民間学童「ステモンアフタースクール」、夏休み限定「サマースクール会員」募集開始
民間学童「ステモンアフタースクール」、夏休み限定「サマースクール会員」募集開始
工作・STEAM教育・外出イベントを毎日実施、宿題サポートで共働き家庭の「学びある夏休み」を支援
株式会社ヴィリング（本社：東京都杉並区、代表取締役：中村一彰）が運営する民間学童「ステモンアフタースクール」は、夏休み期間中のみご利用いただける「サマースクール会員」の募集を、2026年6月1日（月）より開始いたしました。共働き家庭が直面する「夏休みの居場所不足」と「長期休暇中の学びの空白」という2つの課題に対し、工作・STEAM教育・外出イベントなどの体験型プログラムと、宿題・家庭学習のサポートを組み合わせた1ヶ月超の特別プログラムをご提供します。在籍生以外のお子さまも、夏休みだけのスポット利用が可能です。
■ 背景：夏休みは「居場所」と「学びの継続」が二重課題
文部科学省「令和5年度 共働き世帯の状況調査」によれば、6歳未満の子を持つ世帯の共働き比率は7割を超え、長期休暇中の子どもの居場所確保は社会的課題となっています。一方で、約40日間に及ぶ夏休みは、学習習慣・生活リズムが乱れやすい時期でもあり、「ただ預けるだけでなく、子どもの成長につながる時間にしたい」という保護者ニーズが高まっています。
民間学童「ステモンアフタースクール」では、こうしたニーズに応えるため、夏休み期間限定で利用できる「サマースクール会員」プランを新たに設けました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351405/images/bodyimage1】
■ 「サマースクール会員」概要
プラン名：サマースクール会員
募集開始日：2026年5月18日（月）
対象：小学校1年生～6年生（在籍生以外のスポット利用も可）
利用期間：夏休み期間中（詳細は教室により異なる）
提供エリア：ステモンアフタースクール各教室
主な内容：体験型イベント／STEAM教育プログラム／工作／外出イベント／宿題・家庭学習サポート
料金・申込：特設ページにて公開
詳細URL：https://stemon-afterschool.com/blog/post/3829/
■ プログラムの3つの特長
毎日異なる体験型プログラム 工作・STEAM教育・外出イベントなど、夏休み期間中は毎日テーマの異なる体験型プログラムを実施。「夏休みにしかできない経験」を継続的に提供します。
宿題・家庭学習のサポート 夏休みの宿題やご家庭で取り組む課題に集中して取り組める時間を確保。スタッフが見守り・サポートすることで、家庭での負担を軽減し、学習習慣の維持を支援します。
異年齢集団での成長機会 小学校1年生～6年生の異年齢集団で過ごす時間を通じて、主体性・コミュニケーション力・生活習慣・学習習慣の4つを総合的に育みます。
■ 今後の展望
ステモンアフタースクールでは、今後も長期休暇を中心としたスポット利用ニーズへの対応を強化し、共働き家庭・教育意識の高い家庭の選択肢拡大に貢献してまいります。冬休み・春休み期間における同様のプログラム展開も検討を進めています。
◆株式会社ヴィリングについて 『夢中があふれる社会をつくる』の企業理念のもと、全国で以下のサービスを展開。
・STEAM教育スクール「STEMON（ステモン）」
・放課後等デイサービス向けシステム「AIセラピストco-mii（こみー）」
・放課後等デイサービス向けSTEAM療育教材「すてむぼっくす」
・自宅でバイリンガル先生による英会話「お迎えシスター」
・民間学童「ステモンアフタースクール」
・読解力を伸ばす文章題専門算数「よみとき」
・探究型学習「BOKEN」
・自立訓練（生活訓練）事業所「いちきゅうリワーク」
社名 株式会社ヴィリング（VILING inc.）
所在地 東京都杉並区上荻1-23-19 東神荻窪ビル2Ｆ
設立 2012年10月10日
資本金 9000万円
代表 中村一彰
株式会社ヴィリング HP https://www.viling.co.jp/
【サマースクール会員に関する一般のお客様お問い合わせ先】
民間学童「ステモンアフタースクール」運営事務局 Webフォーム：https://stemon-afterschool.com/blog/post/3829/
配信元企業：株式会社ヴィリング
工作・STEAM教育・外出イベントを毎日実施、宿題サポートで共働き家庭の「学びある夏休み」を支援
株式会社ヴィリング（本社：東京都杉並区、代表取締役：中村一彰）が運営する民間学童「ステモンアフタースクール」は、夏休み期間中のみご利用いただける「サマースクール会員」の募集を、2026年6月1日（月）より開始いたしました。共働き家庭が直面する「夏休みの居場所不足」と「長期休暇中の学びの空白」という2つの課題に対し、工作・STEAM教育・外出イベントなどの体験型プログラムと、宿題・家庭学習のサポートを組み合わせた1ヶ月超の特別プログラムをご提供します。在籍生以外のお子さまも、夏休みだけのスポット利用が可能です。
■ 背景：夏休みは「居場所」と「学びの継続」が二重課題
文部科学省「令和5年度 共働き世帯の状況調査」によれば、6歳未満の子を持つ世帯の共働き比率は7割を超え、長期休暇中の子どもの居場所確保は社会的課題となっています。一方で、約40日間に及ぶ夏休みは、学習習慣・生活リズムが乱れやすい時期でもあり、「ただ預けるだけでなく、子どもの成長につながる時間にしたい」という保護者ニーズが高まっています。
民間学童「ステモンアフタースクール」では、こうしたニーズに応えるため、夏休み期間限定で利用できる「サマースクール会員」プランを新たに設けました。
■ 「サマースクール会員」概要
プラン名：サマースクール会員
募集開始日：2026年5月18日（月）
対象：小学校1年生～6年生（在籍生以外のスポット利用も可）
利用期間：夏休み期間中（詳細は教室により異なる）
提供エリア：ステモンアフタースクール各教室
主な内容：体験型イベント／STEAM教育プログラム／工作／外出イベント／宿題・家庭学習サポート
料金・申込：特設ページにて公開
詳細URL：https://stemon-afterschool.com/blog/post/3829/
■ プログラムの3つの特長
毎日異なる体験型プログラム 工作・STEAM教育・外出イベントなど、夏休み期間中は毎日テーマの異なる体験型プログラムを実施。「夏休みにしかできない経験」を継続的に提供します。
宿題・家庭学習のサポート 夏休みの宿題やご家庭で取り組む課題に集中して取り組める時間を確保。スタッフが見守り・サポートすることで、家庭での負担を軽減し、学習習慣の維持を支援します。
異年齢集団での成長機会 小学校1年生～6年生の異年齢集団で過ごす時間を通じて、主体性・コミュニケーション力・生活習慣・学習習慣の4つを総合的に育みます。
■ 今後の展望
ステモンアフタースクールでは、今後も長期休暇を中心としたスポット利用ニーズへの対応を強化し、共働き家庭・教育意識の高い家庭の選択肢拡大に貢献してまいります。冬休み・春休み期間における同様のプログラム展開も検討を進めています。
◆株式会社ヴィリングについて 『夢中があふれる社会をつくる』の企業理念のもと、全国で以下のサービスを展開。
・STEAM教育スクール「STEMON（ステモン）」
・放課後等デイサービス向けシステム「AIセラピストco-mii（こみー）」
・放課後等デイサービス向けSTEAM療育教材「すてむぼっくす」
・自宅でバイリンガル先生による英会話「お迎えシスター」
・民間学童「ステモンアフタースクール」
・読解力を伸ばす文章題専門算数「よみとき」
・探究型学習「BOKEN」
・自立訓練（生活訓練）事業所「いちきゅうリワーク」
社名 株式会社ヴィリング（VILING inc.）
所在地 東京都杉並区上荻1-23-19 東神荻窪ビル2Ｆ
設立 2012年10月10日
資本金 9000万円
代表 中村一彰
株式会社ヴィリング HP https://www.viling.co.jp/
【サマースクール会員に関する一般のお客様お問い合わせ先】
民間学童「ステモンアフタースクール」運営事務局 Webフォーム：https://stemon-afterschool.com/blog/post/3829/
配信元企業：株式会社ヴィリング
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