個人 / 個人事業主 / 企業 / 団体
・用途例
営業PR・採用・社歌・周年記念・誕生日・結婚式二次会 など
・提供開始 2026年6月5日
■ 料金プラン
プラン 内容 価格（税別）
・MV制作
プラン オリジナル作詞・作曲・ミュージックビデオ制作（横型のみ＊縦型は追加\150,000） 380,000円～
カラオケ配信プラン カラオケ配信追加費用 48,000円～
*ヒアリング・作詞作曲・歌唱収録・映像制作・権利処理を含みます。
*本人系アニメの場合は顔写真をご用意ください。
＊本人の声で歌うバージョンも制作可能です。
＊歌あり、歌無し（カラオケ対応）の２曲を制作いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345106/images/bodyimage1】
■ 第一弾プロジェクト：保険営業マンが歌う、自分自身のPRソング
実際の曲：
https://youtu.be/8DhW_UxUr40?si=bHjWhdhR05kmoF9x
「あいカラ」第一弾は、現役の 保険営業を行う「石本みきひこ」様 による自己PRソングのミュージックビデオ・カラオケ配信プロジェクトです。
保険営業は、紹介・信頼・記憶定着が成果を直接左右する仕事です。名刺やパンフレット、SNSでは伝わりきらない「人柄」「想い」「専門性」を、「歌」と「メロディ」という感情に強く残るメディアで届ける、新しい営業ツールとして開発しました。
＜店舗での楽曲検索方法＞
曲名：人生サポート
歌手名：あいカラ
想定される活用シーン：
● 既存顧客・紹介者との会話のきっかけに
● 採用候補者・後輩社員へのメッセージとして
● カラオケで歌うことで「あの保険の人」を強烈に記憶に残す
● 来店型店舗・自社サイネージでの常時放映
「あいカラ」は、士業・個人事業主・経営者・タレント・地域団体など、「自分自身がブランドである人」に、これまでにないPR資産を提供します。
＜今後の展開＞
ライフイベントやメモリアルイベントにオリジナル楽曲と共にカラオケ施設での楽しいひと時を提供いたします。
・営業PR
・採用イベント
・会社創立イベント
・社歌
・誕生日
・結婚式二次会
・同窓会
・記念日祝い（還暦/古希/喜寿/米寿）
など
以上
＝＝＝＝＝＝＝＝
■障がい者をAIアニメーターに！
A型事業所は地域のAIアニメスタジオに！
＃SOZOカレッジはじまります。
https://college01.hp.peraichi.com/
■コーポレートサイト: https://kaiba.company/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■お陰様で3年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館 Xアカウント
https://x.com/sozo_museum
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
#SOZOビレッジ（Facebook)
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
株式会社海馬（本社：東京都港区麻布十番、代表取締役：北村勝利）は、生成AIを活用したオリジナル楽曲・ミュージックビデオ（MV）を制作し、全国にカラオケ配信する新サービス「あいカラ」の提供を開始しました。本サービスは、オリジナル楽曲や映像を配信できるJOYSOUNDのサービス「うたスキミュージックポスト」を活用するもので、第一弾は、現役保険営業マンが自身を紹介・PRするための楽曲・MV制作・カラオケ配信プロジェクトです。
■ 開発背景：「うたう」という、最強のPRメディア
生成AIの進化により、楽曲・映像制作のコストとハードルは劇的に下がりました。一方で、「作って、SNSにアップして終わり」では、リーチも記憶定着も限定的です。
カラオケは、年間延べ数千万人が利用する日本独自の生活インフラ。「歌う」という能動的な体験は、家族・友人・取引先と共有される、極めて強力なメディアでもあります。
株式会社海馬は 「AIの力を、AIが生み出す価値を、社会にひろく届ける」 を企業ミッションとして、AIアニメ事業（実用アニメ／実話アニメ）を展開してきました。「あいカラ」は、その第三の柱として、AI × 音楽 × カラオケという全く新しいPR・記念化のかたちを提案するものです。
■ サービス概要
「あいカラ」は、生成AIによるオリジナル楽曲制作(作詞・作曲)・ミュージックビデオ制作と、JOYSOUNDのサービス「うたスキミュージックポスト」を活用したカラオケ配信の手続きまでを、ワンストップで提供するサービスです。
＜内容＞
・サービス名 あいカラ（AI Karaoke）
・提供企業 株式会社海馬
・配信プラットフォーム 「うたスキミュージックポスト」
・配信店舗のご案内
JOYSOUND対象機種を導入している全国のカラオケ店舗・飲食店・ホテル等で配信可能です。
・対象機種：
JOYSOUND X1、JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX、JOYSOUND 響II、JOYSOUND f1
・対象
個人 / 個人事業主 / 企業 / 団体
・用途例
営業PR・採用・社歌・周年記念・誕生日・結婚式二次会 など
・提供開始 2026年6月5日
■ 料金プラン
プラン 内容 価格（税別）
・MV制作
プラン オリジナル作詞・作曲・ミュージックビデオ制作（横型のみ＊縦型は追加\150,000） 380,000円～
カラオケ配信プラン カラオケ配信追加費用 48,000円～
*ヒアリング・作詞作曲・歌唱収録・映像制作・権利処理を含みます。
*本人系アニメの場合は顔写真をご用意ください。
＊本人の声で歌うバージョンも制作可能です。
＊歌あり、歌無し（カラオケ対応）の２曲を制作いたします。
■ 第一弾プロジェクト：保険営業マンが歌う、自分自身のPRソング
実際の曲：
https://youtu.be/8DhW_UxUr40?si=bHjWhdhR05kmoF9x
「あいカラ」第一弾は、現役の 保険営業を行う「石本みきひこ」様 による自己PRソングのミュージックビデオ・カラオケ配信プロジェクトです。
保険営業は、紹介・信頼・記憶定着が成果を直接左右する仕事です。名刺やパンフレット、SNSでは伝わりきらない「人柄」「想い」「専門性」を、「歌」と「メロディ」という感情に強く残るメディアで届ける、新しい営業ツールとして開発しました。
＜店舗での楽曲検索方法＞
曲名：人生サポート
歌手名：あいカラ
想定される活用シーン：
● 既存顧客・紹介者との会話のきっかけに
● 採用候補者・後輩社員へのメッセージとして
● カラオケで歌うことで「あの保険の人」を強烈に記憶に残す
● 来店型店舗・自社サイネージでの常時放映
「あいカラ」は、士業・個人事業主・経営者・タレント・地域団体など、「自分自身がブランドである人」に、これまでにないPR資産を提供します。
＜今後の展開＞
ライフイベントやメモリアルイベントにオリジナル楽曲と共にカラオケ施設での楽しいひと時を提供いたします。
・営業PR
・採用イベント
・会社創立イベント
・社歌
・誕生日
・結婚式二次会
・同窓会
・記念日祝い（還暦/古希/喜寿/米寿）
など
以上
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■障がい者をAIアニメーターに！
A型事業所は地域のAIアニメスタジオに！
＃SOZOカレッジはじまります。
https://college01.hp.peraichi.com/
■コーポレートサイト: https://kaiba.company/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■お陰様で3年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館 Xアカウント
https://x.com/sozo_museum
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
#SOZOビレッジ（Facebook)
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
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