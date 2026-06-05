公益財団法人 浜松・浜名湖ツーリズムビューローでは、浜松市・湖西市エリアの観光体験をより多くの方に楽しんでいただくため、観光体験WEB予約サイト「浜松・浜名湖やらまいかReserve」に掲載する観光体験プランを対象とした「浜松・浜名湖観光キャンペーン」を実施しています。





「浜松・浜名湖観光キャンペーン」バナー





本キャンペーンでは、対象となる観光体験プランを地域クーポン利用により通常料金から1,000円引きでお申し込みいただけます。割引は、2026年5月20日(水)以降に申し込まれた体験が対象で、2027年2月19日(金)までの体験分に適用されます。

浜松・浜名湖エリアには、浜名湖をはじめとする豊かな自然、地域に根ざした文化、アクティビティ、食など、ここでしか味わえない体験が数多くあります。本キャンペーンを通じて、地域ならではの観光体験への参加を促進し、来訪者の満足度向上と地域事業者への送客につなげてまいります。

なお、本事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し実施するものです。









1.キャンペーン概要

●キャンペーン名

浜松・浜名湖観光キャンペーン





●内容

当財団が運営する観光体験WEB予約サイト「浜松・浜名湖やらまいかReserve」に掲載する観光体験プランについて、地域クーポンの利用により、通常の体験料金から1,000円引きでお申し込みいただけるキャンペーンです。なお、対象の体験プランにはクーポンが自動適用されます。





●対象となる体験期間

2027年2月19日(金)までの体験分

※期間内であっても、予算上限に達し次第終了します。





●利用方法

対象期間中に、「浜松・浜名湖やらまいかReserve」にて会員登録のうえ、希望する体験プランをお申し込みください。









2.本キャンペーンのポイント

●浜松・浜名湖ならではの体験を気軽に楽しめる

自然、文化、アクティビティ、食など、地域の魅力を感じられる体験プランをお得に利用できます。

●物価高騰下における観光需要を後押し

体験料金の一部を割引することで、旅行者や地域住民が観光体験に参加しやすい環境を整えます。

●地域事業者への送客・販売促進につなげる

観光体験WEB予約サイト「浜松・浜名湖やらまいかReserve」の活用を促進し、体験事業者の販売機会創出を図ります。









3.備考

浜松・浜名湖やらまいかReserve

URL： https://booking.hamamatsu-daisuki.net/