AIで制作したミュージックビデオを、カラオケで全国店舗配信。カラオケ配信サービス「あいカラ」提供開始─第一弾は「保険営業マンが歌う自分PRソング」。 MV制作 38万円～／カラオケ配信 4.8万円～

AIで制作したミュージックビデオを、カラオケで全国店舗配信。カラオケ配信サービス「あいカラ」提供開始─第一弾は「保険営業マンが歌う自分PRソング」。 MV制作 38万円～／カラオケ配信 4.8万円～