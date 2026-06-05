コピス吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)は2026年6月20日(土)～21日(日)の2日間、吉祥寺で北欧文化が体験できる「吉祥寺ミッドサマー」をA館3階GREENING広場で開催します。

同イベントは、吉祥寺にあるボウリング場のディグボウル吉祥寺(株式会社ディグ)と協力し、吉祥寺で6月に新しいイベントを開催します。“豊かな日常”を大切にする『北欧文化』が、吉祥寺の自然を愛し、人間らしい暮らしを大切にした生活と親和性が高いと考え「北欧」をテーマにしました。

コピス吉祥寺A館3階GREENING広場では、太陽の恵みを祝い、夏の訪れを楽しむ夏至祭(ミッドサマー)に欠かせない、メイポールの周りで伝統音楽に合わせダンスを楽しむことができます。また、おしゃれな北欧雑貨が並ぶマルシェや、美味しい北欧料理など、吉祥寺の街を回遊しながら北欧文化を楽しみ、新たな地域の魅力発見につながるイベントです。





吉祥寺ミッドサマービジュアル





■吉祥寺ミッドサマー／コピス吉祥寺GREENING広場イベント

コピス吉祥寺A館3階GREENING広場では、北欧文化を味わえるコンテンツをたくさんご用意しています。





「吉祥寺ミッドサマーinコピス吉祥寺」

日時： 2026年6月20日(土)・21日(日)11：00～17：00





【ステージブース】

●「ミッドサマー・グリーニングステージ」

日時： 2026年6月20日(土)・21日(日)14：00～16：00

会場： コピス吉祥寺A館3階GREENING広場(メイポール周辺)

内容： 北欧スウェーデンの夏至祭(ミッドサマー)に欠かせない伝統音楽とダンスを

体感する参加型ステージ。子どもから大人まで一緒に輪になって踊れる、

親しみやすい振り付けの、歌やダンス曲(計8曲程度)を

実力派アーティスト3名の生演奏で楽しめます。





出演者プロフィール：

ニッケルハルパ演奏：峰村 茜 氏 / 水野 美香子 氏

北欧の伝統楽器「ニッケルハルパ」の奏者。メッツァ等の大型北欧イベントへの出演実績多数。現在はニッケルハルパ教室にて演奏指導も行うなど、日本における北欧音楽の普及に尽力している。

歌・ダンス指導：IKUMI 氏

武蔵野音楽大学出身の声楽家。スウェーデンに13年間在住した経験を持ち、本場の文化と音楽に深く精通。圧倒的な歌唱力と、誰でも笑顔にする温かいダンスレクチャーで会場を盛り上げます。





LIVE出演者





●「ラスムスクルンプグリーティング」

日時 ： 2026年6月20日(土)・21日(日)

各日(1)11：30～12：00／(2)13：15～13：45／(3)15：00～15：30

内容 ： デンマークで1951年に誕生して以来、世界中で愛され続けている

国民的キャラクター、クマの「ラスムスクルンプ」がGREENING広場に

遊びにやってきます。赤と白の水玉模様のパンツがトレードマークの

ラスムスは、好奇心旺盛で冒険が大好き、そしてパンケーキが

大好物な愛されベア。今回は、初夏の吉祥寺をさらに笑顔にするために、

1日3回のグリーティングを行います。写真撮影はもちろん、

ハイタッチをしたり、ぎゅっとハグをしたり、ラスムスと一緒に

とびきり楽しい思い出を作ることができます。

子どもたちはもちろん、大人の方も大歓迎です。





ラスムスクルンプ着ぐるみ





【北欧マルシェブース】出店紹介

●ILLUMS(インテリア雑貨、テーブルウェア)

北欧デザインを中心としたインテリア雑貨・カタログギフトを取り扱うライフスタイルショップです。

暮らしに心地よさと彩りを添えるアイテムを、多数展開しています。





ILLUMSイメージ





●Kettunen(バッグ、雑貨)

北欧フィンランドで暮らす夫婦と日本在住のスタッフが暮らしを大切にしながら出逢った北欧の「イイトコどり」なアイテムをお届けしています。









●北欧雑貨koloni(北欧ヴィンテージ雑貨)

フィンランド、スウェーデンから集めた古き良き陶磁器、ガラス、布、手工芸をお楽しみください。





北欧雑貨koloniイメージ





●inne nordic life(北欧ヴィンテージ食器)

フィンランドのArabia社を中心に魅力ある北欧ヴィンテージ食器をご紹介しています。

あまり見掛けないレアなアイテムを取り扱っていますので是非見に来てください。





inne nordic life イメージ





●Atelier Gallery Kurragomma(ブローチ、スウェーデン切手の雑貨、木の雑貨)

吉祥寺、中道通りにあり、今年35周年の子供のアトリエや、スウェーデン語クラス、アーティスト雑貨などを取り扱っているkurragommaです。北欧の雑貨を販売をする他、ワークショップも開催します。kurragommaは、スウェーデン語でかくれんぼという意味です。





Atelier Gallery Kurragommaイメージ





●スウェーデン菓子 リッラ・カッテン(スウェーデン由来の焼き菓子)

スウェーデン由来のクッキーを中心に、手作りのスウェーデン菓子を扱います。









●Svente(リトアニア産の蜂蜜酒、ウイスキー、フルーツワイン、スナックなど)

リトアニアから厳選されたアイテムを直輸入。ユニークなお酒、ヴィーガンフード、琥珀アクセサリー、リトアニア雑貨といった幅広いジャンルでリトアニアの魅力をご紹介しています。今回はお酒やスナックを販売します。





Sventeイメージ





●Bellbet(北欧雑貨)

北欧を中心にヨーロッパ各地で買い付けた北欧ヴィンテージ家具などの販売。

1942年、第二次世界大戦下のデンマークで生まれた陶器ブランドBergs Potter(バーグスポッター)などを販売します。





Bellbetイメージ





●Hiroslojd(サーミブレスレット、ピアス、ネックレス)

北欧ラップランド地方に住むトナカイ遊牧民、サーミの伝統工芸品サーミブレスレット、ピアス、ネックレスを製作・販売しています。





Hiroslojdイメージ





●Norrhem(織物、刺繍、羊毛による日用品)※6/20(土)のみ出店

スウェーデン人の「心のふるさと」といわれるダーラナ地方のHemslojd(ヘムスロイド：手工芸)や、暮らしに根づき、心地よさをもたらすスウェーデンの伝統工芸。

織物や刺繍、羊毛で紡ぐ手仕事の品を販売します。





Norrhemイメージ





●ピーティオ(北欧ヴィンテージテキスタイル、刺繍、織物、テーブルウェア)※6/20(土)のみ出店

時を超えて愛される北欧の手仕事が持つ唯一無二の温もりをストーリーとともにお届けします。





ピーティオ イメージ





【キッチンワゴンブース】

●puputtaa metsa(北欧風オープンサンド、シナモンロール、スープなど)

2025年9月に吉祥寺にオープンした月に2回のカフェ、ププッタメッツァがコピス吉祥寺に初登場。

北欧スタイルのオープンサンドやスープ、シナモンロールなどを群馬からの厳選素材でお作りしています。





puputtaa metsaイメージ





●MIKKELLER JAPAN(ホットドッグ、ビール)

デンマーク・コペンハーゲン発のクラフトビールブランド「MIKKELLER(ミッケラー)」。

世界各地のブリュワリーとコラボレーションしながら、自由な発想で革新的なビールを生み出し、現在は40カ国以上に展開しています。

ビールは、MIKKELLER JAPAN企画の「MIKKELLER NZ」から3種類をラインナップ。

どのビールも軽やかに飲めるのにしっかり個性があり、ついもう一杯飲みたくなる仕上がりです。

フードは、本場仕込みのデンマークスタイルのホットドッグを販売。スパイスとハーブが効いたソーセージとピクルスとフライドオニオンのホットドッグがビールとの相性抜群です。





MIKKELLER JAPANイメージ





●アーノルド(ドーナツ)

フィンランド発祥のドーナツ＆コーヒーショップです。アーノルドのオリジナルドーナツはフィンランドの伝統的な揚げ菓子であるMunkki(ムンキ)とアメリカンドーナツを組み合わせた独特な食感のドーナツ。甘さをひかえたドーナツといろいろなフレーバーの甘いグレーズがひとつになって、他にはない美味しさです。





アーノルドイメージ





■コピス吉祥寺館内でも北欧を感じる展示を実施。

「ラスムスクルンプ 展示」

日時： 6月1日(月)～6月21日(日)

場所： A館3階エスカレーター前

内容： デンマークの作家であるハンセン夫妻によって生み出されたパンケーキが

大好きなくまのキャラクターです。デンマーク・コペンハーゲンの

世界最古の遊園地「チボリ公園」の公式マスコットでもある、

ラスムスクルンプの、生誕75周年を記念して、

複製原画やキャラクターグッズを展示いたします。





ラスムスクルンプ展示





「『記憶のひきだし』Memory drawers 北欧にゆかりのある方々の北欧写真展＆きたがわゆきこ個展」

日時： 6月1日(月)～6月30日(火)

場所： 4階連絡通路

内容： それぞれの北欧の記憶を感じられる作品が展示されます。





記憶のひきだし





■吉祥寺ミッドサマーコラボイベント

吉祥寺ミッドサマーのメイン会場になる、コピス吉祥寺とディグボウル吉祥寺でスタンプラリーを開催。

吉祥寺ミッドサマーのチラシの中面にあるスタンプ欄に、スタンプを押すと、吉祥寺ミッドサマー限定ステッカーを1つプレゼント。





日時 ： 2026年6月20日(土)・21日(日)

スタンプ設置場所： コピス吉祥寺A館3階エスカレーター前／ディグボウル吉祥寺内

特典交換場所 ： コピス吉祥寺B館1階インフォメーション／ディグボウル吉祥寺受付









■吉祥寺ミッドサマー／ディグボウル吉祥寺イベント

●街のお花屋さんが教える 花冠＆ドライフラワーリース ワークショップ

日時 ： 2026年6月20日(土)・21日(日)10：00～16：00

会場 ： ディグボウル吉祥寺

参加費： 予約申込1,800円(税込)／当日受付2,000円(税込)

次回使えるボウリングご招待券付き

ご予約はディグボウル吉祥寺まで

内容 ： 本物のお花で花冠を作るワークショップです。花冠を作ったら

コピス吉祥寺のメイポールの周りでダンスに参加しよう。

協力 ： フラワーショップはやし





花冠ワークショップ





●コピスBOWLチャレンジ

日時： 2026年6月20日(土)・21日(日)

会場： ディグボウル吉祥寺

内容： ボウリングのゲーム中にランダムで出てくるコピスピン(緑色のピン)を1本だけ残したら景品がもらえます。









●はじめてのモルック体験会

日時 ： 2026年6月20日(土)13：00～16：00

会場 ： ディグボウル吉祥寺

参加費： 無料

内容 ： ボウリングレーンの上でモルックをやってみよう。

初めての方でも教えてもらえるので安心！

お友達同士やご家族と一緒にお楽しみいただけます。

協力 ： 西東京モルックくらぶ(日本モルック協会地域登録団体)





モルック





●ヴァイキング 人生ゲーム

日時： 2026年6月21日(日)

会場： ディグボウル吉祥寺

内容： 東京外国語大学 北欧研究会による人生ゲームイベント！

お子様と一緒に楽しめるボードゲームで遊べます。クリアした方には景品もあり！

ボウリングの待ち時間や、前後のお時間にぜひご参加ください。









●北欧WALK期間限定メニュー「北欧ポテト」

日時： 2026年6月1日(月)～21日(日)

会場： ディグボウル吉祥寺のレストランスペース

内容： 北欧といえば、じゃがいも。北欧WALK期間中、オリジナルメニューとして

「北欧ポテト」を期間限定販売します。トリュフ塩と

自家製サーモンディップの2種類の味からお選びいただきます。

金額： 750円(税込)





北欧ポテト





■北欧WALKとは

ヴィンテージ家具や雑貨店、カフェ、レストランetc..、吉祥寺には北欧のものがたくさん集まっています。

吉祥寺で北欧のものや、文化に触れ合い、豊かな生活に繋げていくイベントです。









■ディグボウル吉祥寺とは

吉祥寺エクセルホテル東急の地下にある、ボウリング・食事・パーティーが楽しめる施設です。落ち着いた照明空間の中で、本格シェフによる料理とともに特別なひとときをお過ごしいただけます。





◆イベント開催概要

●「吉祥寺ミッドサマー」

・日程 ： 2026年6月20日(土)・21日(日)

・時間 ： 11：00～17：00

・会場 ： コピス吉祥寺A館3階GREENING広場／ディグボウル吉祥寺

・入場料： 入場無料

・共催 ： コピス吉祥寺／ディグボウル吉祥寺

・協力 ： 吉祥寺北欧WALK実行委員会





※イベントの詳細はコピス吉祥寺HP( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/29234 )でご確認ください。

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合がございますので、ご了承ください。

※雨天決行、荒天中止いたします。

※画像はイメージです。

※20歳未満の飲酒や、自転車を含む飲酒運転は法律で禁じられています。節度をもってお楽しみください。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。









■コピス吉祥寺施設概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。』(GREENING＝生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをご用意しております。

(1)施設名称 ： コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2)所在地 ： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3)交通 ： JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4)建築概要 ： 延床面積 約46,000m2/建物規模 A棟 地下1階・地上7階、

B棟 地下1階・地上9階

(5)駐車場 ： 100台

(6)webサイト： https://www.coppice.jp/