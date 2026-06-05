株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）の書籍を集めた「社会人の夏期講習フェア」が、全国の対象書店にて順次展開されます。

社会人の“学びたい”を応援するフェアを全国書店で展開

2011年にスタートした本フェアは、多くの読者の皆様、書店様からご好評をいただき、2026年も展開させていただくことになりました。 “本気の夏で差をつける！”をコンセプトに、 コミュニケーション、仕事術、リーダーシップ、生成AI活用など、社会人の“学び直し”やスキルアップにつながる書籍を幅広くラインアップ。 学生時代の夏期講習を思わせるような売り場展開を通じて、社会人の「学びたい」という気持ちを応援いたします。

【概要】 実施期間：2026年5月末～9月ごろ（展開店舗により異なります） 対象商品：展開店舗により異なります キャンペーン特典：図書カードNEXT（2000円分）※書籍をご購入後、アンケートにお答えいただいた方から抽選で50名様に

帯・POP・飾り 15年目のリニューアル

https://tinyurl.com/26dvamje

今年は、帯・パネル・POPなどのデザインを一新。 学生時代の夏空を思わせる爽やかなビジュアルで、店頭から“夏期講習”の世界観を演出します。

文化通信さまにも取材されました

2025年にはマスコミ業界専門紙『文化通信』でも紹介されるなど、業界内でも注目を集めています。

書店さまが選んだ自由なラインナップで展開

https://www.bunkanews.jp/article/420929/

お店ごとに全商品から選べる柔軟さも、このフェアの魅力のひとつ。 ビジネス書だけでなく、自己啓発・実用・語学など幅広いジャンルから 選べるため、立地や特色を活かした“そのお店ならでは”の夏期講習フェアが生まれています。 書店員さんの要望を聞いて作成するご提案も好評です。 また、点数・冊数やテーマ設定も柔軟に調整できることから、 「語学特化」「秋期講習」など売り場や季節に合わせたアレンジも可能です。

今年もすでに複数の店舗で展開を開始！

夏前～秋ごろまで長期でご展開いただいています

フェア人気書籍

仕事のスタンスをちょっと変えるだけで余裕が持てる

多様化、グローバル化など世の中の変化によって、リーダーの仕事は増えていくばかり。無理をして、心身ともに壊れてしまう人が増えています。 本書では、リーダーだからこその時間の使い方、マインドの持ち方を紹介。「時間の使い方に対する心得」「感情コントロール術」といった「マインド」、会議や資料作成、コミュニケーション術といった「スキル」の両方の観点から、生産性を高める思考・行動様式が学べる実践的な時間術です。

タイトル：仕事が速いリーダー 仕事に追われるリーダーの 時間の使い方 著者：吉田幸弘 価格：1,650円(10%税込） ISBN：9784866677125 amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866677120/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/17974348/

商談・カフェ打合せ・コーヒーを介する社交で使える知見

エチオピアやインドネシアなどの有名産地からフィリピン、ミャンマーといった知られざるコーヒー生産国を訪ね、コーヒーの生産者育成に従事する著者ならではの視点で、コーヒーを切り口に世界の政治や経済の動向を紐解きます。 コーヒーを日常的に楽しむ方はもちろん、ビジネスシーンでコーヒーから話題を広げたい方、コーヒーを究めたい方にぴったりの一冊です。味の違いが一目でわかる、フレーバーマップなど付録多数。

タイトル：世界のビジネスエリートが身につけている コーヒーの教養 著者：山本博文 価格：1,815円(10%税込） ISBN： 9784866677477 amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866677473/asapublcoltd-22/ 楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18150133/

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