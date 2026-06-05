東京都立川市を中心に「エミリーフローゲ」などの洋菓子・カフェ文化を牽引してきた株式会社美和ギャラリー(本社：東京都立川市、代表取締役：岩崎 泰英)が運営するコーヒーショップ「klimt(クリムト)」は、2026年6月1日(月)から8月31日(月)までの3ヶ月間、24時間フィットネスジム「FIT365 立川柏町」(運営：株式会社ヤマウチ)との共同企画となる期間限定コラボレーションキャンペーンを開催いたします。





コラボパンフレット





近年、心身ともに健康で満たされた状態を目指す「ウェルビーイング」への関心や、限られた時間で効率よくリフレッシュを行う「タイパ重視のセルフケア」へのニーズが急速に高まっています。本企画は、立川エリアに根差す2つのブランドが手を取り合い、「運動によるアクティブな刺激」と「カフェでの心地よい安らぎ」を組み合わせることで、気持ちの切り替えスイッチとなるような健やかなライフスタイルを地域住民の皆様へ提案することを目的としています。









【3つのこだわりと開発背景】

(1) 顧客が体験できる特別な提供価値：日常に溶け込む「動」と「静」のセルフケア

本コラボレーションは、単なる店舗同士の割引施策ではありません。ジムで汗を流して身体をリセットした後に、お気に入りのカフェで一杯のコーヒーとともに息を抜く。あるいは、カフェでの時間を楽しんだ後に運動へのモチベーションを高める。立川という生活圏内で「動」と「静」の心地よい循環を生み出し、利用者の毎日のポテンシャルを引き上げる「体験型ウェルビーイング」を提供します。





ラテ





エスプレッソ





(2) 特典へのこだわり：ハードルを下げ、継続を後押しする「相互メリット」

健康的な習慣を「新しく始めるハードル」と「続けるハードル」を下げるため、双方のお客さまに行き届く特別なインセンティブをご用意しました。klimt店頭で配布されるリーフレットを持参するだけでFIT365の施設を無料体験できる気軽さと、ジム会員様が日常的にklimtを10％OFFで利用できる利便性を両立させ、地域住民の健やかな習慣化を応援します。





(3) 企業のストーリー・想い：1975年創業の老舗が仕掛ける、街の未来を見据えた挑戦

1975年の創業以来、本物志向の味わいと空間作りにこだわり、コロナ禍や原材料高騰などの逆風を乗り越えて立川の街に寄り添い続けてきた美和ギャラリー。今回のコラボレーションは、これまでの歴史の中で培ってきた「街の憩いの場」としての役割を一歩進め、現代を生きる人々の「心身の健康(ウェルビーイング)」を地域一体となって支えるための新しい挑戦です。









【特典詳細】

● klimt商品 10％OFF 特典

klimt(クリムト)でのお会計時に、「FIT365」の会員カードまたはアプリ画面をご提示いただくと、ご注文の商品が10％OFFとなります。





● FIT365 無料体験・カード発行料0円 特典

klimt店頭にて配布する「コラボ限定リーフレット」を持参して「FIT365 立川柏町」へお越しいただくと、通常有料の施設を無料でご体験いただけます。さらに体験当日に入会された方は、カード発行料(通常5,500円・税込)が0円となります。









【提供概要】

提供期間 ：2026年6月1日(月)～ 2026年8月31日(月)

対象店舗(カフェ)：klimt(クリムト)

(東京都立川市曙町2-5-1)

対象店舗(ジム) ：FIT365 立川柏町

(東京都立川市柏町1-14-20)

利用方法 ：【klimt特典】会計時にFIT365会員証またはアプリ提示

【FIT365特典】klimtで配布のリーフレットを持参





klimt





【会社概要＆お問い合わせ先】

株式会社美和ギャラリーは、1975年の創業以来、立川の地でパティスリー「エミリーフローゲ」やコーヒーショップ「クリムト」を運営してまいりました。時代が変わっても変わらない「本物志向」のおいしさと、地域の人々が自然と集まる空間づくりを大切にしています。原材料の高騰や社会情勢の変化を乗り越え、現在は3代目経営者のもと、伝統を守りながらも時代に即した新しいライフスタイル提案を続けています。





● 会社概要

会社名：株式会社美和ギャラリー

店舗名：klimt(クリムト) ／ エミリーフローゲ

所在地：〒190-0012 東京都立川市曙町2-5-1

代表者：代表取締役 岩崎 泰英