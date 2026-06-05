発達支援・療育サービスを全国で展開するイニシアス株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役：三浦 次郎)は、児童発達支援・放課後等デイサービス「TAKUMI(たくみ)」において、デジタル映像を活用した新たな運動療育プログラム『Do!デジスポ』の提供を開始しました。現在、同プログラムは5教室で導入されています。





『Do!デジスポ』導入教室拡大中！





【『Do!デジスポ』とは】

『Do!デジスポ』は、壁や床に投影された映像に直接触れて遊んで学び成長する、新感覚のインタラクティブ型デジタル運動療育プログラムです。





光・音・映像を融合させた没入感のあるコンテンツを通して、子どもたちは全身を使いながら、まるでゲームの世界に入り込んだような感覚で運動に取り組むことができます。

壁に現れる映像を追いかけて手を伸ばしてタッチする、しゃがむ、ジャンプする。“遊び”の延長線上で自然と身体機能・認知機能・コミュニケーション力の発達を促します。





また、「やってみたい！」「できた！」という成功体験を積み重ねることで、挑戦する力や自己肯定感、自信の育成にもつなげています。





機材を直接触る必要がないため、小さなお子様でも安全。

夢中になって遊ぶその延長線上で、自然と心身の発達を促す。

それが、TAKUMIが提案する、テクノロジーを活用した新しい療育のカタチです。









【導入の背景】

近年、発達に特性のある子どもたちへの支援ニーズが高まる一方で、子どもたちを取り巻く環境は大きく変化しています。

運動機会の減少や、成功体験・コミュニケーション経験の不足などが課題として挙げられる中、“楽しい”を入り口にした主体的な体験の重要性が注目されています。

一方で、子どもたちは日常的にデジタルコンテンツに親しんでおり、映像やゲーム性を取り入れた活動は、高い集中力や意欲を引き出すことにつながっています。





TAKUMIではこれまで、運動療育・感覚統合・SST(ソーシャルスキルトレーニング)などを通して、子どもたち一人ひとりに寄り添った支援を行ってまいりました。

その中で、“楽しいから挑戦できる”“できたから自信につながる”という成功体験を、より多くの子どもたちへ届けたいという想いから、『Do!デジスポ』の提供を開始しました。

特に、運動への苦手意識がある子どもや、新しいことへのチャレンジに不安を感じやすい子どもでも、“楽しい”という感覚を入り口に主体的な参加を促せることが特徴です。





療育の様子





「やってみる」体験を通して、挑戦する力や自己肯定感を育むことを大切にしています。









【『Do!デジスポ』が育む3つの力】

■全身を使った運動機能の向上

壁に映し出された映像を追いかけながら、「手を伸ばす」「しゃがむ」「ジャンプする」など、多様な動きを自然に行います。

遊びながら全身を大きく動かすことで、粗大運動だけでなく、手先の動きなどの微細運動も含めた、バランスの良い身体づくりをサポートします。





■認知機能・ビジョントレーニング

光や音の反応を楽しみながら、動くものを目で追う「追視」の力を育成。

また、「触ると絵が変わる」「動くと反応が返ってくる」といった体験を通して、因果関係の理解を深め、集中力や判断力を自然に養います。





■コミュニケーションと協調性の芽生え

「次は僕の番！」「一緒にやろう！」といったやり取りが自然に生まれ、友達と順番を交代したり、協力して画面をタッチしたりする中で、社会性の基礎となるコミュニケーション能力や協調性を育みます。









【今後の展望】

イニシアス株式会社では、子どもたち一人ひとりの特性や発達段階に寄り添った運動療育を提供しています。

「できた！」「楽しい！」「またやってみたい！」という成功体験を大切にしながら、子どもたちの自己肯定感や自信を育み、ご家族の皆様にも安心して通っていただける支援環境づくりに取り組んでいます。





今後も、これまで培ってきた丁寧な個別支援や少人数制によるきめ細やかな療育を大切にしながら、『Do!デジスポ』をはじめとした先進的な療育プログラムも積極的に取り入れ、子どもたち一人ひとりの可能性をさらに広げる支援を提供してまいります。





また、『Do!デジスポ』導入教室の拡大や新規オープン予定の教室への導入も順次進めながら、地域ごとの療育ニーズに応え、“子どもたちの「できた！」を増やす療育”を通じて、より多くの子どもたちとご家族の笑顔につながる教室づくりを目指してまいります。









・『Do!デジスポ』ホームページはこちら

https://initias.co.jp/digital-sports.html





『Do!デジスポ』イメージ画像





教室イメージ





始まりの会の様子





療育の様子





療育の様子





【運動療育TAKUMI(たくみ)とは】

TAKUMI(たくみ)は、発達が気になる子どもたちを対象に、運動療育を中心とした支援を行う児童発達支援・放課後等デイサービスです。地域ごとのニーズに寄り添った教室運営を行っており、東京・千葉・埼玉・神奈川・兵庫・大阪に30教室展開しています。

一人ひとりの個性や発達段階に寄り添い、「できた！」という成功体験を通して、自己肯定感や自信を育んでいます。また、挨拶やコミュニケーションなど社会性の習得も大切にし、少人数制の環境で子どもたち一人ひとりに丁寧に向き合った療育を提供しています。









【公式サイト・SNS】

「児童発達支援・放課後等デイサービスTAKUMI(たくみ)」公式サイト

https://initias.co.jp/

「児童発達支援・放課後等デイサービスTAKUMI(たくみ)」公式Instagram

https://www.instagram.com/takumi_initias/









【会社概要】

会社名 ： イニシアス株式会社

代表者 ： 代表取締役 三浦 次郎

所在地 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-5 赤坂会館ビル5階

事業内容： 児童発達支援・放課後等デイサービスの運営、療育サービスの提供

URL ： https://initias-corporate.jp/