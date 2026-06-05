JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」を提供するJRAシステムサービス株式会社(本社：東京都江東区、代表者：木村 一人)は、お笑い芸人のなかやまきんに君を起用したCM「みんなきんに君 宝塚表彰式」篇のテレビ放映を、2026年6月6日(土)より開始いたします。





人気お笑い芸人・なかやまきんに君





「JRA-VAN」は、JRA公式データを用いた競馬情報サービスのブランド名称です。過去30年以上のレースデータや、パドック動画視聴サービス「パドックアイ」など、様々な情報を提供しています。スマートフォンやパソコンを通じて、「JRA-VAN」を活用することで、競馬をより深く、便利に楽しむことができます。

このたび公開する「みんなきんに君 宝塚表彰式」篇は、2026年3月に公開した「みんなきんに君 関西表彰式」篇をベースに、宝塚記念シーズンに合わせて公開する期間限定の特別バージョンです。

CM内では、関西GIファンファーレを宝塚記念ファンファーレに変更しており、前作とは異なる臨場感を楽しめる内容となっています。









【新TV-CM概要】

■新TV-CM「みんなきんに君 宝塚表彰式」篇





＜オンエア媒体＞

2026年6月5日(金)／自社サイトおよびYouTube「JRA-VANチャンネル」

2026年6月6日(土)～2026年6月28日(日)／JRAの各競馬場・ウインズ、テレビ東京、BSイレブン、グリーンチャンネルなどを予定





＜出演＞

なかやまきんに君





＜CM本編URL＞

「みんなきんに君 宝塚表彰式」篇

https://youtu.be/_FIvxWnH8-s





＜「JRA-VAN」公式サイト＞

URL： https://jra-van.jp/









【「JRA-VAN」概要】

■「JRA-VANスマホアプリ」とは

本アプリはJRAシステムサービス株式会社が提供するスマートフォン向け競馬情報アプリです。外出先でもJRA-VANを利用し簡単に競馬情報を取得したいというお客様の声にお応えして、2010年に生まれました。このアプリを使えば、出馬表はもちろん、ネット投票連携・スマッピー投票連携・動画閲覧がスムーズにできます。また、様々な切り口で競馬データの分析が可能で、外出先でも快適に競馬予想が楽しめます。





＜主なサービス＞

出馬表(中央競馬のみに対応)／リアルタイムオッズ／レース、パドック、調教動画の視聴(いずれも録画)／ネット投票連携／スマッピー投票連携(二次元コード作成機能)／コース解説／データ分析／各種ニュース／著名人による各種コラム／My注目馬／パドックアイ／予想印ランキング





＜ご利用方法＞

「JRA-VANスマホアプリ」は、以下よりダウンロード可能です。

https://jra-van.jp/smartphone/









【JRAシステムサービスについて】

社名 ： JRAシステムサービス株式会社

https://www.jrass.jp/

https://jra-van.jp (JRA-VAN)

会社所在地： 〒135-0034 東京都江東区永代1丁目14番5号

設立 ： 1968(昭和43)年3月11日

代表者 ： 木村 一人

資本金 ： 5億円

従業員 ： 約700名

業務内容 ： ・競馬に関するシステム全般の運用保守管理・開発・研究

・情報提供サービス事業(JRA-VANサービス事業を含む)