日本名門酒会は、一年の半分の節目に過ぎし半年の無事を感謝し、来たる半年の更なる平穏を願う「夏詣」にあやかったお酒「夏詣酒（なつもうでざけ）」をお届けします。10年目となる今年は全国9蔵が参加し、6月25日から30日にかけて各蔵元ゆかりの神社にて無病息災・家内安全を祈念したお祓いを受けます。参加の酒販店が当日に販売や配達、ご予約のお客様へのお渡しを開始いたします。

■ イベント概要

「夏詣」にあやかり、各蔵元ゆかりの神社にてお祓いを受け、無病息災、家内安全などを祈念したお酒が「夏詣酒」です。 6月25日から30日にかけて執り行われる「夏詣」に合わせて、日本名門酒会加盟の酒販店が自ら蔵元や神社へ赴きます。お参りや「茅の輪くぐり」などの神事を経て、お祓いを受けたばかりの清々しいお酒を各店舗へ持ち帰り、その日のうちに店頭での販売や、ご予約いただいたお客様へのお渡しを行います。

【2026年 参加蔵元・商品一覧】

※商品の取り扱い希望や、各蔵元の詳細については担当営業までお問い合わせください。

■ 夏詣酒とは

「夏詣酒」は、2017年に静岡県の「若竹」醸造元である株式会社大村屋酒造場が、地元神社にてお祓いを受け「無病息災・家内安全」を祈念したお酒を発売したのが始まりです。清々しい爽やかな夏詣酒で、来たる半年が笑顔で過ごせるように、そして日本の伝統と新しい習慣を次世代へつなげたいという願いが込められています。

【背景にある2つの行事】

・伝統的神事「大祓（おおはらえ）」： 伊弉諾尊（イザナギノミコト）の禊を起源とし、平安時代から続く伝統的な神事です。境内に設置された大きな茅の輪をくぐることで身についた穢れを祓い去り、清らかな心身に戻るための恒例行事となっています。 ・新たな風習「夏詣（なつもうで）」： かつては「夏越しの大祓」の後に参拝する明確な習慣はありませんでしたが、2014年に浅草神社が「夏越しの大祓で清められた7月1日以降にも神社仏閣へ詣でよう」と提唱したのが始まりです。「初詣が振袖なら、夏詣は浴衣で」という感覚で、守り伝えるべき新たな日本の風習として全国に広がっています。

※「夏詣酒」は、日本名門酒会本部(株)岡永の登録商標です。

※「ニッポンの新しい習慣づくり 夏詣実行委員会」より、「夏詣」公式ロゴの使用許可をいただいております。

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=ndjSePSacDw

【商品に関するお問い合わせ先】

現在全国の酒販店にて先行予約を承っております。予約が可能な酒販店は下記のページをご覧ください。

https://www.meimonshu.jp/modules/sakeshops/index.php?page=viewcat&cid=6

【日本名門酒会本部】

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