株式会社ロイスダール(所在地：東京都中野区)は、夏限定アソート「ロンジェ サマーバケーション」を2026年6月より全国のロイスダール店舗にて販売いたします。今年は新作のソルティークッキーとチーズクッキーを加え、夏でも食べやすい軽やかな味わいに仕上げました。見た目にも涼やかな限定デザインのパッケージは、夏の贈り物や手土産にもおすすめです。





ロンジェ サマーバケーションイメージ





【商品概要】

■ロンジェ サマーバケーション

夏限定「ロンジェ サマーバケーション」は新作ソルティークッキーとチーズクッキーを中心に季節に合わせた軽やかな味わいを楽しめる詰め合わせです。見た目にも涼やかな限定デザインのパッケージで、夏の贈り物や手土産にもおすすめです。ロイスダールの人気のクッキーを思う存分にお楽しみいただける夏だけの特別なアソートです。





ロンジェ サマーバケーションパッケージ





8種23個入り 1,404円





8種45個入り 2,484円





【詳細】

・ロンジェ サマーバケーション クッキー5種10個入り 594円(税込価格)

・ロンジェ サマーバケーション クッキー8種23個入り 1,404円(税込価格)

・ロンジェ サマーバケーション クッキー8種45個入り 2,484円(税込価格)

販売期間：2026年6月上旬より順次

販売場所：全国のロイスダール店舗









【店舗一覧】

https://ruysdael1923.jp/shoplist/

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

また店舗によりお取り扱い商品および販売開始期間が異なります。





・RUYSDAEL(ロイスダール)について

ロイスダールは東京中野に本店を構える洋菓子店です。「シック＆エレガンス」を基本コンセプトとし、ヨーロッパの伝統ある製法を守りながら素材の美味しさを存分に味わえるお菓子を追求しております。また、日本で初めてチョコレートバーを生産した知見を活かし、オリジナリティー溢れるお菓子を作り続けています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社ロイスダール

所在地 ： 東京都中野区松が丘2-4-14

代表者 ： 代表取締役社長 両角 幸寛

創業 ： 1923年4月

設立 ： 1972年11月

事業内容： 菓子製造・小売業

URL ： https://ruysdael1923.jp/