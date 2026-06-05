FUJI FUTURE UPDATE／フジテレビ イベント NEWS





2026年5月12日、フジ・メディア・ホールディングスが発表したグループビジョン2026-2030 Ver.1.0では、成長戦略として「IP多角展開」を明示。バーチャルからリアルまで、体験型ビジネスを軸にした強固なファンダム形成を目指すとしました。まさにその舞台となるのが2026年～2027年のお台場・湾岸エリアです。フジテレビでは、2026年から2027年にかけてお台場・湾岸エリアにて様々なイベントを開催いたします。

現在、フジテレビ本社屋球体展望室「はちたま」では、火星旅行を体験できる次世代型VRイベント「THE SUNSET OF MARS」を開催中。そして2026年6月27日(土)からはダイバーシティ東京 プラザで人気番組『逃走中』初のVRイベント「逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ」の開催が決定。さらに、今年の夏をさらに盛り上げるイベントも続々登場。話題のアーティスト、アイドル、芸人、俳優が大集合する「めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～」。そして、フジテレビ本社屋を中心としたショッピング、食、エンタメを体感できるリアルイベント「お台場ファンライジング～楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～」、毎年恒例の日本最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」を開催。

そして、2027年2月からは、4年ぶりとなる世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団「シルク・ドゥ・ソレイユ日本公演」を東京で開幕することも決定いたしました。





フジテレビ イベント





担当局長コメント：

【イベント事業局長 井瀧信吾／IP・アニメ事業局長 高瀬透子】

フジテレビは多様化するニーズと時代の変化を的確に捉え、価値ある体験と感動をイベントからお届けいたします。

お台場・湾岸エリアでのイベントラインナップは、これまで培ってきたコンテンツ力を最大限に活かし、「お台場の盛り上げ」「ブランドイメージの向上」「新たな価値創出」「持続的な関係構築」を軸にみなさまに楽しい体験をしていただける多彩なプログラムを展開してまいりますので、ぜひ多くの皆様に足をお運びいただければと思っております。

そして、2027年2月には待望のシルク・ドゥ・ソレイユ日本公演を開催することも決定しました。是非ご期待ください。

お台場・湾岸エリアが熱くなる、フジテレビのイベントにご注目ください！









以下にて各イベント詳細をご紹介します。





(1)次世代VRイベント「THE SUNSET OF MARS」

会期：開催中～6月28日(日) 会場：フジテレビ 球体展望室「はちたま」





THE SUNSET OF MARS





フジテレビ 球体展望室「はちたま」で、火星旅行を体験できる次世代型VRイベント「THE SUNSET OF MARS」を開催中。本イベントは、人類未踏の地である火星に降り立ち、“自らの足で歩いて探索する”という圧倒的な没入感を実現した世界最先端のVRイベントです。バーチャル空間内では写真撮影や自撮りが可能！まるで本当に仲間や家族と火星旅行したかのような感動をシェア出来ます。





【実施概要】

開催日時 ： 2026年4月25日(土)～6月28日(日)

営業時間 ： 平日 11:00～19:00(最終受付 18:30)、

土日祝 10:00～19:00(最終受付 18:30)

開催場所 ： フジテレビ球体展望室「はちたま」

(東京都港区台場2丁目4-8 フジテレビ 25階)

チケットサイト： https://thesunsetofmars.abal.jp/cx_release

料金(税込) ： 平日 大人：3,700円／18歳以下：2,300円、

土日祝 大人：4,200円／18歳以下：2,800円

※前売りチケットは時間指定となっております。

詳細は https://thesunsetofmars.abal.jp/cx_release をご覧ください。





(2)次世代VRイベント「逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ」

会期：6月27日(土)～9月27日(日) 会場：ダイバーシティ東京 プラザ6F





逃走中リミナルワールド VR空間で逃げ切れ





誰もが「逃走者」になれるイベントがついに誕生！

異世界でハンターから逃げる圧倒的スリル！

さらに、フジテレビの大人気番組『逃走中』のVRイベントも開催決定！『逃走中』史上初めてバーチャル空間に進出！不思議なシュールな異世界“リミナルワールド”を舞台に、ハンターから逃げながら“走らず”に“隠れて”生き残るバーチャルアトラクションです。VRゴーグルを装着した瞬間、プレイヤーは逃走者に！オリジナル衣装を纏い、少し不気味でシュールな異世界に入り込み、広大なエリアを自由に歩き回りながら、数々のミッションに挑みます。獲得するポイントに応じて逃走者のランクが決定！一度もハンターに捕まらず逃走すると「完全制覇」の称号が！





【実施概要】

開催日時 ： 2026年6月27日(土)～9月27日(日)

営業時間 ： 平日 11:00～19:00(最終受付 18:30)、

土日祝 10:00～20:00(最終受付 19:30)

＜8月のみ営業時間が変更になります＞

平日 11:00～20:00(最終受付 19:30)、

土日祝 10:00～20:00(最終受付 19:30)

開催場所 ： ダイバーシティ東京 プラザ 6F ABAL

(東京都江東区青海1-1-10 6F)

チケットサイト： https://divercity.tosochuxr.abal.jp/release

料金(税込) ： 大人：平日2,700円、休日3,000円／

大人ペア割：平日5,100円、休日5,700円

18歳以下：平日2,200円、休日2,500円／

小学生(7歳以上)：平日1,700円、2,000円

※以下の平日は土日祝の料金設定となります。

8月3日、4日、5日、6日、7日、10日、12日、13日、14日

詳細は https://divercity.tosochuxr.abal.jp/release をご覧ください。





(3)「めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～」

会期：8月3日(月)～8月9日(日) 会場：豊洲PIT

会期：8月13日(木)・14日(金) 会場：東京ガーデンシアター





めざましWANGANフェス





東京・湾岸エリアに新しいフェスが誕生！みんなの“好き”がつながる9日間！

「めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～」は東京・湾岸エリアの豊洲PIT、東京ガーデンシアターをステージに9日間にわたり開催。『めざましテレビ』とフジテレビの人気番組がコラボレーションし、音楽・笑い・トークライブなど、毎日様々なオリジナルイベントをお届けします。

人気バラエティ番組『新しいカギ』、『突然ですが占ってもいいですか？』に加えて、4月からスタートした待望のゴールデンタイム新音楽番組『STAR』、そして去年10月からスタートした注目の2番組、Travis Japanメンバーが日本サッカーを全力応援する番組『けるとめる』、ガムシャラアイドル全力検証バラエティ『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』、異色バラエティ『萩原利久のwkwkはぎわランド』、そして『TOKYO IDOL FESTIVAL』、『New Beginning Fes』を加え、全8番組＆2つのフェスがラインナップ！

もちろん毎年大盛り上がりの「めざましライブ」も豪華アーティストをお迎えし、連日開催。第1弾＆第2弾出演アーティスト発表で話題沸騰中です。





みんなの“好き”がつながる9日間。この夏、“WANGAN”でしか体験できないエンターテインメントをぜひお楽しみ下さい！今後、追加コンテンツも随時発表予定です。追加情報にもご期待ください。





【実施概要】

名称：めざましWANGANフェス～人気バラエティと夏の最強コラボ～





会場：豊洲PIT(〒135-0061 東京都江東区豊洲6-1-23)

会期：2026年8月3日(月)～8月9日(日)／7日間

＜公演日／出演アーティスト＞

8月3日(月) 『ぽかぽか×めざましライブ』 OWV×OCTPATH

8月4日(火) 『萩原利久のwkwkはぎわランド 夏ピーヤ祭』

『めざましライブ』 ILLIT×CUTIE STREET

8月5日(水) 『TOKYO IDOL FESTIVAL×めざましライブ』

『New Beginning Fes』 in めざましWANGANフェス

8月6日(木) 『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』 in めざましWANGANフェス

『けるとめる』 in めざましWANGANフェス

『めざましライブ』 Juice=Juice

8月7日(金) 『めざましライブ』 TWS

8月8日(土) 『めざましライブ×突然ですが占ってもいいですか？』 ONE N' ONLY×BUDDiiS

『めざましライブ』 .ENDRECHERI. presents ココロノノリモノ .ENDRECHERI.×syudou×muque

8月9日(日) 『千鳥の鬼レンチャン presents ほいロックフェス』

And more !





会場：東京ガーデンシアター(〒135-0063 東京都江東区有明2-1-6)

会期：2026年8月13日(木)、14日(金)／2日間

＜DAY1＞8月13日(木) 新音楽番組『STAR』コラボも！

マルシィ、INI、CANDY TUNE、MyM、RIIZE、 SPアクト:VOLTACTION

ちいかわ・ハチワレ





＜DAY2＞8月14日(金) 『新しいカギ』とのコラボも！

HY、NiziU、FRUITS ZIPPER、こっちのけんと、NCT WISH、Hearts2Hearts、ハナコ

ちいかわ・ハチワレ





公式サイト： https://www.fujitv.co.jp/wanganfes/

公式SNS ： めざましテレビ公式X https://x.com/cx_mezamashi





(4)「お台場ファンライジング～楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～」

会期：7月25日(土)～8月23日(日)［30日間］ 会場：フジテレビ本社屋





お台場ファンライジング





人気コンテンツと共に最高のエンタメ体験をお届けします！

この夏、フジテレビ本社屋にて新たなリアルイベント「お台場ファンライジング」を7月25日(土)から8月23日(日)まで30日間にわたり開催します。

フジテレビの人気アニメ、バラエティなど様々な番組や映画のブースが集結。

世代やジャンルを問わず多彩な番組、キャラクターが集結し、「お台場ファンライジング」にご来場された皆様に、ここでしか味わえない“楽しさ”をお届けします。

25F球体展望室「はちたま」では新作映画『踊る大捜査線 N.E.W.』公開記念イベント『踊る大捜査線 THE MUSEUM ～「踊る」の歴史を駆け抜けろ！～』を展開。実際に着用した衣装や小道具、あのスタジオセットの一部再現に加え、制作陣秘蔵の超レアなお宝まで一挙大公開します。そして、22Fフォーラムで展開する人気アニメ「ちいかわ」のエリアには「ちいかわ おばけの森」が登場！ちいかわたちがおばけになっちゃった！？ここでしか体験できないちいかわたちの不思議な“おばけの森”をお楽しみください。また、本イベントオリジナルデザインの商品が盛りだくさんのちいかわグッズショップ「ちいかわお台場商店」もオープンします。

7Fフジさんテラスでお楽しみいただけるのは、バラエティ番組『ぽかぽか』のアトラクションが盛りだくさんな「ぽかぽか夏まつり」と、大きなガチャピンのふわふわトランポリンとチャギントンのなかまたちがプリントされたエアースライダーがお出迎えする「なかよしぴょんぴょんパーク」。また、5Fフジテレビギャラリーでは『新しいカギ』の人気コーナー“学校かくれんぼ”が特別課外授業として登場します。「フジテレビかくれんぼ ～学校かくれんぼ 夏の課外授業～」で人気番組のリアル体験をお楽しみください。さらに、1Fでは、『めざましテレビ』で放送中の「パペットスンスン」の期間限定ポップアップ「PUPPET SUNSUN in ODAIBA」が装い新たに「お台場ファンライジング」に登場！1F広場には手で漕いで楽しめるキッズボートも。このほかにも、追加コンテンツを準備中です。今後の続報をお待ちください！！

そして、「お台場ファンライジング」の応援隊長にガチャピン・ムックが就任！イベントを一緒に盛り上げてくれます。開催期間中は会場内でも会えるかも？！「お台場ファンライジング」を最大限に楽しんでいただける1DAYパスポートは6月6日(土)より販売スタート！この夏は「お台場ファンライジング」にご期待ください。





【実施概要】

イベント名称 ： お台場ファンライジング～楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線～

会場 ： フジテレビ本社屋 ほか

開催日程 ： 2026年7月25日(土)～8月23日(日) ［30日間］

開催時間 ： 10:00～18:00(最終入場 17:30)

入場料金(税込)： 1DAYパスポート／一般：2,800円、小中学生：2,500円

※未就学児無料

公式サイト ： https://www.fujitv.co.jp/fanrising2026

公式X ： @fujitvodaiba https://x.com/fujitvodaiba





(5)「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」

会期：7月31日(金)、8月1日(土)、8月2日(日)［3日間］ 会場：お台場・青海周辺エリア





TOKYO IDOL FESTIVAL 2026





日本最大級のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」(以下、TIF)を主宰するフジテレビTOKYO IDOL PROJECTは、2026年7月31日(金)、8月1日(土)、2日(日)の3日間、お台場・青海周辺エリアにて「TOKYO IDOL FESTIVAL 2026」(以下、TIF2026)を開催いたします。

2010年に初開催したTIFは、昨年開催した「TIF2025」で15周年を迎えました。同イベントでは総勢214組・1,561名のアイドルが出演し、3日間で約8万5千人を動員。最終日の単日券は2年連続でSOLD OUTとなるなど、記念イヤーにふさわしい盛況となりました。

年々進化を続けるTIFは、16年目となる今年もさらなるアップデートを重ねてまいります。今後も出演者情報をはじめ、各種発表を順次予定しておりますので、続報にぜひご期待ください。





【実施概要】

名称： TOKYO IDOL FESTIVAL 2026 supported by にしたんクリニック

会期： 2026年7月31日(金)、8月1日(土)、2日(日)

会場： お台場・青海周辺エリア

URL ： https://official.idolfes.com/s/tif2026/





(6)「シルク・ドゥ・ソレイユ日本公演」

感動は次のステージへ！2027年2月より開催決定！





シルク・ドゥ・ソレイユ日本公演









4年ぶりの世界最高峰のサーカス・エンターテインメント上陸！

世界最高峰のサーカス・エンターテインメント集団シルク・ドゥ・ソレイユの4年ぶりとなる日本公演が2027年2月、東京で開幕いたします。

フジテレビとシルク・ドゥ・ソレイユは1992年に開催した「ファシナシオン」以来30年以上にわたり、日本公演全14作品でのべ1,525万人もの方々にご来場をいただいております。今回の日本公演においても、観客の皆様へ魂を揺さぶるような感動や喜びをお届けしたい、という当初からの変わらぬ思いを胸に、さらに進化した感動体験へと日本中の皆様をご案内いたします。ぜひご期待ください。





【実施概要】

名称 ：シルク・ドゥ・ソレイユ日本公演

公演期間：2027年2月～

開催地 ：東京

企画制作：フジテレビジョン／シルク・ドゥ・ソレイユ





・日本公演オフィシャルホームページ： https://www.cirque-japan.jp

・15秒TVCM動画： https://youtu.be/9yn4h6SXFjk









以下URLよりリリース全文をご確認いただけます。

https://app.box.com/s/3kp828mkcu7ld4acx9xrfkx8fgbxj1i3