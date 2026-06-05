株式会社キシマサ・ベステンス(所在地：京都府宇治市、代表取締役：岸田 雅博)が展開するレザーブランド「Danke Bestens!(ダンケベステンス)」は、2026年6月1日より、ベジタブルタンニンレザーを使用した新作の二つ折り財布をAmazon.co.jpにて発売いたします。

本製品は、これまでにシリーズ累計10万個以上の革小物を展開してきた同ブランドが、「使うほど誇らしくなる財布」をコンセプトに開発した自信作です。持ち主の日々の歩みが刻まれることで、色・艶・質感が劇的に変化し、半年後には新品とは別物の表情へと成長する、本革本来の魅力を最大限に引き出した一品です。





・販売ページ： https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1LK7TC7?th=1





育てる本革財布





■新品が完成ではない。「育てる財布」という楽しみ

一般的な財布は購入時が最も美しい状態ですが、本製品に採用したベジタブルタンニンレザーは「使い込むことで完成形に近づく」のが最大の特徴です。日々手に触れ、ポケットへ出し入れし、時間をともに過ごすことで、以下のような経年変化を楽しむことができます。





・色が深まり、重厚感のある色合いへ変化します

・上品な艶が増し、光沢が生まれます

・角が自然に丸みを帯び、手に馴染む形状へ成長します

・手に吸い付くような、柔らかくしっとりとした質感に変わります





触れた回数、使った時間、過ごした日々。そのすべてが革に刻まれ、やがて新品時とはまったく異なる、世界に一つだけの表情へと進化していきます。





ベジタブルタンニン鞣し





■「ここまで育ったか」と気づく、愛着が深まる瞬間

使い続ける中で、ふと財布を手にした時にその変化に驚く瞬間が訪れます。ポケットから取り出した際の艶やかな輝きや、手に馴染む感触に、自身の歩んできた時間を実感いただけます。新品時の張りのある質感から、時間とともに柔らかさが増し、まるで体の一部のように馴染んでいく感覚。この変化のプロセスこそが、多くの革愛好家を惹きつける醍醐味です。









■持ち主の痕跡が刻まれるベジタブルタンニンレザー

本製品には、植物由来のタンニンでじっくりとなめした「ベジタブルタンニンオイルレザー」を採用しています。化学的な加工で均一な見た目を作るのではなく、革本来の自然な表情を活かしているため、使うほどに持ち主の個性が現れます。使い手によって色の濃淡や艶の出方が異なるため、二つとして同じ仕上がりにはなりません。









■シンプルだからこそ、素材の良さが際立つデザイン

デザインは一切の無駄を削ぎ落としたミニマルな設計にこだわりました。流行に左右されないため、ビジネスシーンからプライベートまで幅広く、かつ長期にわたってご愛用いただけます。派手な装飾を排したことで、革そのものの美しさと経年変化がより際立ちます。「長く使うことで完成する」からこそ、飽きのこないシンプルさを追求しました。









■日常の所作を支える機能性と耐久性

毎日使う道具としての利便性も徹底して追求しています。





・視認性が高く、スムーズに出し入れできる広設計の札入れ

・カードポケット(※数量は要確認)に加え、整理に便利な隠しポケット(※数量は要確認)を搭載

・小銭入れには、高い信頼性を誇る日本製スナップボタンを採用





素材の良さを活かしつつ、長く使い続けられる強固な耐久性と、ストレスのない使い心地を両立しました。





商品細部のこだわり





■京都発レザーブランド「Danke Bestens!」について

Danke Bestens!は、これまで革小物シリーズ累計10万個以上の販売実績を持つレザーブランドです。京都・宇治から発信する革製品ブランドとして、素材選びから仕立てまで妥協せず、長く愛用できる製品づくりを続けています。





商品詳細・カラー展開





■商品概要

商品名 ： 財布 メンズ 二つ折り財布

【使うほど手に馴染み、触れるたび愛着が深まる】

発売予定日： 2026年6月1日

販売場所 ： Amazon.co.jp( https://www.amazon.co.jp/dp/B0H1LK7TC7?th=1 )

カラー ： ブラック／ダークブラウン／ネイビー／ダークグリーン

素材 ： 牛本革(ベジタブルタンニンオイルレザー)

サイズ ： 約115mm × 95mm × 25mm

仕様 ： 札入れ×1、小銭入れ×1、カードポケット、隠しポケット