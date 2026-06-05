株式会社BACON(べーこん)は、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」(東京都浅草橋)において、ペンギンと金魚の合同写真展＆イラスト物販展「ペンぎょ展 2026」を2026年7月10日(金)～7月26日(日)に開催します。さらに、8月1日(土)～8月16日(日)には名古屋ギャラリーでの巡回展も決定しています。

対照的な魅力を持ちながらも、どこか心を和ませ、涼やかな時間を届けてくれる“ペンギン”と“金魚”をテーマに、多彩な作品展示や限定グッズ、体験型コンテンツを展開。この夏だけの癒しとアートが溶け合う、涼やかな世界観をお届けします。





展示作品：渓谷旅人

展示作品：中津原勇気 (1)





「ペンぎょ展 2026」公式サイト： http://tgs.jp.net/event/pengyo









■「ペンぎょ展」とは？

本展は、軽やかに海を泳ぐ「ペンギン」と、ゆったりと優雅に水中を舞う「金魚」――対照的な魅力を持つ2つの生きものをテーマにした“癒し”の作品展です。異なる環境で生きながらも、どちらも見る人の心を和ませ、涼やかな時間を届けてくれる存在として、それぞれの個性や美しさに着目しました。

本格的な夏が訪れる中、涼やかで心和む作品群が一堂に集結。写真やアート作品を通して、肉眼では見逃してしまう一瞬の美しさや生きものたちの豊かな表情を切り取り、ペンギンの躍動感と金魚の優雅さが溶け合う、この展覧会ならではの世界観を展開します。来場者に新たな発見と感動をお届けします。









■金魚とペンギンが織りなす、涼やかなアートの競演。新作展示と限定作品が集結！

会場を彩る展示作品には、SNSフォロワー数1.2万人を超える「しのだこうき(@kokishnd)」が、世界各地に生きる個性豊かなペンギンたちの写真作品を出展。また、「中津原勇気(@goldfish_yuki)」は、オランダシシガシラをはじめとする多彩な金魚をモチーフにした新作を本展で初披露します。さらに、「くわぺん(@98pen)」や「るるなっく(@ruru79)」による新作展示も登場し、それぞれの感性で表現された世界観をお楽しみいただけます。

暑い夏に思わずひんやりとした気分に包まれる物販コーナーには、水景の一瞬を閉じ込めたような透明感あるアクセサリーで人気の「養魚場カジコ(@marik0.iwam0t0)」が出展。さらに、1点ずつ手作業で制作を行う「エラクロ屋(@erakuro.kingyo)」は、本展にあわせて過去最大級のアクアリウム作品を制作・販売予定です。さらに、ペンギングッズには、ガラス細工ならではの透明感と愛らしさを表現する「ガラス工房 Frozen Ocean(@frozenocean_ruriko)」、布や紙を用いた雑貨を展開する「小豆舎(@komame.sha)」、親しみあふれる作品で人気の「ぺんぎん家(@penguin_ya)」などが登場。

今回初出展となる9組を含む多彩なクリエイターが集結し、ここでしか出会えない新作や限定アイテムを多数ラインナップ。この夏、金魚とペンギンが届ける涼やかな世界観をお楽しみください。





参加アーティスト： https://www.atpress.ne.jp/releases/602693/att_602693_1.pdf









■人気クリエイター「おぞね」の書籍販売＆抽選でサイン本も！！

SNSフォロワー数14万人を超える人気クリエイター「おぞね(@aika.ozone)」による書籍『都会でペェペェ！虚無かわいいアデリーペンギン』を会場限定で販売。さらに、ご購入者の中から抽選で合計6名様にサイン入り書籍が当たる特別企画も実施します。









■海の生き物頂上決戦！人気ランキング映像を特別上映！

会場内の特設スペースでは、海の生き物たちの魅力を楽しめる特別映像を上映します。ペンギンやクラゲ、イルカ、アザラシ、チンアナゴなど、水族館で人気の生き物たちがランキング形式で登場。愛らしい仕草や迫力ある姿を大画面ならではの臨場感でお楽しみいただけます。

「好きな海の生き物は何位？」「意外な生き物が上位にランクイン！？」など、結果を予想しながら楽しめる参加感のある内容で、大人からお子さままで幅広くお楽しみいただける映像企画です。









■来場者限定！SNS投稿で限定ステッカー＆先着限定オリジナル特典をプレゼント

会場内は全て撮影OK！撮影後、指定ハッシュタグを付けてSNSへ投稿いただいた方には、1日10組限定でイラストレーター「地球堂はんこ(@chikyuudouhanko)」描き下ろしの限定ステッカーをプレゼントします。※なくなり次第終了。

また、先着数量限定で「西村はる(@papagazyo)」描き下ろしのオリジナルポストカードをプレゼントします。





【参加方法】

会場内の様子を撮影し、#ペンぎょ展のハッシュタグを付けてInstagramまたはXに投稿。投稿画面を受付スタッフに提示することで、キャンペーンにご参加いただけます。

※公式SNSのフォローが必須となります。

※各特典は数量限定のため、なくなり次第配布終了となります。









■ココでしか買うことのできない、ペンぎょたちの限定グッズが登場！！

会場では、人気クリエイターによるペンギンや金魚をモチーフにした限定グッズや新作アイテムを多数販売。アクセサリーや雑貨、ステーショナリー、立体作品まで幅広く揃い、ここでしか出会えない“ペンぎょ展”ならではの世界観をお楽しみいただけます。





＜ぺんぎん家＞

・ペンぎょポーチ 2,420円

・仕切りポケット付きお出かけトートバッグ 5,940円





＜ガラス工房 Frozen Ocean＞

・チャーム 3,300円

・置物 4,400円～





＜小豆舎＞

・カードポーチ 価格未定

・ステッカー(丸) 330円

・缶入りフレークシール 880円

・ミニタオル 880円





＜_Raiku＞

・カニころっペ ブローチ 3,500円

・苺帽子のころっペ ストラップ 3,080円





＜marmerry＞

・コースター 1,100円

・ミニ原画 2,500円

・コンパクトミラー 価格未定





＜エラクロ屋＞

・小さな泡つぶ耳飾り 2,750円

・金魚すくい耳飾り／金魚のしっぽ耳飾り 3,080円

・金魚小皿 3,850円

・ミニアクアリウム 3,850円





＜かず乃子＞

・swing金魚耳飾り 2,310円

・マゼランペンギンモビール風耳飾り 3,300円





＜西村はる＞

・金魚図鑑クリアファイル 400円

・マスキングテープ 500円

・ペンギン図譜 800円





＜養魚場カジコ＞

・ラインアート金魚ヘアゴム-琉金- 2,500円





＜Hara Pecot sae.＞

・アクリルクリップ 800円

・ペンギンマスコット 1,870円

・ミトン 3,100円





＜toma＞

・ステッカー 270円

・クリアファイル 660円

・アクリルキーホルダー 710円

・マスキングテープ 770円





＜オトン＞

・ポストカード 220円

・デザインペーパー／シール 各550円

・メモ帳 660円

・Tシャツ 3,500円

・漫画本 1,800円

・ミニ原画 4,000円





＜クリエイティブモーション＞

・ペンギンカフェ メモ帳 550円





＜こびとぺんぎん＞

・キーホルダー 価格未定

・クレイシフィギュア 価格未定

・コウテイヒナフィギュア 価格未定

・情景フィギュア(子育て) 価格未定





＜こまち＞

・お楽しみ耐水耐候ステッカー 300円

・おきがえごっこ シール 各880円

・おきがえごっこ アクキー 各990円

・ハンドタオル 1,100円

・アイスクリームマスコット 1,100円





＜ペものづくり＞

・エサくれペンギンズ 内ポケット付きトートバッグ 2,000円





＜おぞね＞

・新作シール 価格未定

・ダイカット 虚無シール 350円

・踊るアデリーペンギン クリアファイル 660円

・「都会でペェペェ！虚無かわいいアデリーペンギン」書籍 1,320円





上記は一部の発売予定アイテムになります。※すべて税込表記









【企画展概要】

■東京

企画展名： ペンギンと金魚の合同写真展＆イラスト物販展

「ペンぎょ展 2026」

開催日時： 2026年7月10日(金)～7月26日(日)

営業時間： 平日・日曜 11:00～17:00／土・祝日 11:00～18:00

休館日 ： 毎週月曜日(7月20日(月・祝日)は開館

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO.

〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-27-6 5F

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 36組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： http://tgs.jp.net/event/pengyo









■名古屋

企画展名： ペンギンと金魚の合同写真展＆イラスト物販展

「ペンぎょ展 2026 in 名古屋」

開催日時： 2026年8月1日(土)～8月16日(日)

営業時間： 11:00～17:00

休館日 ： 毎週月・火曜日

(8月11日(火・祝日)は開館、8月12日(水)は振替休日)

会場 ： TODAYS GALLERY STUDIO. NAGOYA

〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄1丁目17-12

入場料 ： 700円／3歳以下は入場無料

出展者 ： 36組

主催 ： 株式会社BACON

URL ： http://tgs.jp.net/event/pengyo





※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。









■株式会社BACONとは

国内・海外への質の高い展覧会の開催・提案・普及活動、集客数の増加、イメージの向上等を目的とした展覧会企画の提案を行なっています。作家との交渉から内装、展示レイアウト、作品のプリント、広告・宣伝にわたるまで、企画催事をプロデュースする。

URL： https://bacon.in.net









■TODAYS GALLERY STUDIO.とは

2014年7月に東京・浅草橋にてオープン。アートを発信することを目的に「ミニチュア写真の世界展」、「変わる廃墟 VS 行ける工場夜景展」、「うさぎしんぼる展」など主催企画を数多く手掛ける。代表的企画の「ねこ休み展」は地方開催含めて、累計来場者数200万人を突破するなど、都内で一番話題のイベントギャラリー。東京をはじめ、名古屋にも常設ギャラリーをオープン。

URL： https://tgs.jp.net