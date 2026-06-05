エプソピア楽天市場店は、2026年6月4日（木）20:00よりスタートした「楽天スーパーSALE」に合わせ、超お得な特別キャンペーンを開催いたします。 期間中は対象商品ポイント20倍となるほか、2個セットを購入すると、もれなくもう1個プレゼント（現品）しています。さらに、楽天市場の「ショップ買いまわり（ポイント最大47倍）」と組み合わせることで、今だけの圧倒的にお得なショッピング体験を提供します。 ■ キャンペーン概要 【開催期間】 2026年6月4日(木) 20:00 ～ 2026年6月11日(木) 01:59 【キャンペーン内容】 実質1個分無料！「2+1」キャンペーン 対象商品を2個セットでご購入いただくと、さらにもう1個をプレゼント！合計3個をお届けします。 対象商品URL：https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/ ※定期購入（初回）にもついてきます。 ※期間中は、対象商品ポイント20倍です。 ■ 楽天スーパーSALEとの連動でさらにお得に！ 楽天スーパーSALEURL：https://event.rakuten.co.jp/campaign/supersale/ ※エントリー＆ショップ買いまわりでポイント最大10倍。 ※キャンペーンはエントリーが必要です。

今年の父の日は「健康」と「癒やし」を贈る

6月21日の「父の日」を前に、「今年は何を贈ればいいか分からない」「ネクタイやビール以外の実用的なものを贈りたい」という声が増えています。また、初夏に向かって気温が上がるこの時期は、ビジネスパーソンの体臭（汗・加齢臭）対策や、夏バテ前の体調管理への意識が高まる季節です。 エプソピアは、瀬戸内海産の完全無添加・天然成分100%にこだわったバスソルトです。 【お疲れパパに】 じっくり体を芯から温め、日々の仕事の疲れをリフレッシュ。 【夏のサラサラ肌に】 ナトリウム（塩分）を99.5%以上除去しているため、追い焚きや残り湯洗濯もOK。お風呂上がりの肌をスッキリ整えます。 【誰でも安心】 赤ちゃんからお年寄りまで安心の無添加（着色料・香料・防腐剤ゼロ）。 「いつもありがとう」の言葉とともに、お父さんへ毎日使える“極上のバスタイム”をプレゼントする人が増えています。

『エプソピア』とは？

『エプソピア』は、瀬戸内海産100％の完全無添加のバスソルト（塩化マグネシウム）です。 湯冷めしにくい温浴効果で血行を促進し、冷えやだるさを和らげ、心身をじんわり温め、めぐりをサポートします。 特殊製法により、風呂釜を傷める原因となる塩分（ナトリウム）を99.5%以上取り除いているため、追い焚きや残り湯の洗濯利用も可能です。肌への優しさと使い勝手の良さを両立した、忙しい現代人のためのバスアイテムです。

お問合せ先

本件のお問い合わせに関しては 下記にお願いいたします。 株式会社ＨａｐｐｙＡｄｗｏｒｄｓ https://item.rakuten.co.jp/happymag/2set-epsopia-600/ 027-384-8221