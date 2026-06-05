株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、愛媛県伊予市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「しおさい公園ドッグラン施設整備事業」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

市内最大規模の公園である「しおさい公園」は、伊予市民体育館、伊予市民球場、伊予市民競技場、伊予市民テニス場などさまざまなスポーツ施設があり、市民のスポーツ活動に加えて、プロスポーツの会場や様々なスポーツの大会会場として利用されています。また、大型遊具も多数設置されており、休日には大人から子供まで多くの方が集う施設となっています。しかし、公園内にはまだ利用できていない土地があり、さらに多くの人でにぎわう施設とするべく、市内にはまだ数の少ないドッグラン施設を新たに整備します。面積は約880㎡を予定しています。ご寄附いただいた企業様の名称は施設内に掲示することができます。なお、目標額を達成した翌年度に事業を行うこととしており、令和８年度中の寄附金については基金に積み立てます。

なぜ寄附を募るのか

https://kifuru.jp/projects/2069/

しおさい公園の北西に活用できていない土地があります。同園には多くの方が飼い犬を連れて散歩をしていますが、リードを離して遊べるドッグラン施設を整備することでさらに多くの方に利用していただけると考えております。市内には民間のドッグラン施設はまだ少なく、小規模なものしかありません。市としてもドッグラン施設の整備は初めてです。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/type/lg/38210/

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて 2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡ 【社名】株式会社サイバーレコード 【代表者】代表取締役社長 増田一哉 【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F 【設立】2008年8月1日 【URL】https://www.cyber-records.co.jp/ 【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form