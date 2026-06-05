ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム事務局(運営：株式会社ジェイ・エヌ・エス)は、2026年6月19日(金)に高崎市労使会館にて、「ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム キックオフミーティング」を開催いたします。現在、参加企業の募集をしております。





ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム キックオフミーティング





近年、世界的な社会目標として注目を集める「ネイチャーポジティブ(自然再興)」。群馬県では、ネイチャーポジティブ経営を実践する企業が集積する「群馬県版ネイチャーポジティブ経営エコシステム」の形成に向け、2025年5月に本プラットフォームを創設しました。

今回のキックオフイベントでは、「ミツバチから考えるネイチャーポジティブ経営」をテーマに、敷居を低く、多くの企業様が「はじめの一歩」を踏み出せるような、気軽に参加しやすいプログラムをご用意しました。

「ネイチャーポジティブって何から始めればいいの？」「自社の事業と自然にどんな関係があるの？」といった疑問を持つ経営者やサステナビリティ担当者はもちろん、地域活性化や企業間連携に関心のある皆様のご参加を広く募集しております。









【プログラム内容】

(1) セミナー：クロストーク(13:30～)

「ネイチャーポジティブ経営とは何か」をテーマに、ミツバチの生態や実際の取り組みを交えながら、ゲストとファシリテーターが分かりやすく紐解きます。





ゲスト：内藤 聡 氏(「WAI WAI Groovin'」パーソナリティ / まえばしハニープロジェクト発案者)

ミツバチと共存できる街を目指し、養蜂体験などを通じて地域活性化に尽力する内藤氏から、身近な自然と地域活動の繋がりをお話しいただきます。





ファシリテーター：谷 圭祐 氏(株式会社sustainalife 代表取締役)

徳島県ネイチャーポジティブ経済移行推進本部の運営事務局を担い、金融機関や自治体と連携した地域プロジェクトの立ち上げを伴走支援する専門家。





(2) ワークショップ：自社の事業と自然の接点を考えよう(15:00～)

難しく考える必要はありません。参加者同士でリラックスした雰囲気の中、自社の日常的な事業活動がどのように自然と繋がっているかをグループワークで気軽に見つめ直します。





(3) 交流会：企業間パートナーシップの構築(16:00～)

名刺交換などを自由に行える時間を設けています。群馬県内で環境や地域貢献に関心を持つ企業・プレイヤー同士で、新たな繋がりやコラボレーションのきっかけを見つけていただけます。









【開催概要】

日時 ：2026年6月19日(金) 13:30～ (受付開始 13:00～)

会場 ：高崎市労使会館 第1・2会議室(群馬県高崎市東町80番地1)

アクセス：JR高崎駅より徒歩約6分

(近隣にヤマダデンキ LABI1、高崎オーパ等あり)

参加費 ：無料

主催 ：ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム

対象 ：群馬県内の企業経営者、サステナビリティ・CSR担当者、

地域活性化に関心のある方、

ネイチャーポジティブを学びたい方ならどなたでも。









【お申し込み方法】

以下のURL、二次元コード、または事務局メールアドレスよりお気軽にお申し込みください。

URL ： https://form.qooker.jp/Q/auto/ja/npkickoff/form/

メールアドレス： np-info@jns-web.co.jp





申し込みフォーム





【会社概要】

商号 ： 株式会社ジェイ・エヌ・エス

代表者 ： 代表取締役 六本木 利春

所在地 ： 〒370-0021 群馬県高崎市西横手町391-60

事業内容： 広告制作、広告立案、コンサルティングを組み合わせた

マーケティング訴求、メディアプロモーション、

セールスプロモーション全般

URL ： https://jns-web.co.jp/