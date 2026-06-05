『五蘊会「松風」』が2026年9月5日 (土)に十四世喜多六平太記念能楽堂（喜多能楽堂）（東京都 品川区 上大崎 ４丁目６－９）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026/06/06(土) 10:00 ～発売予定です。

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五蘊会（ごうんかい）三十周年記念公演では能「松風」を上演いたします。 世阿弥によって作られた本曲は、現行曲の中でも特に人気のある演目です。 目黒にある喜多能楽堂にて開催の五蘊会。本年は三十周年を記念して能楽堂2階ラウンジでの写真展も合わせて行います。写真家 鍋島徳恭氏による友枝雄人の演能写真を展示。鍋島氏の演能写真はとても美しくご来場の皆様に演能と共にお楽しみいただけることと思います。

公演概要

本年の9/5（土）の五蘊会は、松風を勤めさせていただきます。 残暑がまだ厳しいころかとは思いますが、ひと足先に秋風を感じていただければと思います。 本曲は在原行平（業平の兄）が須磨に蟄居を余儀なくさせられた折に出会った汐汲女の松風、村雨姉妹との邂逅がテーマとなっております。 都より左遷の憂き目にある行平の心情と、身分も異なる姉妹の気品ある貴族との出逢いによる、かりそめながらも忘れられぬ思い。 行平により、須磨といえばもの侘びた風情という感性が中世に根付き、紫式部も侘びの風情を描く為に光源氏を須磨に流します。 煌々と輝く月、肌にあたる秋風、耳に戦ぐ波の音、様々な風情が人の想いの残存によって、三間四方の舞台に拡がります。 今回の公演では喜多能楽堂2階ロビーに、写真家 鍋島徳恭氏が今まで撮影してくださった私の演能写真を展示させていただきます。 公演と共にお楽しみいただけましたら幸いです。 是非、ご来場ください。 友枝雄人

『五蘊会「松風」』 公演期間：2026年9月5日 (土) 会場：十四世喜多六平太記念能楽堂（喜多能楽堂）（東京都 品川区 上大崎 ４丁目６－９） ■出演者 友枝雄人 ■公演スケジュール 2026年9月5日（土）13時開演 ※開場は開演の60分前 ※上演時間は約3時間 ■チケット料金 【指定席】 S席：10,000円 A席8,000円 B席：6,000円 C席5,000円 【自由席】 2階自由席：4,000円（学生：2,000円） （税込）

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